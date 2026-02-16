Sheinbaum, sobre la destitución de Marx Arriaga: “No estaba de acuerdo en que hubiera modificaciones a los libros de texto”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha explicado brevemente por qué se llegó a un conflicto con Marx Arriaga, despedido de su cargo como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). “No estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros. Entonces, ahí hubo un primer desencuentro, por decirlo así. Frente a esta situación, pues se le ofreció otras opciones”, ha indicado la mandataria este lunes desde su rueda de prensa matutina. Sheinbaum quería que los libros de texto de los colegios públicos incluyeran también el rol de las mujeres en la historia de México, pero el choque con el funcionario derivó en Arriaga declarando que no se moverá de su silla en la Secretaría hasta que “le presenten un documento legal” que justifique su despido.

Sheinbaum ha recalcado que Arriaga ha hecho “un trabajo extraordinario” con el contenido de los libros de texto y que no van a desaparecer, pese a la polémica desde su rediseño y las acusaciones de regresión educativa. La presidenta ha señalado, sin embargo, que son “perfectibles” y que ella junto a la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, propusieron que se incorporaran las mujeres en la historia mexicana. “La mayor parte de los libros de Historia, pues tienen a los héroes, pero no tienen a las heroínas”, ha asegurado. Ante la negativa de Arriaga que se negó a cambiar el contenido, se le ofrecieron otras áreas de trabajo, incluyendo un consulado. “Él tiene la posibilidad y tenía la posibilidad de quedarse en el gobierno porque, repito, los libros de texto no son patrimonio de una persona”, ha subrayado.

La presidenta también ha indicado que no estuvo de acuerdo en las formas en las que se notificó a Arriaga su salida del cargo y ha recordado que entre compañeros siempre debe de haber un trato respetuoso. La SEP justificó la salida del funcionario el viernes debido a un cambio “de naturaleza del puesto” que pasará “a la modalidad de libre designación”, es decir, que la secretaría realizará un nuevo nombramiento”. La respuesta de Arriaga fue cargar contra la Secretaría: “Con mentiras me hablaron de la dirección y estuve rodeado de abogados y policías y dijeron que yo sobraba. No ha sido nuevo en el magisterio; es algo común. El punto es la cuestión de la dignidad y la precariedad laboral a la que nos enfrentamos en el magisterio porque nadie está seguro en esta institución”.

Desde entonces, el funcionario se ha amotinado en su despacho junto a otros trabajadores. “Ya lo venía venir [...] Primero pidieron cambiar los libros de los maestros, luego los de primaria y terminaron con los de preescolar. Quieren que se cambien todos los libros”, dijo en declaraciones a la prensa. Sheinbaum ha asegurado que en ningún momento se le ha intentado desalojar por la fuerza. “Como se ven los videos [que sube Arriaga desde su despacho a sus redes sociales] pues nunca hubo un policía que hiciera algo contra él. Ni mucho menos. Entonces, valorando el trabajo de Marx, siempre está la oportunidad de seguir trabajando en el gobierno”, ha apuntado.