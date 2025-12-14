Elecciones presidenciales de Chile 2025, en vivo | Kast, tras votar en la segunda vuelta: “Hoy es un gran día para Chile”

Kast, tras votar en Paine: “Hoy es un gran día para Chile”

El candidato de la ultraderecha y de la oposición, José Antonio Kast, ha votado este domingo en la segunda vuelta de la elección presidencial que lo enfrenta con la candidata de la izquierda, Jeannette Jara. El exdiputado ha sufragado en una escuela en Paine, al sur de Santiago de Chile. “Para mí es muy emocionante estar en la tierra que me vio nacer”, ha declarado.

Kast se ha mostrado optimista con la jornada electoral. “Hoy es un gran día para Chile, como lo son todos los días de las elecciones. Es el día de la ciudadanía, no de la política”, ha dicho. El candidato ha bromeado además con el tiempo en la zona central, que ha amanecido con el cielo nublado y lluvia. “Hoy está nublado, pero en la tarde saldrá el sol”, ha manifestado.

El candidato también ha respondido a las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien ha dicho que respetará la tradición institucional del cambio de mando independiente de quien sea el ganador. “Chile tiene una tradición y tengo muy claro que quien gane, sea Jeannette Jara o yo, será el presidente de todos los chilenos”, ha dicho.

Kast ha hablado además sobre una denuncia presentada por el comando de Jara, que ha acusado a la empresa de gas Lipigas de difundir un mensaje a su favor a través de la aplicación móvil de sus clientes. “No conozco del tema (...) pero si han habido problemas en instituciones públicas, puede haber en instituciones privadas“, ha expresado.

El republicado ha abordado además las altas expectativas que ha generado su campaña ante un eventual Gobierno suyo. “Vamos a dejar la vida por reconstruir nuestra patria, por eso apelamos a la unidad para resolver pequeños temas que afectan a la ciudadanía, pero eso requiere un pequeño grado de unidad legislativa. También va a depender de la colaboración de los parlamentarios en la Cámara de Diputados con el Senado", ha precisado.