México registra el febrero con menos asesinatos en una década

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha celebrado este martes una bajada en las cifras de incidencias delictivas. El país ha tenido su mejor febrero en cuanto a promedio de homicidios desde 2015, según ha informado la presidenta en rueda de prensa. Desde el inicio de su Administración, las autoridades han registrado una reducción del 44% en los homicidios, que ha pasado de 86,9 asesinatos al día a 48,8 en un año y cinco meses.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha subrayado que el promedio diario de homicidios dolosos —aquel en el que se busca intencionalmente quitar la vida— ha registrado una bajada del 35% entre 2025 y 2026. En febrero ha habido menos de 50 homicidios diarios en el país, una diferencia significativa respecto del mismo mes del año pasado, cuando se contabilizaban 75 homicidios al día.

Este delito se sigue concentrando en unas pocas entidades federativas. Guanajuato acumula el 9,4%, seguido de Sinaloa con el 7,9%, Chihuahua con el 7,5%, Baja California con el 7,2%, Morelos con el 6%, Veracruz con el 5,6% y Estado de México y Oaxaca con el 5,3%. Estos ocho Estados suman más del 54% de todos los homicidios registrados en el país. San Luis Potosí y Quintana Roo son los que más han bajado sus cifras en un año, con una disminución de los homicidios del 86% y 69,3% respectivamente.

Los delitos de alto impacto —homicidios, feminicidios, secuestros, extorsión, robos violentos, narcomenudeo y desaparición de personas— también han experimentado una caída. Figueroa destaca que el promedio diario ha bajado un 28% desde octubre de 2024. En ocho años, estos delitos han ido bajando de forma progresiva desde 969,4 al día en 2018 para pasar a los 456,3 en este febrero. En general, a excepción de los robos en casas con violencia que han subido casi un 2%, todos los delitos han bajado en el último año.

Las autoridades han achacado estos resultados a un refuerzo y mejora en la estrategia de seguridad. Los esfuerzos han estado dirigidos a redoblar la vigilancia, potenciar los servicios de inteligencia y la apuesta por prevenir con programas dirigidos a los jóvenes. “Se han detenido 46.400 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado 24.000 armas de fuego, asegurado 346 toneladas de droga y el Ejército y la Marina han desmantelado 2.318 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas que se traduce en millones de dosis que no llegarán a las calles. Esto ha tenido un impacto directo en la disminución de la violencia”, ha destado Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad federal.