El Girona pierde ante el Mallorca e incendia la parte baja de la tabla

Aunque el equipo dirigido por Míchel rozó el empate, la falta de acierto y un gol de Samu Costa deja al club catalán en problemas con el ‘sorpasso’ en la clasificación de los bermellones

El Girona no puede respirar tranquilo. En Montilivi, el equipo catalán perdió por la mínima ante el Mallorca, su rival directo por la permanencia, e incendia la parte baja de la tabla (0-1). El equipo dirigido por Míchel sufrió no tener el balón en la primera parte, y aunque lo intentó con Joel Roca volcado en ataque, el Mallorca controló el ritmó y se adelantó con un tanto de Samu Costa. Aunque el Girona tuvo el empate en sus manos en el segundo tiempo, se escurrieron sus oportunidades ante un Leo Román que salvó la victoria de su equipo. De nuevo, la falta de pegada del conjunto catalán le deja en problemas, con ambos conjuntos empatados a 38 puntos, y a dos puestos sobre el descenso para el Girona, y tres para el Mallorca.

GIR Girona 0 Paulo Gazzaniga, Alejandro Francés, Arnau Martínez, Daley Blind (Hugo Rincón, min. 73), Vitor Reis, Axel Witsel, Viktor Tsygankov, Joel Roca (Bryan Gil, min. 69), Fran Beltrán (Thomas Lemar, min. 73), Azzedine Ounahi y Claudio Echeverri (Cristhian Stuani, min. 69) MLL Mallorca 1 Leo Román, Pablo Maffeo, Johan Mojica, Martin Valjent, Omar Mascarell, Manu Morlanes (Javi Llabrés, min. 77), Pablo Torre (Zito Luvumbo, min. 65), Sergi Darder (David López, min. 78), Samú Costa, Justin Kalumba (Jan Virgili, min. 45) y Vedat Muriqi Goles 0-1 min. 42: Samuel Costa Arbitro Francisco José Hernández Maeso

Tarjetas amarillas Tsygankov (min. 45), Maffeo (min. 57), Vitor Reis (min. 63), Mojica (min. 81), Lemar (min. 93), Bryan Gil Salvatierra (min. 94)

Al Girona le costó reconocerse sin balón. Aunque las estadísticas reflejaron una posesión equilibrada durante los primeros 45 minutos, la sensación sobre el césped fue otra. El Mallorca impuso un ritmo alto y gobernó la iniciativa. A pesar de ello, las ocasiones más claras en el arranque fueron para el conjunto catalán, que supo explotar las transiciones y los espacios que dejó la presión adelantada de su rival. El peligro llegó sobre todo por la izquierda, donde Maffeo sufrió ante Joel Roca, quien asumió el peso ofensivo, agitó el ataque y generó la primera ocasión con una internada que culminó Tsygankov con un disparo desviado. En esa misma dinámica, Echeverri, instalado como el nueve del Girona, también rozó el gol, pero se encontró con una rápida respuesta de Leo Román en un mano a mano.

Pero el Mallorca no cedió. Intensificó la presión y volvió a meter miedo con un disparo de Muriqi que Vitor Reis salvó sobre la línea. Sin el control del juego, el Girona fue perdiendo pie en el tramo final de la primera parte. Un centro de Mojica que Samu Costa, completamente solo en el área ante la desaparición de Blind, remató, confirmó las sensaciones iniciales.

Para revertirlas, el Girona ganó profundidad y lo intentó también por la banda derecha de Tsygankov. En una de sus llegadas, puso un centro raso que Joel Roca envió al palo. Apenas tres minutos después, Ounahi —que sigue sin recuperar del todo su brillo pese a su regreso a la mediapunta— estrelló otro disparo en la madera. El equipo gironí insistió e insistió, ya con el instinto de Stuani sobre el césped y avivado por Montilivi, pero se topó con la resistencia del Mallorca y la firmeza de Leo Román, que sostuvo a su equipo en pleno vendaval.