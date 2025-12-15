Resultados de las elecciones presidenciales de Chile 2025, en vivo | Marco Rubio felicita a Kast: “Estados Unidos espera colaborar con su Administración”
El candidato de extrema derecha logra el 58,2% de los votos frente al 41,8% de Jeannette Jara, con el 99% escrutado. El triunfo supone la llegada de un pinochetista a La Moneda desde el retorno de la democracia en 1990, apuntala el giro conservador en Sudamérica y asesta un duro golpe a la izquierda tras cuatro años en el poder
El candidato presidencial de las derechas, José Antonio Kast, militante del Partido Republicano, de la extrema derecha, ha ganado este domingo la segunda vuelta de las elecciones con una ventaja de más de 16 puntos sobre la candidata de la izquierda, Jeannette Jara, con más del 99% de los votos escrutados. Jara ha reconocido la derrota y ha felicitado a Kast: “La democracia habló fuerte y claro”. El triunfo del político ultra supone la llegada de un pinochetista a La Moneda desde el retorno de la democracia en 1990, apuntala el giro conservador en Sudamérica y asesta un duro golpe a la izquierda tras cuatro años en el poder.
Chile ha elegido este domingo a su futuro presidente: José Antonio Kast, abogado de 59 años, líder del Partido Republicano, de extrema derecha, que ha obtenido un 58,3% de los votos, con el 95% escrutado. Su contrincante en esta segunda vuelta, la comunista Jeannette Jara, abogada de 51 años, candidata de la izquierda, ha alcanzado un 41,7%, el peor resultado que haya tenido el progresismo desde el retorno a la democracia en 1990. El triunfo supone la llegada del primer dirigente que no ha tomado distancia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) a La Moneda, donde sucederá a Gabriel Boric, referente de una nueva izquierda, que dejará el cargo con 40 años. El triunfo de Kast no solo afianza el giro conservador del país, también de gran parte de América del Sur, y pone a prueba la institucionalidad de Chile en la medida en que es una incógnita el grado de brusquedad en sus políticas que quiera aplicar Kast a partir del 11 de marzo.
Reportan incidentes en la plaza Baquedano, epicentro del estallido social de 2019
En la plaza Baquedano, en el centro de Santiago, se reportan incidentes, informó la radio ADN en su cuenta de Instagram. También el metro de Santiago, a través de sus redes sociales, indicó que fue cerrada la estación Baquedano, por la línea uno, debido a “manifestaciones en exterior”.
Esta plaza fue el epicentro del estallido social, que partió con manifestaciones masivas el 18 de octubre de 2019 y algunos hechos violentos, los que cesaron durante la pandemia.
Kast: “Vamos a tener un año duro, porque las finanzas del país no están bien”
El presidente electo José Antonio Kast ha despejado las dudas sobre la expectativas que se han impuesto sobre su futura Administración y ha asegurado que el año 2026 será complejo por el estado de las finanzas públicas. “Vamos a tener un año duro, muy duro, porque las finanzas del país no están bien. Y los estamos invitando a una travesía, para recuperar esos valores esos valores para una vida correcta y sana. Pero eso no va a ser fácil, requiere del compromiso de todos”, ha dicho.
Petro responde a Milei por avance de la derecha en Sudamérica: “Por el sur y el norte vienen los vientos de la muerte”
Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha respondido desde su cuenta en X (antes Twitter) a un post de su homólogo de Argentina, Javier Milei, donde compartía un mapa de Sudamérica, diferenciado en colores rojo y azul, con los países donde avanzaba la derecha y retrocedía la izquierda. “Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. 'Atenti' Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de [Simón] Bolívar en alto y paso de vencedores”, respondió el mandatario al comentario de Milei. Y también ha denunciado que, supuestamente, le bloquearon un “trino sobre la derrota progresista en Chile” que había escrito y que esperaba que sea recuperado.
La derecha latinoamericana festejó este domingo la victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile, con el 58% de los votos. “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, celebró desde Argentina el ultra Javier Milei, el primer presidente en felicitar a Kast. Poco más tarde se sumó el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, quien abogó por “fortalecer aún más la amistad y cooperación” entre ambas naciones.
De modo completamente previsible, la elección presidencial chilena se saldó con el triunfo aplastante del candidato ultra-conservador José Antonio Kast ante la candidata comunista y de todas las izquierdas Jeannette Jara. Ni siquiera la amplitud de la victoria llama a sorpresa: con un margen de casi 58%-42%, el triunfo de Kast fue tan arrollador que no se explica solamente por la poderosa corriente anti-boricista que recorre a Chile desde hace ya un buen tiempo (de la cual las izquierdas nunca tomaron conciencia, tampoco el gobierno). Con esta victoria del candidato de todas las derechas, es un ciclo de seis años de historia que se cierra, clausurando vaya uno a saber por cuanto tiempo el sueño chileno de cambio social.
Kast: “Ganó la esperanza de vivir sin miedo”
José Antonio Kast, presidente electo de Chile, está dando su primer discurso después de conocerse los resultados de la segunda vuelta de este domingo. El ultraconservador ha dicho que “ganó la esperanza de vivir sin miedo” refiriéndose a la delincuencia en el país. Y ha prometido:
“Vamos a restablecer la ley, vamos a restablecer el respeto a la ley, en todas las regiones, sin privilegios”
Kast, tras ganar las elecciones: “Este es el día de la alegría”
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha festejado su victoria en la segunda vuelta de este domingo. El próximo mandatario se ha presentado ante sus adherentes en las afueras de su comando en el municipio de Las Condes. “Este es el día de la alegría”, ha dicho el líder del Partido Republicano, de la extrema derecha. Kast ha agradecido a su familia, con un mensaje especial para su esposa, Pía Adriasola, quien según él será “una tremenda primera dama”.
Kast ha reconocido que el asumir la Presidencia será un gran desafío personal. “Es una tremenda responsabilidad el mandato amplio que me han otorgado. A Dios le pido sabiduría, templanza, para estar a la altura de lo que se me exige”, ha dicho.
Luiz Inácio Lula da Silva felicita a Kast: “Seguiremos trabajando con el nuevo Gobierno”
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, ha felicitado a José Antonio Kast tras su victoria en la elección presidencial y también al “pueblo chileno por su participación en un proceso electoral democrático, transparente y ordenado”. En su cuenta de X, el mandatario brasileño ha deseado al presidente electo, que asumirá el 11 de marzo de 2026, “mucho éxito en el desempeño de su futura gestión” y ha prometido: “Seguiremos trabajando con el nuevo Gobierno chileno para fortalecer las excelentes relaciones bilaterales, los sólidos lazos económicos y comerciales que unen a Brasil y Chile, la integración regional y el mantenimiento de Sudamérica como zona de paz”.
El presidente de Bolivia felicita a Kast: “Es una victoria de los valores que compartimos“
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, ha felicitado al presidente electo de Chile, José Antonio Kast. El gobernante boliviano, un país vecino de Chile que es clave en la estrategia para controlar la migración irregular, ha destacado los valores que comparte con el representante de las derechas. "Felicito a José Antonio Kast por este gran triunfo en Chile. Cuando los pueblos se expresan con claridad, gana el sentido común y ganan los valores que nos sostienen. Este resultado es un mensaje firme de la ciudadanía en defensa de la familia, de la seguridad ciudadana y de la economía libre, y una oportunidad histórica para seguir construyendo una relación de respeto, amistad y cooperación entre Bolivia y Chile“, ha manifestado.
Parisi felicita a Kast: “Podrá contar con el apoyo de nosotros, para las buenas ideas”
El excandidato presidencial Franco Parisi, del populista Partido de la Gente, ha felicitado al presidente electo José Antonio Kast, y ha dicho que lo respaldará en las propuestas que beneficien a la ciudadanía. “Le deseamos el mayor del éxitos a José Antonio Kast, nuevo Presidente de Chile 2026-2030. Esperamos por el bien de Chile que mejore la seguridad, salud, educación y empleo. Podrá contar con el apoyo de nosotros, para las buenas ideas que sí beneficien a la gente y la gran clase media chilena”, ha escrito Parisi en su cuenta de X.
Parisi y su partido habían llamado a votar nulo en la segunda vuelta, pero dicha opción ha alcanzado solo un 5,84%, por lo que la mayoría de los sufragios que obtuvo en la primera vuelta recayeron en Kast o en Jeannette Jara.
Pía Adriasola Barroilhet (61 años, Santiago), esposa del presidente electo José Antonio Kast desde hace 34 años, se convertirá en la nueva primera dama de Chile a partir del próximo marzo. Aunque el Gobierno de Gabriel Boric eliminó el cargo, el republicano ya ha adelantado que ese rol “no se termina”. Durante la campaña, la abogada no solo acompañó en distintos rincones del país y en mítines al candidato, sino que también tuvo pautas propias, donde le sacó brillo a su calidez y su afición por la música. También participó del encuentro en la casa de Cecilia Morel, viuda del expresidente de centroderecha Sebastián Piñera, donde le preguntó qué implicaba el papel institucional, con la mirada puesta en sus próximos cuatro años.
El presidente electo José Antonio Kast, representante de las derechas, asumirá como jefe de Estado el 11 de marzo de 2026, pero a partir de este lunes y durante los próximos meses su equipo afinará los detalles de su aterrizaje en el Palacio desde ‘La Moneda chica’. El centro de operaciones está ubicado en La Gloria 88, en Las Condes, y está previsto avanzar en el llamado Plan Desafío 90, a cargo del economista Bernardo Fontaine. El objetivo es alistar una batería de medidas para aplicar durante los tres primeros meses de Gobierno para “marcar la diferencia y llevar a la práctica cambios reales y profundos”, principalmente en materia de inmigración, seguridad y una reforma judicial. En el punto de prensa tras su votación este domingo, Kast adelantó que van a invitar a médicos, vecinos, profesores y a la ciudadanía en general a colaborar y solucionar los problemas. “No queremos que nadie quede olvidado en Chile”, sostuvo.
Santiago Abascal celebra la victoria de Kast: “Enhorabuena a mi querido amigo y aliado”
Santiago Abascal, el líder de la formación ultra española Vox, ha celebrado la victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas. El diputado ha publicado un mensaje en su cuenta de X junto con una fotografía que lo muestra a él junto al ultraconservador chileno. “Enhorabuena a mi querido amigo y aliado José Antonio Kast, nuevo presidente electo de la República de Chile, por su aplastante victoria, y al pueblo chileno por haber optado, con una decisión clara y arrolladora, por la verdad, la libertad y la prosperidad. José Antonio ha demostrado la fortaleza, las convicciones y la inteligencia de un verdadero estadista, justo lo que Chile necesita para abrir una nueva etapa de esperanza, orden y futuro”, ha escrito Abascal.
El presidente Gabriel Boric llamó por teléfono a José Antonio Kast, candidato de las derechas y fundador del Partido Republicano, de la derecha extrema, tras su triunfo en la segunda vuelta de este domingo, 14 de diciembre. En una conversación que duró casi cinco minutos y fue transmitida en vivo por los medios de comunicación, el mandatario chileno aseguró que para él no se trataba solo de un acto protocolar: “Le presento mis felicitaciones, porque ha obtenido un triunfo claro [...] Yo estoy muy orgulloso de la democracia, independiente de quienes celebren, de quienes estén tristes con el resultado de hoy; Chile de alguna manera se consolida de una forma que a todos nos enorgullece”.
Kast gana en todas las regiones de Chile y Jara solo saca la ventaja en 32 municipios
El presidente electo José Antonio Kast ha ganado las elecciones presidenciales con una ventaja contundente. El republicano ha sacado una ventaja en todas las regiones del país sudamericano. La derrotada representante de la izquierda, Jeannette Jara, solo se ha impuesto en 32 de los 345 municipios de Chile.
En septiembre de 1988 se transmitió la franja electoral del plebiscito para decidir si Augusto Pinochet seguía o no en el poder. En uno de los episodios de la campaña por el Sí apareció un estudiante de 22 años llamado José Antonio Kast. En representación de la comunidad gremialista de la Universidad Católica de Chile, el alumno de Derecho decía estar “convencido” de que la obra del régimen militar iba en “directo beneficio” de su generación. El joven de aspecto germano era el hermano pequeño de Miguel Kast, quien había ejercido como ministro durante la dictadura. Casi 40 años después de aquella aparición televisiva, el abogado, de 59 años, ha logrado ganar la presidencia de Chile en su tercer intento por llegar a La Moneda. Los chilenos tendrán por primera vez un jefe de Estado que respaldó a Pinochet. “Si estuviera vivo, votaría por mí”, dijo el candidato de las derechas, en su primer intento por arribar a La Moneda, en 2017.
Bachelet llama a Kast tras el triunfo del opositor
La expresidenta socialista Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) ha llamado al mandatario electo José Antonio Kast una vez conocidos los resultados de la segunda vuelta. Desde el equipo del candidato republicano han señalado que la conversación se ha desarrollado “en el marco de respeto institucional y con un enfoque en el interés del país”. La exmandataria es candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas, en una carrera en donde necesita el respaldo de la nueva Administración.
Daniel Noboa felicita a Kast: “Se abre una nueva etapa para Chile y para la región”
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha felicitado a José Antonio Kast por su triunfo electoral. En su cuenta de X, el mandatario ecuatoriano ha escrito: “Se abre una nueva etapa para Chile y para la región. Desde Ecuador reafirmamos nuestra voluntad de profundizar el trabajo conjunto”.
Jara llega al comando de Kast para felicitarlo por su victoria
La derrotada candidata de la izquierda, Jeannette Jara, ha llegado hasta el comando del presidente electo José Antonio Kast, para felicitarlo tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Tras el saludo de Jara, Kast realizará su discurso de victoria ante sus adherentes.
Matthei, tras las elecciones: “Ahora el desafío es cumplir muchas metas ambiciosas”
La excandidata presidencial de la centroderecha, Evelyn Matthei, ha felicitado al presidente electo José Antonio Kast, que ha ganado las elecciones presidenciales tras superar a la abanderada de la izquierda Jeannette Jara. En un mensaje en su cuenta de X, la exalcaldesa de Providencia ha mencionado los desafíos y las expectativas que se ha puesto la próxima Administración. “Felicito al futuro presidente José Antonio Kast y ahora el desafío, para con los chilenos, es cumplir muchas metas ambiciosas para el país”, ha escrito Matthei.
Marco Rubio felicita a Kast: “Estados Unidos espera colaborar con su Administración”
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha felicitado al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, que ha ganado las elecciones presidenciales tras superar a la abanderada de la izquierda Jeannette Jara. La autoridad de la Administración del presidente Donald Trump ha dicho que su país está dispuesto a colaborar con el nuevo mandatario chileno. “Felicitaciones al presidente electo de Chile José Antonio Kast por su victoria. Estados Unidos espera colaborar con su Administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial”, ha escrito Rubio en su cuenta de X.
La llamada de Boric a Kast tras las elecciones
El presidente Gabriel Boric ha llamado por teléfono al mandatario electo, el republicano José Antonio Kast, en un gesto de Estado que mantiene Chile desde hace varias décadas.
Boric habla tras la elección: “Al final del día, la bandera chilena nos arropa a todos”
El presidente Gabriel Boric ha reaccionado a los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que han dado por ganador al representante de las derechas, José Antonio Kast, militante del Partido Republicano, de la extrema derecha. El mandatario ha hablado desde el patio del palacio de La Moneda en compañía de los ministros de su comité político. “Al final del día, la bandera chilena nos arropa a todos (...) Chile jamás llegará al desarrollo pensando que se puede hacer a despensa de otros”, ha manifestado. El mandatario también se ha dirigido hacia los ciudadanos que han tomado distintas opciones en el desempate electoral. “A quienes hoy están contentos, mis sinceras felicitaciones. A quienes están tristes, hay muchos motivos para seguir trabajando por la patria”, ha señalado.
Jara habla tras la elección: “Es en la derrota en donde más se aprende”
La derrotada candidata de la izquierda, Jeannette Jara, ha entregado su discurso final tras perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante el republicano José Antonio Kast. La exministra del Trabajo del Gobierno de Boric ha hablado en medio de los gritos de rechazo de sus adherentes hacia el presidente electo. “Me comuniqué con el presidente electo José Antonio Kast porque estoy convencida que debemos respetar la decisión ciudadana, porque es en la derrota en donde más se aprende y debe ser más profunda la convicción democrática”, ha afirmado la militante comunista.
Jara también ha enumerado los desafíos que tendrá su sector, que en marzo de 2026 pasará a la oposición. “Aquí no puede ponerse en riesgo las conquistas alcanzada por las chilenas y chilenos. El aumento de las pensiones, la gratuidad en la educación superior, las 40 horas, los derechos de las mujeres, la libertad para amar y decidir. Todo eso debe cuidarse”, ha expresado.
Con un 98% de las urnas escrutadas: Kast vence a Jara en la segunda vuelta
Con el 98,53% de las mesas escrutadas, el candidato presidencial de las derechas, José Antonio Kast, alcanza el 58,21% de los votos, mientras la abanderada de las izquierdas, Jeannette Jara, alcanza el 41,79%.
Boric felicita a Kast por su triunfo: “Siempre estaré a disposición para colaborar por la patria”
El presidente Gabriel Boric ha llamado al recién electo mandatario José Antonio Kast, en una ceremonia tradicional entre el mandatario saliente y el que ingresará para liderar la próxima Administración. La comunicación, que se ha emitido por televisión, ha mostrado a ambos en un diálogo cordial. “Quiero que sepa que como Presidente de la República siempre estaré a disposición para colaborar por la patria”, ha dicho Boric. El actual gobernante también ha advertido su sucesor del impacto personal de ocupar el sillón de La Moneda. “Va a conocer en algún momento lo que significa la soledad del poder, donde va a tener que tomar decisiones muy importantes”, ha manifestado.
Kast ha agradecido la disposición de Boric de colaborar con la transmisión del mando, que se concretará el 11 de marzo de 2026. "Que sea una transición muy ordenada, respetuosa y me interesaría mucho después del 11 de marzo contar con sus opiniones, su mirada y su visión de país”, ha manifestado. El republicano ha dicho que en la reunión con Boric de este lunes en el palacio de La Moneda lo acompañará su esposa, Pía Adriasola.
Milei felicita a Kast por su victoria en Chile: “Enorme alegría”
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha felicitado al presidente electo de Chile, el ultra José Antonio Kast, que ha superado a la candidata comunista Jeannette Jara. El mandatario argentino ha escrito un mensaje en su cuenta de X para celebrar la victoria del exdiputado. “¡Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile! Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI !VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”, ha escrito Milei.
Los adherentes de Kast celebran con cuecas y banderas chilenas
Los adherentes del presidente electo de Chile, el republicano José Antonio Kast, han llegado hasta el sector de la calle Los Leones en el municipio de Providencia. En el festejo se han visto múltiples banderas chilenas, bailes de cueca en plena calle, y la participación de algunas celebridades locales como en actor Cristián de la Fuente.
