Cae un miembro del cartel de Sinaloa con un sueldo de 2.500 euros por no hablar de un alijo de 1.800 kilos de metanfetaminas

No se dieron por vencidos. La intervención de un alijo de 1.800 kilos de metanfetaminas en Alicante en mayo de 2024, perteneciente al cartel de Sinaloa ―la peligrosa organización mexicana cuyo cabecilla fue Joaquín El Chapo Guzmán, actualmente preso en EE UU― no les quitó las ganas de seguir en el narcotráfico. Apenas dos meses de perder esta partida de esta droga, los investigadores detectaron intentos de nuevos miembros para volver a reunir dinero y un envío de 30 kilos de esta peligrosa droga, también conocida como meta o cristal y que los expertos catalogan como uno de los que tienen efectos más destructivos, solo por detrás de la heroína y el crack. Esta vez, viajó hasta Tenerife oculta en la base de una estatua y tenía como destinatario un “histórico traficante de la isla”, que fue detenido.

La Policía ha frustrado el intento de reorganizarse de este grupo criminal asentado en España y México, según han informado este miércoles. En la segunda fase de la operación Saga se han realizado nueve arrestos, entre ellos el de un miembro del cartel de Sinaloa que permanecía recluido en un piso de Madrid y que había participado en la introducción y custodia de los 1.800 kilos de metanfetaminas, considerado el mayor alijo en España de este tipo de droga. Según los investigadores, recibía un sueldo de 2.500 euros al mes por su silencio. También ha sido detenido un empresario del mármol al que encontraron tres millones de euros en un búnker bajo el suelo de una de sus naves y el líder de la red criminal de narcotransportistas, que dirigía los movimientos del grupo entre Dubái y México. Tres de los nueve investigados han entrado en prisión provisional. Se les imputa delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Parte del dinero intervenido en un búnker a un empresario del mármol implicado en la segunda fase de la operación Saga de la Policía. Policía Nacional

En Europa, el consumo de esta droga es relativamente pequeño, aunque hay señales de un crecimiento, especialmente en República Checa, Eslovaquia, y más recientemente en España y otros países del norte de Europa. La metanfetamina no solo genera una fuerte adicción, sino que también puede provocar graves problemas de salud mental y física, incluyendo episodios psicóticos. Su capacidad para causar dependencia y sus efectos devastadores la colocan en una posición crítica dentro del panorama del consumo de drogas, lo que ha llevado a las autoridades a alertar sobre su potencial para convertirse en un problema de salud pública grave, similar al de la heroína.

Parte de un cargamento de metanfetamina oculto en la base de una escultura, en la segunda fase de la operación Saga de la Policía. Policía Nacional

El cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), son las organizaciones criminales más poderosas de México. A finales de noviembre, la Policía asestó un golpe a esta segunda organización criminal, con la desarticulación de su “oficina en España”, desde la que se estaban coordinando envíos de cocaína y metanfetamina por el país y hacia Europa. En esta operación, en la que hubo 20 detenidos, fueron arrestados dos objetivos “prioritarios” de la DEA, la agencia antinarcóticos americana, uno de nacionalidad italiana y otro colombiano, y varios “miembros de la Camorra italiana que se dedicaban a la distribución internacional”.