Bolaños recuerda a Lambán como “un referente” mientras López mantiene sus “discrepancias políticas” con el expresidente fallecido

El ministro de Presidencia asegura que el “reconocimiento” a la figura del exdirigente es “unánime” en el PSOE y Page exige las disculpas del líder en Madrid

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha rehusado aclarar si el Gobierno comparte las críticas del ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, sobre el expresidente de Aragón Javier Lambán, fallecido en agosto, limitándose a asegurar que “ha sido un referente” y, por ello, tiene el reconocimiento “unánime” del PSOE.

“Creo que todos en el Partido Socialista reconocemos la figura y el legado de Javier Lambán al frente del Gobierno de Aragón y, sin duda, pues es unánime este reconocimiento en el seno del Partido Socialista. Ha sido un referente, especialmente entre los socialistas aragoneses”, ha dicho Bolaños en declaraciones a la prensa, en el marco de la reunión que ha mantenido este viernes con la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid.

El origen de la polémica son las declaraciones que hizo López el jueves en RNE, al ser preguntado por los malos resultados electorales del PSOE en Aragón. El ministro criticó que la federación, encabezada entonces por Lambán, no hizo “oposición” al actual presidente autonómico, Jorge Azcón (PP) tras la pérdida del Gobierno regional en las elecciones autonómicas de 2023.

“En lugar de hacer oposición a Azcón, se dedicó a hacer otra cosa, por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha. Por lo tanto, también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido”, dijo López, al tiempo que aseguró que tuvo una “excelente relación” con Lambán, una de las voces críticas del PSOE con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Este viernes, al ser cuestionado nuevamente por esas controvertidas palabras, a su llegada al Centro de Proceso de Datos de la Policía Nacional en El Escorial, López se ha ratificado en ellas, argumentado que las hace desde la “discrepancia política”, pero con el “máximo respeto personal”.

Horas antes, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, afirmó en Onda Cero que esperaba que López “pidiera perdón” y “disculpas” tras vincular el resultado de las elecciones de Aragón con la labor del expresidente aragonés en la oposición. García-Page ha señalado que cuando escuchó a López le suscitó “incluso un bloqueo” pese a que está “muy acostumbrado a escuchar barbaridades”. “Me supuso dolor, pero llevado un poco más de fondo me supuso mucha tristeza”, ha abundado el barón del PSOE. García-Page ha concluido que el razonamiento de López le pareció “especialmente duro aparte de totalmente injusto”.

Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado el incendio en el PSOE y ha reivindicado la figura de Lambán en un acto de precampaña del PP en Salamanca para las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo. “Lambán era una persona honesta con la que se podía hablar y negociar. No voy a descubrir aquí en Castilla y León quién es Óscar López —fue secretario general de la federación y candidato autonómico—, que jamás le llegará a las suelas de los zapatos a Lambán. Pedro Sánchez tampoco”, ha sentenciado.