El subalterno Raúl Ruiz, gravemente corneado

El torero fue prendido en el muslo derecho por el sexto novillo a la hora de colocar el segundo par de banderillas

El subalterno madrileño Raúl Ruiz ha sufrido una seria cornada en el muslo derecho cuando trataba de clavar el segundo par de banderillas al sexto novillo de la tarde. Después de lucirse en el primero, tras aguantar con pundonor el galope del animal, el novillo acudió después al cite con codicia y muchos pies desde larga distancia, le ganó el terreno al torero, le apretó con fiereza en el encuentro, y el banderillero no tuvo tiempo de salir de la cara del toro, que le propinó un golpe seco, lo levantó del suelo con el pitón en el muslo derecho y lo soltó con estrépito sobre la arena. Era evidente que Raúl Ruiz estaba herido; él mismo trató de controlar los borbotones de sangre que ya manchaban su taleguilla. Con celeridad fue trasladado a la enfermería, y la plaza quedó sobrecogida.

Todo sucedía durante la lidia del último novillo de la tarde, en el curso de un festejo aburrido, en el que solo pudo destacar el debutante Álvaro Serrano, aguerrido, con ideas y aroma de torero, que acabó emborronándolo todo a la hora de matar al segundo novillo.

Los seis novillos lidiados en el primer festejo de la Feria de Comunidad pertenecían a seis ganaderías madrileñas. Pues si estas forman parte de la élite de la cabaña brava de madrileña, y sus criadores eligieron con mimo a sus representantes para comparecer en Las Ventas, el toro de Madrid tiene un problema.

Cuatro de los seis ejemplares que salieron al ruedo estuvieron mal presentados, de muy feas hechuras y cómodos de cabeza; y cinco de los lidiados mansearon sin vergüenza alguna en el primer tercio. Solo el cuarto empujó con extrema fortaleza al caballo, montado por Carlos Pérez, y entre los tres protagonizaron un bello espectáculo, poco habitual en las plazas de toros. Pero ninguno de los seis novillos ofreció calidad en el tercio final; por el contrario, derrocharon sosería, corto viaje y mal estilo.

Solo Álvaro Serrano pudo destacar a medias por su firmeza, su aroma, sus detalles de torería y buen concepto, aunque todo lo desluciera a la hora de matar al quinto.

Antes del mitin, mostró en ese novillo que maneja con oficio los engaños, alarga los pases de pecho, y muletea con templanza a pesar de la sosería manifiesta de su oponente. Se jugó el tipo ante su primero, de bronco carácter, ante el que demostró firmeza y empeño en ligar los muletazos. El mal manejo de la espada le impidió pasear algún trofeo, pero fue despedido con una gran ovación, señal inequívoca de que sería bueno volver a verlo.

No tuvieron mucha suerte sus compañeros de cartel. David López se enfrentó a dos animales muy sosos y sin deseo alguno de pelea. Ni el torero ni su primer oponente dijeron nada en su encuentro, a cuál más triste de los dos; el ambiente no mejoró en el cuarto, del mismo tenor, con un novillero decepcionado, quizá, ante tan nulo material para el triunfo.

El segundo debutante, Joel Ramírez, se las vio, primero, con un manso de carreta que se aculó en tablas y se negó a embestir; salió a jugárselo todo ante el sexto, lo recibió de rodillas con la muleta en el tercio, se plantó con gallardía y robó algún natural de mérito, pero su valor no se vio refrendado en la suerte suprema.

En fin, que si estas son las seis ganaderías punteras de Madrid, el problema ha quedado sobre el ruedo de la plaza de Las Ventas.