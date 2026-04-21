El Betis voltea su racha liguera y remonta al Girona en el regreso de Isco

En un intercambio de golpes en el que equipo dirigido por Míchel se adelantó con un gol de Tsygankov y empató con un penalti de Ounahi, los verdiblancos se reencontraron con la victoria en Liga dos meses después

El Betis se quitó un peso de encima en Montilivi. Tras siete jornadas ligueras sin ganar y tocado por su eliminación europea, se reencontró con la victoria en una doble remontada ante el Girona (2-3). El equipo dirigido por Míchel se adelantó con un gol de Tsygankov y empató con un penalti de Ounahi, pero los verdiblancos lograron golpear tres veces gracias a Marc Roca, Abde y Riquelme. El último tanto vino de una acción lanzada de Isco, que regresó el día de su cumpleaños y cinco meses después de su lesión. Y el Girona, que llegaba revitalizado tras su triunfo ante el Villarreal y el empate en el Bernabéu, sigue sin respirar del todo tranquilo en su misión de cerrar cuanto antes la permanencia, por el momento con 38 puntos.

GIR Girona 2 Paulo Gazzaniga, Daley Blind, Álex Moreno, Arnau Martínez (Hugo Rincón, min. 82), Vitor Reis, Azzedine Ounahi, Fran Beltrán (Joel Roca, min. 65), Axel Witsel, Viktor Tsygankov, Claudio Echeverri (Cristhian Stuani, min. 72) y Iván Martín (Thomas Lemar, min. 82) BET Betis 3 Álvaro Valles, Aitor Ruibal (Héctor Bellerín, min. 74), Natan, Valentín Gómez, Marc Bartra, Sofyan Amrabat, Giovani Lo Celso (Rodrigo Riquelme, min. 45), Marc Roca, Pablo Fornals (Isco, min. 74), Abde Ezzalzouli (Ricardo Rodríguez, min. 87) y Cucho Hernández (Cédric Bakambu, min. 45) Goles 1-0 min. 6: Tsygankov. 1-1 min. 22: Marc Roca. 1-2 min. 62: Abde. 2-2 min. 67: Azz-Eddine Ounahi. 2-3 min. 79: Riquelme Arbitro Iosu Galech Apezteguía

Tarjetas amarillas Lo Celso (min. 8), Bakambu (min. 49), Riquelme (min. 78), Azz-Eddine Ounahi (min. 78)

Los locales arrancaron cediendo la iniciativa a un Betis que cargó por la izquierda, con Abde buscando a Cucho y amenazando la espalda de Arnau. Pero el Girona fue quien golpeó primero tras una acción individual, entre regates, de Echeverri, y que terminó aprovechando Tsygankov. El partido, en el que ambos se concedieron las transiciones, encontró al Girona firme en la presión alta, dificultando la salida verdiblanca y limitando sus acercamientos a intentos sin claridad.

Sin embargo, cuando los locales parecían tener el control gracias a su buena movilidad con balón, las imprecisiones y cierta relajación en las vigilancias devolvieron la vida al Betis, que en su peor momento igualó el duelo con un disparo desde la frontal de Marc Roca. El tanto, y el empate, alteró la inercia del choque, decantando la balanza para el equipo comandado por Pellegrini.

En ambos persistieron las dificultades para crear oportunidades, pero el Betis, con los desmarques de Bakambu y un Fornals más participativo, logró plantarse ante Gazzaniga con menos pases. Y en una imprecisión de Blind, Abde anotó el gol que adelantó a su equipo. Pero poco después, en un penalti sobre Joel Roca, Ounahi volvió a poner las tablas en el marcador.

Duró poco. Isco regresó cinco meses después de su lesión, y fue el encargado de lanzar la acción del tercer gol del Betis de las botas de Riquelme. En un final frenético, con enredos entre los futbolistas, los verdiblancos soportaron los azotes de un Girona que peleó por los tres puntos. Finalmente, los sumó el Betis, que afianza la quinta plaza, recupera a Isco y se reencuentra con la victoria.