Elecciones presidenciales de Chile 2025, en vivo | Kast, tras votar en la segunda vuelta: “Hoy es un gran día para Chile”
La candidata de la izquierda, Jeannette Jara, y el postulante de la ultraderecha, José Antonio Kast, compiten para suceder al actual mandatario Gabriel Boric
Este domingo 14 de diciembre los chilenos deben volver a las urnas para elegir al nuevo presidente en una segunda vuelta que enfrenta a candidatos totalmente antagónicos. La candidata de la izquierda Jeannette Jara, y el postulante de la ultraderecha, José Antonio Kast, compiten por ser el sucesor del actual mandatario de izquierda, Gabriel Boric, que deja el cargo el 11 de marzo de 2026. Con esta elección, que se realiza con voto obligatorio para todos los chilenos habilitados en el padrón electoral, se pondrá fin a una extensa campaña que ha estado marcada por los temas de seguridad, economía y migración, además de las críticas a la gestión del Ejecutivo.
Kast ha votado esta mañana en el municipio de Paine, al sur de la región Metropolitana. Jara lo hará después del mediodía en el municipio de Conchalí. Más temprano ha sufragado el presidente Gabriel Boric, que ha viajado a Punta Arenas, su ciudad natal, en la sureña región de Magallanes.
La portavoz del Gobierno, sobre el traspaso del mando: “Será tranquilo y republicano”
La portavoz del Gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, ha reafirmado este domingo que el traspaso del mando para la próxima Administración se realizará bajo la tradición institucional chilena, independiente de que el ganador sea ultraderechista José Antonio Kast o la izquierdista Jeannette Jara. “Tengan la seguridad que en el trabajo en nuestro Gobierno será un traspaso traquilo, republicano, resguardando la tradición democrática que ha primado en todos los cambios de mando en democracia”, ha dicho Vallejo tras votar en el municipio de La Florida, en el sector suroriente de Santiago.
El Servel informa que el 99% de las mesas ya están instaladas
El Servicio Electoral de Chile ha informado que a las 11.00 horas (horario chileno) el 99% de las mesas se ha instalado para recibir a los votantes durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El organismo ha precisado que 40.468 mesas ya están instaladas en Chile, y que solo cinco faltan por constituirse.
Parisi: “El voto hoy es ‘antifacho’ y ‘anticomunacho’, y eso no es bueno para Chile”
El excandidato presidencial Franco Parisi, del populista Partido de la Gente, ha reafirmado la postula de su colectividad, que ha decidido llamar al voto nulo en la segunda vuelta que enfrenta a la candidata de la izquierda, Jeannette Jara, y al postulante de la ultraderecha, José Antonio Kast. El economista ha conseguido casi el 20% de los votos en la primera vuelta, por lo que su apoyo era codiciado por las dos candidaturas que han seguido en carrera. Sobre los comicios de este domingo, Parisi ha insistido en su rechazo a Kast y Jara. “El voto hoy es antifacho [antifascista] y anticomunacho [anticominista], y eso no es bueno para Chile”, ha expresado en una entrevista a Chilevisión.
Un eventual triunfo presidencial de José Antonio Kast este domingo no sería un accidente, sino un síntoma: la expresión más clara del agotamiento de un ciclo político y del fracaso de las fuerzas tradicionales —de izquierda, centro y derecha— para ofrecer respuestas creíbles a un país atravesado en los últimos años por una superposición de crisis de orden, gobernabilidad y expectativas. Kast no aparece de la nada: su candidatura capitaliza miedos acumulados y malestares persistentes que la política convencional ha sido incapaz de procesar.
Lea la columna completa aquí.
El Servel informa que el 98% de las mesas ya están instaladas
El Servicio Electoral de Chile ha informado que a las 10.00 horas (horario chileno) el 98% de las mesas se ha instalado para recibir a los votantes durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El organismo ha destacado que el proceso se ha desarrollado con normalidad.
Lipigas atribuye los mensajes a favor de Kast a un “acceso no autorizado”
La empresa distribuidora de gas licuado Lipigas, que ha sido denunciada por el comando de la candidata presidencial de la izquierda, Jeannette Jara, de emitir mensajes en su aplicación de clientes a favor del candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, ha asegurado este domingo que el incidente se ha generado por un “acceso no autorizado” a su plataforma. “La madrugada de hoy se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía. Reiteramos que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio”, ha dicho la compañía en su comunicado.
Bachelet y su candidatura a la ONU: “Yo tengo mis principios y no me vendo”
La expresidenta socialista Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) ha dicho este domingo que su postura ante las elecciones presidenciales chilenas no ha cambiado a pesar de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. La exmandataria requiere del apoyo de la próxima Administración para mantener su postulación, por lo que los analistas especularon que aquello la ha dejado fuera de la campaña. A pesar de esto, Bachelet ha mostrado su cercanía con la abanderada de la izquierda, Jeannette Jara. “A mí no me corresponde decidir cuál va a ser la política exterior del presidente o presidenta electa. La verdad es que yo tengo mis principios y no me vendo. Nadie duda de por quién yo podría votar. Hay gente que pensaba que yo no iba a hacer nada porque tenía que cuidar mi votación. Pero si yo llego a la ONU va a ser con lo mismo, alineada a los principios de la carta de Naciones Unidas, no seré temerosa”, ha expresado.
Kast, tras votar en Paine: “Hoy es un gran día para Chile”
El candidato de la ultraderecha y de la oposición, José Antonio Kast, ha votado este domingo en la segunda vuelta de la elección presidencial que lo enfrenta con la candidata de la izquierda, Jeannette Jara. El exdiputado ha sufragado en una escuela en Paine, al sur de Santiago de Chile. “Para mí es muy emocionante estar en la tierra que me vio nacer”, ha declarado.
Kast se ha mostrado optimista con la jornada electoral. “Hoy es un gran día para Chile, como lo son todos los días de las elecciones. Es el día de la ciudadanía, no de la política”, ha dicho. El candidato ha bromeado además con el tiempo en la zona central, que ha amanecido con el cielo nublado y lluvia. “Hoy está nublado, pero en la tarde saldrá el sol”, ha manifestado.
El candidato también ha respondido a las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien ha dicho que respetará la tradición institucional del cambio de mando independiente de quien sea el ganador. “Chile tiene una tradición y tengo muy claro que quien gane, sea Jeannette Jara o yo, será el presidente de todos los chilenos”, ha dicho.
Kast ha hablado además sobre una denuncia presentada por el comando de Jara, que ha acusado a la empresa de gas Lipigas de difundir un mensaje a su favor a través de la aplicación móvil de sus clientes. “No conozco del tema (...) pero si han habido problemas en instituciones públicas, puede haber en instituciones privadas“, ha expresado.
El republicado ha abordado además las altas expectativas que ha generado su campaña ante un eventual Gobierno suyo. “Vamos a dejar la vida por reconstruir nuestra patria, por eso apelamos a la unidad para resolver pequeños temas que afectan a la ciudadanía, pero eso requiere un pequeño grado de unidad legislativa. También va a depender de la colaboración de los parlamentarios en la Cámara de Diputados con el Senado", ha precisado.
Jara acusa a una empresa de gas de enviar mensajes a favor de Kast
La candidata presidencial de la izquierda, Jeannette Jara, ha acusado a la empresa de distribución de gas licuado Lipigas de enviar presuntos mensajes enviados a sus clientes a través de su aplicación de móvil con mensajes a favor del candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast. En una publicación en su cuenta de X, la exministra del Trabajo del Gobierno de Gabriel Boric ha dicho que presentará la denuncia ante el Servicio Electoral. “Este tipo de intervenciones y el uso indebido de datos personales en las elecciones son una amenaza para la democracia”, ha escrito Jara.
José Antonio Kast llega a votar a Paine: “Vamos a ver qué dicen las personas”
El candidato presidencial de la ultraderecha, José Antonio Kast, ha llegado durante la mañana de este domingo hasta el Colegio Ana María Mogas en el municipio de Paine, al sur de Santiago, para votar en la segunda vuelta en la que compite frente a la candidata de la izquierda, Jeannette Jara. El exdiputado y líder del Partido Republicano ha llegado hasta el lugar en compañía de su esposa Pía Adriasola, y de su hijo, el diputado electo José Antonio Kast Adrasola. El ingreso del abanderado de la oposición ha sido caótico debido a la presencia de sus adherentes al ingreso del establecimiento. Kast ha entregado algunas declaraciones antes de ingresar al local. “Vamos a ver qué dicen las personas”, ha dicho el candidato sobre el desarrollo de los comicios.
“La libertad de América Avanza”, celebró el presidente argentino, Javier Milei, a través de las redes sociales tras la primera vuelta de las elecciones chilenas. El mensaje de Milei mostraba su respaldo al candidato chileno ultraconservador Antonio Kast de cara a la votación definitiva, que se celebrará este domingo entre Kast y la comunista Jeannette Jara. El líder del Partido Republicano conversó con Milei y expresó su coincidencia “en las enormes oportunidades que tiene América Latina y la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico”. De resultar electo presidente, Milei ganaría un importante aliado en la región.
Lea la pieza completa aquí.
Boric: “No creo que este sea un plebiscito sobre el Gobierno”
El presidente Gabriel Boric ha votado este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El mandatario ha sufragado en el Liceo Armando Quezada Acharán de Punta Arenas, en el sur del país. Boric ha destacado la participación de la ciudadanía y la labor del Servicio Electoral. “Hoy por última vez como Presidente de la República he ejercido mi derecho a voto (...) Nuestra decisión incide en el destino compartido de nuestra patria”, ha enfatizado.
El mandatario también ha confirmado que una vez conocidos los resultados electorales llamará tanto al ganador como al perdedor, y que este lunes se reunirá con el presidente electo en La Moneda. “Me ha tocado ver en muchos países que los cambios de mando son una tensión. Yo le aseguro al ganador, sea Jeannette Jara o a José Antonio Kast, que se respetará toda la institucionalidad chilena”, ha afirmado.
Boric ha dicho que la gestión de su Administración seguirá hasta marzo de 2026, y que trabajará hasta el último día en los proyectos que tiene pendiente. El presidente ha descartado además que esta segunda vuelta sea una evaluación ciudadana sobre su desempeño en la Presidencia. “Yo no creo que se trate de un plebiscito al Gobierno, acá Chile está decidiendo por su futuro“, ha dicho.
Casi toda la teoría política griega enseña que quienes se oponen a la tiranía son los mejores elementos de una sociedad, su verdadera aristocracia. Y uno podría pensar, no sin fundamento, que cuando buena parte de la clase dirigente chilena decidió cerrar los ojos frente a los horrores de la dictadura militar, renunciaron también al título de aristócratas, que pasó a quienes se atrevieron a enfrentar a Pinochet y lo terminaron derrotando con un lápiz y un papel. Por dos largas décadas nos gobernaron los héroes de la transición, que siempre podían mostrar sus pergaminos ochenteros como respuesta a la oposición de derecha, tal como los cristianos sometidos a torturas durante las persecuciones de la Tetrarquía romana lucían con altivo orgullo sus muñones y cicatrices bajo los nuevos tiempos de Constantino.
Lea la columna completa aquí.
Ricardo Lagos vota en silencio y en compañía de su hija
El expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006) ha votado este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile. El exmandatario, que está retirado de la vida pública, ha llegado hasta su local de votación en Santiago de Chile en compañía de su hija, que lo ha asistido al momento de sufragar. Lagos, de 88 años, ha mantenido su silencio y no ha entregado declaraciones a la prensa.
Boric va a votar junto a su familia en Punta Arenas
El presidente Gabriel Boric ha salido desde su casa en la ciudad de Punta Arenas, en la austral región de Magallanes, para votar en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán. El mandatario se dirige al centro de votación junto a algunos integrantes de su familia, entre ellos su pequeña hija Violeta, de cuatro meses de vida. Boric se ha detenido en medio del camino para saludar a los adherentes que lo esperaban.
Johannes Kaiser, sobre un posible Gobierno de Kast: “Yo no estoy buscando una cartera”
El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, ha dicho este domingo que no está buscando un cargo para un eventual Gobierno de José Antonio Kast. El diputado, que ha entregado su respaldo al abanderado de la ultraderecha, ha respondido a los rumores que lo mencionan como un potencial ministro de Defensa del republicano en el caso de que gane la segunda vuelta. “Los que entran como posibles ministros de Defensa salen haciendo otra cosa, normalmente en el sector privado. Yo no estoy buscando una cartera”, ha dicho Kaiser en una entrevista a Chilevisión.
Tras una campaña agotadora, ya faltan pocas horas para saber quién será el próximo presidente de Chile. Todo indica que Jeannette Jara la tiene difícil. En los metros finales no logró dar un golpe al tablero que cambiara la tendencia a favor de su contrincante. O quizás no quiso hacerlo porque está comprometida en un juego más lento pero no menos ambicioso que ganar ahora la Presidencia de la República.
Aun si pierde, la campaña de Jara marca un quiebre profundo con el tipo de izquierda que se impuso desde el movimiento estudiantil de 2011. No es explícito; quizás tampoco premeditado; pero no hace falta saber de hermenéutica para leer las señales.
Lea la columna completa aquí.
El arzobispo de Santiago, sobre la segunda vuelta: “Hoy Chile es bendecido”
El arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomalí, ha utilizado su cuenta de X para entregar un mensaje a propósito de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El religioso católico ha llamado a la ciudadanía a valorar de manera positiva el ejercicio democrático de votar. “Cuando salga de su casa a votar, dé gracias a Dios por el maravilloso país en el que vive, por su gente, por su entereza y por su belleza. Hoy es un día hermoso porque se respira cohesión social, amor por la patria e interés por lo público. Hoy Chile es bendecido. Gracias Señor”, ha escrito Chomalí.
Jara ha preparado tres discursos distintos para la noche electoral
La candidata presidencial de la izquierda, Jeannette Jara, ha dicho que tiene tres discursos preparados para el cierre de la segunda vuelta, en donde se enfrenta al candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast. La exministra del Trabajo del Gobierno de Boric ha hablado con la prensa al inicio de la jornada electoral y ha confirmado que ha preparado tres discursos para esta noche, los que tienen distintos énfasis de acuerdo a los resultados electorales. “Lo esencial es lo que uno siente y piensa, y eso es solo una cosa”, ha dicho la militante comunista sobre el mensaje que entregará al cierre del proceso.
En el mapa político global, el domicilio ideológico del republicano José Antonio Kast es la ultraderecha, una etiqueta de la que el candidato presidencial chileno reniega. A los pocos días de que Donald Trump asumiera en enero pasado por segunda vez la presidencia de Estados Unidos, Kast sostuvo: “Nuestras ideas ya ganaron en EE UU, en Italia, en Argentina [...] y en Chile también vamos a ganar”. Son todos países liderados por perfiles que comulgan entre ellos, pero con estilos diferentes. Uno de las interrogantes que sobrevuelan un posible triunfo del abanderado de las derechas en la segunda vuelta de las elecciones este domingo es qué tipo de líder será y cuál será su apego a la institucionalidad. Tomando su mismo listado de gobiernos de referencia, la duda es si, de ganar en las urnas, será un Donald Trump, una Giorgia Meloni, un Javier Milei o un cóctel que aglutine un poco de todos estos perfiles.
Lea la pieza completa aquí.
El Servel recuerda que a los votantes que las mesas y los locales de votación son los mismos de la primera vuelta
El Servicio Electoral de Chile (Servel), el organismo encargado de los procesos electorales en el país sudamericano, ha recordado a los electores que la mesa y el local de votación es el mismo de la primera vuelta. Los votantes pueden revisar los datos en la plataforma de consultas de la institución.
Más de 100.000 personas inician el trámite en Comisaría Virtual para excusarse de votar
Carabineros de Chile, la policía uniformada del país sudamericano, ha reportado que hasta la mañana de este domingo se han ingresado 132.495 trámites en la plataforma Comisaría Virtual para presentar las excusas por no votar. Además, 18.907 personas han asistido a las comisarías para realizar la gestión de manera presencial.
La lluvia comienza a caer en la zona centro y sur de Chile
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile está marcada por un clima inusual para el mes de diciembre, que da inicio al verano en el hemisferio sur. La Dirección Meteorológica de Chile ha previsto que en las regiones de la zona central del país, entre ellas la Metropolitana de Santiago, se registrará una leve lluvia. Las precipitaciones han llegado durante la mañana en algunas ciudades como Rancagua, a 83 kilómetros al sur de la capital chilena.
La extrema derecha nunca ha gobernado en Chile desde el regreso a la democracia en 1990, después de la dictadura, y todos los presidentes han manifestado su distancia con Augusto Pinochet en cada uno de los planos. Incluso Sebastián Piñera, fallecido en un accidente en 2024, el único político derechista en llegar a La Moneda, en dos ocasiones, en los últimos 35 años. La tendencia, sin embargo, comenzará a cambiar este domingo si las urnas confirman las encuestas de opinión y dan el triunfo a José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, una formación de extrema derecha que llega a la segunda vuelta arropada por toda la oposición al presidente Gabriel Boric.
Lea la pieza completa aquí.
Nueva Zelanda, Australia y China han cerrado las urnas
Los primeros países que han abierto sus urnas para el voto de los chilenos en el exterior ya han cerrado el proceso. La candidata de la izquierda, Jeannette Jara, ha ganado en Nueva Zelanda y en Australia, mientras que el postulante de la ultraderecha, José Antonio Kast, ha logrado una ventaja en China. Ninguno de estos resultados es oficial, ya que serán ingresado a la plataforma oficial de cómputos del Servicio Electoral (Servel) después del cierre de las mesas a las 18.00 horas.
Chile abre las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales
A las 8.00 horas (horario de Chile) ha comenzado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el territorio chileno. Los comicios, que enfrentan a la candidata de la izquierda, Jeannette Jara, y al candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, se han iniciado con la apertura de las urnas. Las mesas receptoras de sufragios permanecerán abiertas hasta las 18.00 horas, cuando comience el conteo de los votos.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Kast se viste de presidente en la campaña de segunda vuelta
Jeannette Jara busca los votos contra reloj
Archivado En
Últimas noticias
La restauración según Kast: entre orden, mercado y tradición
Un testigo del atentado en la playa de Sídney: “Vi un cerebro en el suelo, sangraba mucho”
China rememora la masacre de Nanjing en medio de crecientes tensiones con Japón
Una niña muere y dos personas resultan heridas por un atropello en una acera en Palma
Lo más visto
- Elecciones presidenciales de Chile 2025, en vivo | Comienza la votación de los chilenos en el exterior
- Las propuestas de Jeannette Jara, la exministra que lucha por mantener a la izquierda en La Moneda
- Las propuestas de José Antonio Kast, el ultraconservador que busca llegar a La Moneda en su tercer intento
- Gabriel Boric comienza a despedirse de La Moneda
- Elecciones presidenciales de Chile 2025, en vivo | Kast, tras votar en la segunda vuelta: “Hoy es un gran día para Chile”