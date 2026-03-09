El concejal del PSOE en Aranjuez que lanzó un café a la cara del portavoz de Vox entregará su acta este martes

La dimisión se produce tras la denuncia interpuesta en la Policía por el concejal del partido de ultraderecha. Los hechos ocurrieron en febrero durante un debate de una propuesta de Vox sobre transportes

José María Cermeño, el concejal del PSOE en Aranjuez que lanzó un café al portavoz de Vox, David Esteban Fernández Domínguez, en un debate municipal en febrero entregará su acta de edil este martes tras reconocer “su comportamiento inadecuado”, según han transmitido fuentes del PSOE-M. Esta dimisión llega después de que el concejal de Desarrollo Tecnológico e Informática, Transporte, Movilidad del Gobierno de Aranjuez del partido de ultraderecha presentara una denuncia ante la Policía Nacional contra Cermeño por “lanzarle al rostro un recipiente con café” durante una comisión.

El episodio tuvo lugar mientras se debatía una propuesta presentada por el concejal de Vox en la que exigía al Ministerio de Transportes una auditoría completa de toda la infraestructura de la C-3. Según la denuncia presentada en las dependencias de Policía Nacional de Aranjuez, a la que ha tenido acceso Europa Press, el portavoz del Partido Socialista, que no es el denunciado, habría llamado “gilipollas” y “fascista” al edil de Vox, a lo que él respondió llamándole “vago”. Tras ello, Cermeño habría lanzado su café al portavoz de Vox ―que lo esquivó moviendo la cabeza― lo que motivó que se levantaran los presentes y mediaran en el enfrentamiento verbal.

“Lejos de rebajar la tensión, el concejal denunciado respaldó a su compañero entre gritos de ‘porque lo eres, además de fascista’”, añaden desde Vox. “El impacto fue de tal violencia que el recipiente terminó golpeando con fuerza la pared, gracias a que el edil logró esquivarlo por reflejo, evitando así que le alcanzara en el rostro”, añade el relato de la formación, aunque eso no se aprecia en el vídeo que ha compartido el Ayuntamiento de Aranjuez.

Desde Vox, según consta en su comunicado, entienden que debería ser imputado penalmente por cinco delitos, entre los que se encuentran el de atentado contra la autoridad pública por agredir al concejal durante el ejercicio de sus funciones (artículo 550.1 del Código Penal), tentativa de lesiones por tratar de agredir al edil (artículo 147.1), falta de respeto a la autoridad pública (artículo 556.2), delito de odio por las acusaciones vertidas como “fascista” justo antes de la agresión, “vinculadas al odio ideológico”; y desorden público al haberse interrumpido las Comisiones Informativas como consecuencia de los hechos.

Más allá del hecho reconocido por el edil que motiva su renuncia el martes, los socialistas ribereños recalcaban que durante esa sesión el portavoz de Vox llegó incluso a “amenazar de muerte”. “Desde que es portavoz de su grupo, lleva profiriendo insultos, faltas de respeto, descalificaciones, amenazas, ofensas así como actitudes machistas a los concejales y concejalas de nuestro grupo municipal en cada Pleno y en cada Comisión informativa con la connivencia del alcalde de Aranjuez, Miguel Gómez”, denunciaban en un comunicado esta tarde.

Aún así, desde el PSOE local han añadido en un comunicado que “la citada denuncia no es más que para desviar la atención del presunto fraccionamiento de contratos llevada a cabo por el concejal de Vox que ha denunciado el PSOE ante Fiscalía”.