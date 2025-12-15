Resultados de las elecciones presidenciales de Chile 2025, en vivo | Marco Rubio felicita a Kast: “Estados Unidos espera colaborar con su Administración”

Reportan incidentes en la plaza Baquedano, epicentro del estallido social de 2019

En la plaza Baquedano, en el centro de Santiago, se reportan incidentes, informó la radio ADN en su cuenta de Instagram. También el metro de Santiago, a través de sus redes sociales, indicó que fue cerrada la estación Baquedano, por la línea uno, debido a “manifestaciones en exterior”.

Esta plaza fue el epicentro del estallido social, que partió con manifestaciones masivas el 18 de octubre de 2019 y algunos hechos violentos, los que cesaron durante la pandemia.