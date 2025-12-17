El crimen en Ciudad de México: datos por colonia de robos, homicidios y violencia sexual

Iztapalapa es la alcaldía con más homicidios, mientras los asaltos se concentran en el centro y los secuestros en Lomas, Condesa y Roma. Los delitos sexuales, los de mayor crecimiento en la última década, se dan más en zonas de la periferia como Tlalpan, Milpa Alta y Tláhuac

El delito más común en la Ciudad de México son los robos, pero un desglose de las denuncias presentadas en la capital permite radiografiar cuáles son los ilícitos más recurrentes en cada alcaldía, en cada barrio. Así, mientras el Gobierno federal defiende una reducción de la mayoría de delitos de alto impacto en el país, la ciudad sigue conviviendo con extorsiones, asaltos, secuestros, asesinatos y violaciones.

Las últimas cifras disponibles, del año completo de 2024, muestran que los crímenes no se distribuyen de forma homogénea. El año pasado, hubo en la capital 71.160 denuncias de robos, lo que equivale a 195 por día. Cuauhtémoc fue la alcaldía con mayor número de casos, dos de cada 10 robos en toda la ciudad ocurrieron en una de sus 33 colonias en el centro de la capital.

Los secuestros y extorsiones se concentran en Lomas de Chapultepec, Condesa, Roma y Juárez, mientras que, al sur de la ciudad, en Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, y Xochimilco, predominan los delitos sexuales y la violencia doméstica.

El siguiente mapa muestra todos los delitos denunciados a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México durante 2024, en donde se pueden consultar los delitos denunciados calle a calle y por categoría.

Todos los delitos Robos y hurtos Lesiones y violencia familiar Delitos patrimoniales sin violencia Daños y amenazas Delitos sexuales Delitos contra la administración pública Extorsión y secuestro Drogas Homicidios Cargando

Para analizar los datos, los delitos se muestran por cada 10.000 habitantes, lo que permite observar su distribución en relación con la densidad de población. Por ejemplo, Milpa Alta, la de menor población en la capital (153.000 habitantes) fue también la de menos denuncias en números absolutos. Sin embargo, al calcular las cifras per cápita, se ubica entre las zonas con más homicidios. Destacan, por su alta cantidad de delitos y baja densidad de población, Ciudad Universitaria —donde se ubica la UNAM— y la segunda y tercera sección de Chapultepec.

Los delitos sexuales —que incluyen cualquier tipo de violación, pornografía, acoso sexual, estupro y lenocinio— están presentes en toda la capital, aunque a diferencia de otros tienen una ocurrencia significativa en alcaldías alejadas del centro, como Tlalpan, Milpa Alta y Tláhuac. Esta categoría de delito ha sido el de mayor crecimiento desde 2016, con un aumento del 70%. Tan solo el año pasado se recibieron 9.000 denuncias.

Los homicidios presentaron una baja del 30% con respecto al año anterior. Esto representa el primer descenso considerable desde 2016, desde cuando se había mantenido constante la cifra alrededor de 2.000 denuncias al año. Para los homicidios solo se consideraron los dolosos, es decir, aquellos que se realizan con intención de provocar una muerte.

Las cifras presentadas reflejan únicamente las denuncias hechas a la Fiscalía. En general, en México la cifra negra es de 89,2%, es decir nueve de cada 10 delitos no se denuncian, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) realizada por el INEGI. Por lo que, a pesar de lo alto de estas cifras, pueden suponer menos del 10% de la criminalidad real en la Ciudad de México y puede haber una disparidad de denuncias entre colonias. Es posible que el número de denuncias sea mayor en los barrios de renta más alta, especialmente en los delitos clasificados de bajo impacto como los robos.

Las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo, las de mayor índice de Bienestar Social de acuerdo con el gobierno de la CDMX, se encuentran en segundo y tercer puesto de delitos por población, con 358 y 291 delitos por cada 10.000 habitantes, respectivamente. En las Lomas, además de los robos, predominan los delitos patrimoniales, como fraude, abuso de confianza y daño en propiedad ajena. En el caso de la colonia Nápoles y Del Valle, hay un alto número de delitos sexuales y daños y amenazas.

Los datos de la Fiscalía se remontan hasta 2016. Desde entonces, el año 2018 se mantiene como el año más violento con 245.500 crímenes denunciados, de ellos 2.260 fueron homicidios, 4.300 secuestros y 5.325 delitos sexuales.

Las colonias con más crimen no siempre son las más violentas

Los datos apuntan a colonias específicas. La Juárez se ubica en los tres percentiles más altos en casi todas las categorías delictivas, excepto en drogas y homicidios. Por lo que es probable ser víctima de un robo pero no de un asesinato. Algo parecido pasa en las colonias de mayor poder adquisitivo, Santa Fe, Lomas de Chapultepec, Polanco, San Ángel y Pedregal: aunque tienen un alto índice de robos, los homicidios son prácticamente cero por cada 10.000 habitantes.

En contraste, la Tabacalera —donde se encuentran el Senado de la República y el Monumento a la Revolución— es una de las zonas con mayor criminalidad de la capital. Se sitúa en el 3% con más incidencia en todas las categorías de delito, entre ellas, destacan las cifras de 108 delitos sexuales, 86 relacionados con drogas y 12 homicidios por cada 10.000 habitantes. Un caso similar es el Centro, desde Bucareli hasta Palacio Nacional al ubicarse en lo más alto en incidencia delictiva.

La Cuauhtémoc fue la alcaldía con mayor número de delitos en 2024. Con más de medio millón de habitantes, agrupa colonias emblemáticas como Condesa, Centro, Doctores, Juárez, Roma, Santa María la Ribera y Tabacalera. El año pasado, acumuló 29.100 denuncias, de las cuales el 40% correspondió a algún tipo de robo.

Iztapalapa, la alcaldía más violenta

Iztapalapa lidera las estadísticas de homicidios. Supera ampliamente al resto de la capital, al concentrar el 18% de los casos. Esta cifra es mayor que la suma de los registros en Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Milpa Alta.

En el caso de violencia doméstica, delitos sexuales y de aquellos relacionados a las drogas, Iztapalapa también acapara el mayor número de delitos. En esta última categoría, la Cuauhtémoc le sigue de cerca y, entre ambas, concentran el 50 % del total, muy por encima del resto de las alcaldías.

Los asaltos violentos también se concentran en la alcaldía más poblada de la CDMX. De acuerdo con las denuncias, los lugares más comunes para ser víctima son la vía pública y los comercios. Sin embargo, los datos revelan que la violencia en la capital sigue a sus habitantes en sus hogares, en el transporte público y en las calles.