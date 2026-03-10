Insultos, denuncias y una agresión crispan la política en Aranjuez, donde un concejal socialista dimite tras lanzar un vaso de café a uno de Vox

José María Cermeño, concejal del PSOE en Aranjuez, ha entrado este martes al consistorio de ese municipio madrileño a primera hora de la mañana y ha entregado su acta. Lo hace 18 días después de que lanzara un vaso de café a la cabeza del concejal de Desarrollo Tecnológico y portavoz de Vox, David Esteban Fernández. Desde el 20 de febrero pasado, cuando ocurrió la agresión en medio de una comisión informativa municipal, se ha mantenido el trabajo de los grupos políticos en el ayuntamiento con relativa normalidad, pero esa paz se rompió este lunes cuando Fernández interpuso una denuncia frente a la Policía Nacional de Aranjuez en la que acusa a Cermeño de hasta cinco delitos, entre ellos, atentado contra la autoridad pública y delito de odio por haberlo llamado “fascista”.

La situación ha ido escalando y, esta mañana, el líder nacional del Vox, Santiago Abascal, ha acusado a los socialistas de “relativizar la violencia” contra su partido. En medio de una visita a Astorga (Castilla y León) dijo a la prensa que en actos de su partido se ha atacado a la gente “con adoquines y con tuercas” y que “ha habido diputados nacionales heridos”, e incluso “familias con niños agredidas”. “Algunos que nos llaman fascistas”, ha dicho, no lo hacen “para insultarnos porque lo seamos”, sino “para poder atacarnos, para que se nos pueda agredir”.

Aunque el socialista ha dimitido, su partido ha tratado de aclarar los hechos porque aseguran que el vídeo difundido por el consistorio no muestra toda la realidad. “Nada más más reanudarse la comisión informativa, él pidió disculpas a todos los miembros e integrantes”, ha comentado esta mañana Oscar Blanco, portavoz del PSOE en esa localidad, que ha reconocido que dicha disculpa “no justifica” la agresión y que se ha tardado tanto en dimitir porque “las decisiones no se toman en caliente, siempre se toman de manera reflexionada, sosegada”. “Llevamos más de un año sometidos al insulto permanente por parte de la extrema derecha y hay un clima en los plenos y en las comisiones informativas que se ha convertido en irrespirable”.

En el vídeo al que ha tenido acceso a este diario se ve cómo Cermeño responde en un tono de evidente crispación a la propuesta de Fernández de exigirle al Ministerio de Transporte una auditoría completa de la infraestructura de la C-3, que a su vez lo escuchaba desde el otro lado de la mesa con los brazos cruzados. En medio de la intervención del primero, Blanco, su compañero de partido, le dice al de Vox que “no haga el gilipollas”. Cermeño salta a defenderlo. “Es lo que eres, además de fascista”, le espeta. El edil de la ultraderecha replica con que “es un vago”. En pocos segundos la situación escala hasta el punto de que Cermeño toma un vaso de café que tenía sobre su mesa y se lo lanza a la cabeza de su oponente, que logra esquivarlo. El vaso de cartón se estampa contra la pared y Fernández se para abruptamente e intenta ir hacia su agresor, pero un concejal de Más Madrid se interpone entre ellos.

Esos son los hechos que contiene el citado vídeo, pero Blanco asegura que lo que no se aprecia es cómo el edil de Vox “realiza en dos ocasiones amenazas de muerte a los miembros del Partido Socialista”. Según el portavoz de izquierda, este le dice “te voy a matar, sal fuera, que me duras un minuto”. Este diario ha intentado contactar con el Ayuntamiento de Aranjuez (gobernado por una coalición de PP-Vox) para que confirmara esta información y para acceder al vídeo al completo, pero no ha recibido respuesta.

El concejal de Vox niega a este diario que haya lanzado amenaza alguna, y señala que han sido ellos quienes han hecho comentarios que se hubieran podido interpretar como tal en otras ocasiones. Ahora pide que Óscar Blanco también dimita de su puesto como concejal y portavoz municipal de los socialistas. Y este, por su parte, pide la dimisión de Fernández por las supuestas amenazas y añade a la hoguera una denuncia, la de que ese concejal ha favorecido contratos troceados para la compra de ordenadores para la corporación.

Según Blanco, este es el origen de todo. Él mismo interpuso una denuncia el pasado 4 de marzo frente a la Fiscalía, en la que acusa al Departamento de Desarrollo Tecnológico, que dirige Fernández, de fraccionar esos dos contratos, firmados en marzo y en noviembre respectivamente en favor de una misma empresa, Profisel S.L.. Según manifiesta en su escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, uno de ellos tenía un valor de 4.860 euros y el otro, de 14.952, por lo que la suma de ambos superaría los 15.000 euros estipulados por ley para que las contrataciones salgan a concurso y no sean adjudicadas a dedo. A ello le suma que el dueño de la empresa, aparentemente, es un hermano del segundo teniente del alcalde de Aranjuez.

Tanto Vox como el consistorio niegan irregularidades en estos contratos. Según declaraciones del ayuntamiento a la agencia EFE, “las contrataciones realizadas en su área se han tramitado con absoluto respeto a la legalidad y a los procedimientos administrativos establecidos” y “cumplen estrictamente con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público”. Además, recuerda que la empresa Profisel S.L. ha sido una proveedora de servicios incluso con gobiernos del PSOE en el municipio.

El PSOE considera que Fernández ha denunciado los hechos en este momento porque quiere “desviar la atención” del presunto fraccionamiento de contratos que ha dado a conocer esta formación. “La denuncia mediática se hace a través de la Radio Municipal Onda Aranjuez en la intervención que hacemos mensualmente después de cada pleno, en este caso el jueves 26 [de febrero, seis días después de la agresión]. Además de los rumores que les hubieran podido llegar puesto que era un secreto a voces que iban a ser denunciados desde el día 20 que sucede”, explica Fernández, que añade que se tardó 17 días en hacer la denuncia a la Policía porque estaba “esperando a recibir” una documentación de parte del ayuntamiento ―el vídeo de la reunión donde ocurrió todo, el acta de la comisión y la transcripción de la sesión―, aunque nunca la recibió y por eso decidió denunciar el lunes. Ahora, planea ampliar la denuncia con las imágenes que se han hecho públicas este mismo lunes.

El secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, ha criticado a la izquierda por “alentar” el odio. “El PP de Madrid no va a callarse ante cualquier ataque”. “Las hostias se las llevan los mismos de siempre”, ha dicho este martes.