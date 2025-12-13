El Ayuntamiento de Valencia pide suspender el Levante-Villarreal y los dos partidos del Valencia Basket por la alerta por fuertes lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a nivel rojo el aviso por precipitación de 180 litros por metro cuadrado acumulados en 12 horas en el litoral norte y sur de la provincia

El Ayuntamiento de Valencia y el Levante han solicitado a LaLiga el aplazamiento del partido del equipo granota contra el Villarreal, previsto para este domingo por la tarde (18.30 horas), por la alerta roja —el nivel máximo— decretada en la Comunidad Valenciana por la previsión de lluvias torrenciales a partir del mediodía. El Valencia Basket ya ha anunciado la suspensión del partido que debía jugar el equipo femenino de baloncesto contra el Casademont Zaragoza a las 12.30 horas. El encuentro de la tarde, que debe enfrentar al equipo masculino, casualmente también contra el equipo aragonés, a las 18 horas, “queda pendiente de las conclusiones de la reunión del Cecopi prevista mañana por la mañana [este domingo] y comunicará en función de las nuevas indicaciones, si hay que solicitar a la ACB que se tomen medidas”, explicó el club en un comunicado.

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana ha suspendido todos los partidos previstos para este 14 de diciembre. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, envió ayer una carta tanto al presidente de LaLiga como al director general del Valencia Basket para solicitar el aplazamiento de estas tres citas deportivas. El equipo de baloncesto ya se ha posicionado con la suspensión del partido femenino y se mantenía a la espera con el masculino, y tanto el Ayuntamiento como el Levante permanecían anoche a la espera de ver la decisión de LaLiga al respecto.

Catalá ya se mostró muy crítica con Javier Tebas la semana pasada porque no accedió a cambiar el horario del Valencia-Sevilla, que estaba programado para las 16.15 horas el mismo día que la ciudad había estado con numerosas calles cortadas por el Maratón de Valencia. “El aficionado debería ser el centro de la atención, que no lo es, que son los derechos televisivos, y a mí me parece triste”, dijo Catalá.

Aemet ha declarado la alerta roja en el litoral de la provincia de Valencia porque se esperan precipitaciones torrenciales que pueden ser persistentes y superar el umbral de los 180 l/m2 en 12 horas. El aviso está programado entre las 12 y las 23 horas.