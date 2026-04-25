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Fútbol
Valencia VAL
2
Ramazani 49', Sadiq 58'
Valencia
Girona GIR
1
Joel Roca 62'
Girona
Final
La Liga

El Valencia da un salto hacia la salvación y deja atrás al Girona

El equipo de Corberán supera a un rival directo y se aleja de los puestos de descenso

Largie Ramazani controla el balón en el partido ante el Girona.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
Fernando Miñana
Fernando Miñana
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El Valencia da un paso gigantesco hacia la salvación en esta Liga con un enorme pelotón de equipos en pugna por alcanzar la cifra de 42 puntos que parece asegurar la permanencia. Ningún implicado en esta pelea parece aflojar y el conjunto de Carlos Corberán tomó aire al superar (2-1) a un rival directo, el Girona, que bordeó el empate en los últimos minutos, cuando Dimitrievski, decisivo en las últimas jornadas, realizó una parada salvadora al final del partido tras un remate de Stuani.

VALValencia
2
Stole Dimitrievski, César Tárrega, José Gayà, Renzo Saravia (Unai Núñez, min. 70), Pepelu, Javi Guerra (Filip Ugrinic, min. 64), Luis Rioja, Guido Rodríguez, Largie Ramazani (André Almeida, min. 84), Umar Sadiq (Hugo Duro, min. 70) y Lucas Beltrán (Diego López, min. 64)
GIRGirona
1
Paulo Gazzaniga, Vitor Reis, Arnau Martínez, Álex Moreno (Alejandro Francés, min. 60), Daley Blind (Hugo Rincón, min. 68), Thomas Lemar (Joel Roca, min. 60), Viktor Tsygankov, Axel Witsel, Azzedine Ounahi (Cristhian Stuani, min. 68), Iván Martín y Claudio Echeverri (Bryan Gil, min. 60)
Goles 1-0 min. 49: Ramazani. 2-0 min. 58: Sadiq. 2-1 min. 62: Joel Roca
Arbitro Alejandro Muñiz Ruiz
Tarjetas amarillas Renzo Saravia (min. 37), Álex Moreno (min. 40), Stuani (min. 92), Guido Rodríguez (min. 98)

El Valencia tardó en tomarle la medida a un Girona que empezó el partido jugando a lo que quería Axel Witsel. El centrocampista belga hacía que todo el Valencia fuera corriendo detrás del balón que él movía de aquí para allá. Pero reaccionó el equipo de Corberán en cuanto logró activar a Ramazani y Javi Guerra. El conjunto blanquinegro se apropió del balón y empezó a achuchar a su rival. En unos minutos, un posible penalti, un balón al palo y una acción de Vitor Reis, un central sobresaliente, evitando un gol de Sadiq.

El Valencia se mostraba un punto más ambicioso que otras tardes. El problema fue la pésima sintonía entre sus jugadores sobre el césped. El equipo lo sufrió cuando nadie premiaba unos buenos desmarques por la banda de Gayá o cuando corría al contraataque, tres delanteros frente a tres defensas, y siempre erraba en el pase que debía ser definitivo.

Javi Guerra demostró un día más que es providencial en la sala de máquinas del actual Valencia. El centrocampista de Gilet le metió un balón en largo a Ramazani, con mucho césped por delante, y el belga se adentró en el área, sentó a Reis y adelantó a su equipo. El conjunto valencianista crecía desde una defensa bien asentada en la que han caído de pie, por las bajas, el argentino Renzo Saravia y Pepelu.

Gayá dejó la impronta de su clase en el segundo tanto, con una gran jugada de extremo que redondeó, igual le da centrar con la zurda que con la diestra, como esta vez, colocándole un balón preciso a Sadiq, ídolo de masas en Mestalla, que no perdonó en el corazón del área.

Pero no hay días tranquilos para el Valencia desde hace tiempo y el Girona recortó la ventaja en cuatro minutos con un tanto del recién incorporado Joel Roca, que aprovechó el regalo de cada semana de la zaga valencianista. El delantero de Camprodón, producto local, multiplicó las opciones de su equipo, pero fue insuficiente para que los de Míchel se llevaran algo productivo de Mestalla. Los tres puntos se quedaron en Valencia. Respira Corberán.

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