García Harfuch niega los vínculos entre el presunto extorsionador Limones y el sindicato del morenista Pedro Haces

El Gabinete de Seguridad ha resaltado este domingo la caída de Edgar Rodríguez, alias Limones, un supuesto criminal dedicado a la extorsión que operaba en los Estados de Coahuila y Durango. Su detención, junto a otras cinco personas, ocurrió el 10 de diciembre en un operativo realizado por autoridades federales que se enmarca dentro de la estrategia nacional que el Gobierno de Claudia Sheinbaum puso en marcha en julio. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ha desactivado de momento una bomba que amenazaba con salpicar a Morena. El funcionario ha negado, tras días de especulaciones, los vínculos entre Limones con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), dirigida por el influyente diputado oficialista Pedro Haces.

“La investigación inició por denuncias específicas sobre extorsión que no están vinculadas a ningún sindicato. Es una extorsión directa: cobrar a empresarios, agricultores por pozos de agua”, aseguró Harfuch, el encargado de la estrategia de Seguridad de la Administración. Su declaración se suma a la que hizo el diputado morenista Haces, quien horas después de la captura de Édgar Rodríguez, negó cualquier relación con él. Esto a pesar de que las redes sociales mostraron imágenes de Limones portando insignias de la Catem y acompañando al líder sindical en eventos tan recientes como de mayo de 2024.

La confederación ha negado con vehemencia que Limones se haya contado entre sus afiliados. “La persona referida no actuó en ningún momento con autorización, consentimiento ni representación de la Catem”, aseguró en un comunicado Erick Osornio, secretario de organización y promoción del grupo. “El uso del nombre, imagen o logotipo de la Catem por parte de esa persona fue indebido, lo que constituye una usurpación de representación institucional”, asegura el sindicalista, quien es también integrante de la bancada de Morena en la actual Legislatura en la Cámara de Diputados.

En otro momento de la conferencia de prensa, a Harfuch se le preguntó si Limones tiene alguna relación con Pedro Haces. “Al momento no”, insistió el secretario, quien detalló cómo el presunto criminal extorsionaba “de manera sistemática” a ganaderos y productores de La Laguna. En su opinión, las pesquisas apuntan a que Limones y su célula estaban vinculados a Los Cabrera, un grupo aliado a la facción de Los Mayitos del Cartel de Sinaloa. Un juez decretó el viernes prisión preventiva para Rodríguez Ortiz por los delitos de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del ejército.

El gobernador de Coahuila, el priista Manolo Jiménez, quien fue clave para la detención de Limones, daba por descontado el vínculo del extorsionador con el sindicato. “La gente de la Laguna lo sabía. Hay evidencia en las redes sociales oficiales del sindicato, hay fotos con líderes nacionales y regionales, y además todo mundo sabía que era una de las charolas que utilizaban para cometer los delitos”, aseguró el mandatario local esta semana.

A pesar de negar los vínculos entre la Catem y Limones, las autoridades sí han encontrado indicios de que las organizaciones criminales han penetrado a las centrales obreras. En la misma conferencia del Gabinete de Seguridad, Sandy Orihuela, fiscal de Atención Especializada del Estado de México, indicó que en operativos locales han encontrado que criminales del Cartel Jalisco y de la Familia Michoacana han hecho pasar algunos vehículos como parte de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON) y ACME, señalados por extorsiones, despojo de inmuebles y narcotráfico.