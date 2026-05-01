Sánchez llama a concentrar el voto de izquierda en la candidatura de Montero

La candidata socialista a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, con el líder del PSOE, Pedro Sánchez (derecha) y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, este viernes en Cártama (Málaga).

El presidente exige a Netanyahu la liberación del ciudadano con nacionalidad española Saif Abukeshek, detenido por los israelíes en su abordaje a la flotilla a Gaza

“Si quieres un Gobierno de izquierda, vota izquierda y concentra el voto a quien lo pueda liderar”, ha pedido este viernes el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el primer mitin de campaña, en el que ha acompañado a la candidata socialista a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque hay un pacto tácito entre las fuerzas progresistas que concurren a las elecciones andaluzas del 17 de mayo de no invadir el carril del otro, Sánchez ha pedido “unir la fuerza” en torno a la que fue su vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

El PSOE necesita una federación andaluza que al menos mantenga los 21 diputados de los 61 que aporta Andalucía al Congreso, pero Sánchez ha dado otra razón para reclamar la concentración del voto en la papeleta del PSOE. “Necesitamos aliados institucionales. Si queremos resolver el problema de la vivienda necesitamos un gobierno de Andalucía que crea en esas políticas y en las viviendas protegidas”. La campaña socialista intenta que los que votan a Sánchez en las generales lo hagan también en las autonómicas. Hasta medio millón de votos de diferencia obtuvo el PSOE entre las autonómicas de 2022 y las generales de 2023 y a esos votantes entre dos aguas se dirigen todos sus mensajes. Solo hay tres comunidades autónomas gobernadas por los socialistas (Asturias, Navarra y Cataluña) y en las tres elecciones autonómicas celebradas hasta ahora (Extremadura, Aragón y Castilla y León) el PP seguirá al frente de esos gobiernos.

Pedro Sánchez en Cártama (Málaga), este viernes. Álex Zea (Europa Press)

Sánchez ha reclamado esos “aliados institucionales” del siguiente modo: “Si damos dinero y ellos lo regalan y privatizan no estaremos logrando lo que queremos lograr, por eso hay que votar al PSOE”.

El presidente del Gobierno ha llamado a “la movilización” y ha pedido al votante socialista a que “no se quede en casa”. “Hay partido y lo vamos a ganar”, ha subrayado.

El presidente del Gobierno ha mostrado “orgullo de ser socialista y de ser español” y ha enlazado esta afirmación con la posición del Ejecutivo de condenar el “genocidio” en Gaza y el reconocimiento de Palestina. Le ha exigido al Gobierno israelí la liberación del ciudadano con nacionalidad española Saif Abukeshek, integrante de la flotilla interceptada por Israel en aguas internacionales del Mediterráneo y ha instado a “aquellos que hablan tanto de patria, que secunden esta exigencia”.

“Le digo varias cosas a Netanyahu. La primera es que España siempre va a proteger a sus ciudadanos; la segunda, que siempre vamos a defender el derecho internacional y esta es una nueva violación del derecho internacional; y la tercera, que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del Gobierno israelí”, ha subrayado.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha admitido que cada vez que ve a Miguel Tellado en los informativos le pide a su partido que “le ponga” un mitin en Andalucía.

“Hoy es 1 de mayo, mañana 2 de mayo y el PSOE cumple 147 años”, ha dicho el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, para reivindicar la gestión del actual gobierno, la del que presidió él y la de los cinco presidentes de la Junta durante casi 37 años. Zapatero, que ha confesado que cada vez que ve al secretario general del PP, Miguel Tellado, en los informativos, pide a Ferraz que le programe un mitin en Andalucía, ha afirmado que es “posible la remontada” en esta comunidad, donde todas las encuestas pronostican la victoria del candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno.

“Votar al PP es lo mismo que votar a Vox, porque Vox y el PP la misma cosa es”, ha dicho el expresidente que ha pedido a las derechas que “abandonen el insulto, la descalificación, la deshumanización, el ataque a las familias”, en alusión a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

El mismo reconocimiento ha tenido la candidata del PSOE, María Jesús Montero. “Denuncian a Begoña Gómez solo por ser mujer de un presidente socialista”, al tiempo que ha cuestionado la campaña “deshumanización” contra los socialistas. Como Zapatero, ha reivindicado la gestión de los socialistas en sus casi cuatro décadas en la Junta y ha recordado la oposición de la derecha al proceso autonómico andaluz. “Nos jugamos lo que hemos construido en Andalucía. El arquitecto del sistema público se llama PSOE de Andalucía”.

Montero ha apelado especialmente “a los dos millones de andaluces que están en las listas de espera de la sanidad pública; al millón que espera el acceso a una vivienda; y a los que están en las listas de la dependencia” que cambien el guion el próximo 17 de mayo.

María Jesús Montero ha elegido Cártama, la aldea gala de PSOE malagueño —es el más poblado (unos 27.000 habitantes) en el que gobiernan en la provincia de Málaga— para debutar en el primer día de la campaña andaluza escoltada por el presidente del Gobierno y del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según el PSOE asistieron unas 1.800 personas, varias decenas se quedaron fuera y lo tuvieron que seguir por pantallas. Los socialistas están eligiendo instalaciones no muy grandes para sus actos para evitar que haya pinchazos de público.

Horas antes, la socialista recorrió gran parte del trayecto de la manifestación convocada por los sindicatos con motivo del Día del Trabajo en Málaga donde coincidió con el candidato de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo. Ambos hicieron tándem para arremeter contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno y defender los servicios públicos que, según aseguran, se están desmantelando.

Esta es la tercera vez que el presidente del Gobierno participa en apoyo de la que fue su exvicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda desde que Moreno disolvió el Parlamento andaluz hace poco más de un mes. Estuvo en Gibraleón (Huelva) el pasado 19 de abril y siete días más tarde, en Córdoba. Sánchez tiene previsto otros tres actos más, pero si del PSOE andaluz dependiera contarían con él todos los días, porque, según sus dirigentes, es el que más tensiona a la organización.