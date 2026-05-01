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Sorteos
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Euromillones: comprobar sorteo del viernes 1 de mayo

El sorteo de este viernes se juega por un bote de 40 millones de euros

El Euromillones es un sorteo que se juega dos veces a la semana, los martes y los viernes.
El País
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Madrid -
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Loterías y Apuestas del Estado arranca el mes de mayo con dos de sus sorteos más conocidos y seguidos. Este viernes 1 de mayo Bonoloto y Euromillones son los responsables de repartir suerte por toda la geografía española. En concreto, Euromillones reparte hoy uno de los mayores botes del juego, 40 millones de euros para los acertantes de la combinación más los números estrella.

Euromillones

Resultados del sorteo de Euromillones de hoy

Los números premiados del sorteo el Euromillones de este viernes 1 de mayo son los siguientes:

  • Combinación ganadora: 03, 09, 42, 46, 47
  • Números Estrella: 01, 11
  • El Millón: BRN12035

El bote de Euromillones de hoy viernes es de 40 millones de euros porque el pasado martes no se repartió el eurobote, pero la suerte llegó a España gracias a el juego de “El Millón” que llevó el premio millonario a Bizkaia.

Este viernes, el premio de “El Millón” se ha ido a Santa Cruz de Tenerife.

En cuanto a los premios, cuenta con un total de 13 categorías que se distribuyen de la siguiente forma:

Todas las categorías de premios

  • 1.ª Categoría (5 números + 2 estrellas): Bote acumulado
  • 2.ª Categoría (5 números + 1 estrella)
  • 3.ª Categoría (5 números)
  • 4.ª Categoría (4 números + 2 estrellas)
  • 5.ª Categoría (4 números + 1 estrella)
  • 6.ª Categoría (3 números + 2 estrellas)
  • 7.ª Categoría (4 números)
  • 8.ª Categoría (2 números + 2 estrellas)
  • 9.ª Categoría (3 números + 1 estrella)
  • 10.ª Categoría (3 números)
  • 11.ª Categoría (1 número + 2 estrellas)
  • 12.ª Categoría (2 números + 1 estrella)
  • 13.ª Categoría (2 números)

¿Cuánto se gana con el juego de “El Millón?

El sorteo de “El Millón” es la bola extra con la que Euromillones premia a los españoles, ya que únicamente se puede participar desde España. Así, cada martes y viernes se sortea un premio de 1 millón de euros entre todos los boletos de Euromillones que hayan sido vendidos en territorio español.

Para poder ser el ganador de este premio millonario es necesario que el código del boleto coincida con el código de “El Millón” de ese día.

Comprueba tus números premiados

Consulta los resultados del sorteo del Euromillones a través de la página web oficial de Loterías y Apuesta del Estado, que ofrece todos los resultados de sus sorteos escasos minutos después de los mismos.

Además, desde la página web de EL PAÍS también se pueden consultar los números premiados de los sorteos de lotería principales del día.

Otros sorteos

Bonoloto

Bonoloto

Cuponazo de la ONCE

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