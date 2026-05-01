Bonoloto: comprobar sorteo del viernes 1 de mayo

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.

En el Día del Trabajador, La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo diario de la Bonoloto, de lunes a domingo, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, desde 1988, fecha en la que este juego comenzó de forma oficial.

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

Este tipo de juego se caracteriza por ser diferente a los sorteos de cupones diarios y funciona a través de apuestas. Se debe seleccionar un mínimo de 6 números para cada apuesta, si se escoge una apuesta simple, o hasta 11 números (solo cinco en cada apuesta) si se opta por las apuestas múltiples.

El precio de una apuesta es de 0,50 €, pero debes jugar boletos de al menos 1 €, lo que significa que debes incluir al menos dos apuestas si tu boleto participa en un único sorteo.

Todos los Premios

La Bonoloto tiene varias categorías de premios en función del número de aciertos respecto a la combinación ganadora. Se distribuye de la siguiente manera:

1.ª categoría: 6 aciertos

2.ª categoría: 5 aciertos + número complementario

3.ª categoría: 5 aciertos

4.ª categoría: 4 aciertos

5.ª categoría: 3 aciertos

Reintegro

El importe asignado a cada premio varía según la recaudación total del sorteo y la cantidad de acertantes en cada categoría.

¿Cuánto cobro si gano algún premio?

La cantidad premiada en cada uno de los premios no está establecida, varía según la recaudación total del sorteo y el número de acertantes con los que cuente cada categoría.

La Bonoloto cuenta con varias categorías de premios que se distribuyen desde la primera, en la que se requieren 6 aciertos, hasta la quinta, en la que son necesarios tres aciertos y, por último, un reintegro.

Horario y dónde ver la Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto se celebra de lunes a domingo a partir de las 21:30 horas y puede seguirse en directo a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, donde se retransmiten todos los sorteos de la jornada.

Para quienes no puedan verlo en directo, los resultados quedan disponibles posteriormente tanto en la web oficial como en la página de EL PAÍS.