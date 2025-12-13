Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
TEMPORALES

El Ayuntamiento de Valencia pide suspender el Levante-Villarreal y los dos partidos del Valencia Basket por la alerta por fuertes lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a nivel rojo el aviso por precipitación de 180 litros por metro cuadrado acumulados en 12 horas en el litoral norte y sur de la provincia

Fernando Miñana
Fernando Miñana
Valencia -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Ayuntamiento de Valencia y el Levante han solicitado a LaLiga el aplazamiento del partido del equipo granota contra el Villarreal, previsto para este domingo por la tarde (18.30 horas), por la alerta roja —el nivel máximo— decretada en la Comunidad Valenciana por la previsión de lluvias torrenciales a partir del mediodía. El Valencia Basket ya ha anunciado la suspensión del partido que debía jugar el equipo femenino de baloncesto contra el Casademont Zaragoza a las 12.30 horas. El encuentro de la tarde, que debe enfrentar al equipo masculino, casualmente también contra el equipo aragonés, a las 18 horas, “queda pendiente de las conclusiones de la reunión del Cecopi prevista mañana por la mañana [este domingo] y comunicará en función de las nuevas indicaciones, si hay que solicitar a la ACB que se tomen medidas”, explicó el club en un comunicado.

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana ha suspendido todos los partidos previstos para este 14 de diciembre. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, envió ayer una carta tanto al presidente de LaLiga como al director general del Valencia Basket para solicitar el aplazamiento de estas tres citas deportivas. El equipo de baloncesto ya se ha posicionado con la suspensión del partido femenino y se mantenía a la espera con el masculino, y tanto el Ayuntamiento como el Levante permanecían anoche a la espera de ver la decisión de LaLiga al respecto.

Catalá ya se mostró muy crítica con Javier Tebas la semana pasada porque no accedió a cambiar el horario del Valencia-Sevilla, que estaba programado para las 16.15 horas el mismo día que la ciudad había estado con numerosas calles cortadas por el Maratón de Valencia. “El aficionado debería ser el centro de la atención, que no lo es, que son los derechos televisivos, y a mí me parece triste”, dijo Catalá.

Aemet ha declarado la alerta roja en el litoral de la provincia de Valencia porque se esperan precipitaciones torrenciales que pueden ser persistentes y superar el umbral de los 180 l/m2 en 12 horas. El aviso está programado entre las 12 y las 23 horas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Fernando Miñana
Fernando Miñana
Lleva en el periodismo desde 1993. Primero en 'Las Provincias' y escribiendo para los periódicos del Grupo Vocento, y ahora en EL PAÍS. También colabora con Valencia Plaza y la revista 'Corredor'. Viaja habitualmente a los campeonatos internacionales de atletismo.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Atletico Valencia

La finura de Griezmann revoluciona al Atlético y derrota a un buen Valencia

Ladislao J. Moñino | Madrid

El Valencia asalta el liderato de la Euroliga y el Madrid vence al Baskonia

Juan Morenilla | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
  2. El jefe de la misión de rescate de María Corina Machado: “Fue una de las operaciones de mayor riesgo en las que he participado”
  3. Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
  4. Rusia eleva la presión sobre la UE con una demanda para evitar que financie a Ucrania con sus activos congelados
  5. Los 50 mejores libros de 2025
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_