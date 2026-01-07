Ir al contenido
_
_
_
_
España
tráfico drogas

Cae un miembro del cartel de Sinaloa con un sueldo de 2.500 euros por no hablar de un alijo de 1.800 kilos de metanfetaminas

La Policía frustra el intento de reorganizarse de un grupo criminal asentado en España y México que usaba piedras de mármol para esconder la droga

Juana Viúdez
Juana Viúdez
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

No se dieron por vencidos. La intervención de un alijo de 1.800 kilos de metanfetaminas en Alicante en mayo de 2024, perteneciente al cartel de Sinaloa ―la peligrosa organización mexicana cuyo cabecilla fue Joaquín El Chapo Guzmán, actualmente preso en EE UU― no les quitó las ganas de seguir en el narcotráfico. Apenas dos meses de perder esta partida de esta droga, los investigadores detectaron intentos de nuevos miembros para volver a reunir dinero y un envío de 30 kilos de esta peligrosa droga, también conocida como meta o cristal y que los expertos catalogan como uno de los que tienen efectos más destructivos, solo por detrás de la heroína y el crack. Esta vez, viajó hasta Tenerife oculta en la base de una estatua y tenía como destinatario un “histórico traficante de la isla”, que fue detenido.

La Policía ha frustrado el intento de reorganizarse de este grupo criminal asentado en España y México, según han informado este miércoles. En la segunda fase de la operación Saga se han realizado nueve arrestos, entre ellos el de un miembro del cartel de Sinaloa que permanecía recluido en un piso de Madrid y que había participado en la introducción y custodia de los 1.800 kilos de metanfetaminas, considerado el mayor alijo en España de este tipo de droga. Según los investigadores, recibía un sueldo de 2.500 euros al mes por su silencio. También ha sido detenido un empresario del mármol al que encontraron tres millones de euros en un búnker bajo el suelo de una de sus naves y el líder de la red criminal de narcotransportistas, que dirigía los movimientos del grupo entre Dubái y México. Tres de los nueve investigados han entrado en prisión provisional. Se les imputa delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

En Europa, el consumo de esta droga es relativamente pequeño, aunque hay señales de un crecimiento, especialmente en República Checa, Eslovaquia, y más recientemente en España y otros países del norte de Europa. La metanfetamina no solo genera una fuerte adicción, sino que también puede provocar graves problemas de salud mental y física, incluyendo episodios psicóticos. Su capacidad para causar dependencia y sus efectos devastadores la colocan en una posición crítica dentro del panorama del consumo de drogas, lo que ha llevado a las autoridades a alertar sobre su potencial para convertirse en un problema de salud pública grave, similar al de la heroína.

El cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), son las organizaciones criminales más poderosas de México. A finales de noviembre, la Policía asestó un golpe a esta segunda organización criminal, con la desarticulación de su “oficina en España”, desde la que se estaban coordinando envíos de cocaína y metanfetamina por el país y hacia Europa. En esta operación, en la que hubo 20 detenidos, fueron arrestados dos objetivos “prioritarios” de la DEA, la agencia antinarcóticos americana, uno de nacionalidad italiana y otro colombiano, y varios “miembros de la Camorra italiana que se dedicaban a la distribución internacional”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Juana Viúdez
Juana Viúdez
Juana Viúdez - twitter
Es redactora de la sección de España, donde realiza labores de redacción y edición. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en EL PAÍS. Antes trabajó en el diario Málaga Hoy y en Cadena Ser. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster de periodismo de EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Golpe al Cártel de Jalisco en España: 20 detenidos que traían droga en maquinaria pesada

Cae la ‘oficina’ del Cartel Jalisco Nueva Generación en España

Juana Viúdez | Madrid

Lanzarse al mar para atrapar a los ‘número uno’ de la droga y sus alijos

Juana Viúdez | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Lotería del Niño de 2026 | El primer premio es para el 06703
  2. Trump asegura que si pierde las elecciones de mitad de mandato “buscarán una excusa” para destituirle
  3. Estados Unidos amenaza con tomar Groenlandia por la fuerza
  4. Así le hemos contado las noticias de Venezuela tras la detención de Maduro este 6 de enero de 2026
  5. La CIA recomendó dar el poder de Venezuela a Delcy Rodríguez ante el riesgo de que María Corina Machado no controlara el ejército
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_