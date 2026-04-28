El camino a las elecciones en Colombia 2026, resumen del 28 de abril

La pugna por el voto conservador se cruzó con la disputa por el relato de la violencia en el suroccidente y con el giro del Partido Liberal, que cerró filas con la aspirante del Centro Democrático

Este 28 de abril la campaña presidencial estuvo atravesada por el endurecimiento del tono entre las candidaturas de derecha y por un movimiento decisivo en el tablero de alianzas partidistas. El uribismo intensificó sus ataques contra Abelardo de la Espriella en la disputa por el voto conservador, en un momento en el que las encuestas de Invamer y GAD3 confirmaron a Iván Cepeda como favorito y situaron a ambos aspirantes de derecha en un pulso muy cerrado por el segundo lugar.

Paloma Valencia viajó a Popayán para solidarizarse con las víctimas del reciente atentado terrorista en el Cauca, cuestionó con dureza las cifras de seguridad del Gobierno de Gustavo Petro y acusó a la administración de mentir sobre la reducción de la violencia y de ser complaciente con los grupos armados. La candidata también anunció que demandaría a Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Cepeda, por vincular a la oposición con la ola de terrorismo en el suroccidente, al tiempo que reclamó al oficialismo responsabilidad política por el fracaso de la “paz total”.

En paralelo, el Partido Liberal oficializó su respaldo a Valencia tras una reunión con César Gaviria, lo que dejó a la aspirante del Centro Democrático prácticamente con el apoyo completo de los partidos tradicionales —incluidos el Partido de la U, el Partido Conservador y un sector de Cambio Radical— y consolidó el escenario de polarización entre el proyecto de Cepeda y un bloque de derecha reagrupado en torno a la senadora uribista.