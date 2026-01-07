Así será el sorteo de este miércoles de los octavos de final de la Copa del Rey: bombos y equipos
Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic, que están disputando la Supercopa en Arabia, quedarán emparejados con equipos de Segunda División
El sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey se celebrará este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a partir de las 13.00 horas. Y, por primera vez desde la implantación del actual formato, la Federación mantendrá en esta ronda un bombo exclusivo para los equipos que disputan la Supercopa de España.
Al igual que sucedió en la pasada ronda, en dieciseisavos, el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic, equipos que afrontarán desde hoy la Supercopa de España en Arabia, quedarán emparejados con conjuntos de Segunda División, de LaLiga Hypermotion que se mantienen en pie en el torneo. A saber: Deportivo de la Coruña, Cultural Leonesa, Albacete, Racing de Santander y Burgos. El otro segunda también se medirá con un equipo de Primera que sigue en la competición: Elche, Real Sociedad, Valencia, Osasuna, Alavés, Betis y Rayo Vallecano. Cabe reseñar que los cinco equipos del segundo escalón del fútbol español disputarán la eliminatoria en su campo y que en los otros emparejamientos entre los conjuntos de Primera se sorteará quién juega de local.
Desde los cuartos de final, el sorteo será puro y podrá darse cualquier emparejamiento, sean equipos de Primera o Segunda.
Estos son los 16 equipos clasificados para octavos de final de la Copa del Rey:
- Barcelona
- Real Madrid
- Atlético de Madrid
- Athletic
- Real Betis
- Elche
- Osasuna
- Alavés
- Rayo Vallecano
- Real Sociedad
- Valencia
- Racing de Santander
- Deportivo de la Coruña
- Burgos
- Cultural Leonesa
- Albacete
