Una niña muere y dos personas resultan heridas por un atropello en una acera en Palma
Las primeras informaciones indican que el conductor habría perdido el control del coche
Una niña ha muerto y dos personas más han resultado heridas este domingo en Palma después de que un conductor las haya atropellado tras subirse a la acera por causas que se investigan, si bien las primeras informaciones indican que el hombre habría perdido el control del coche.
Fuentes municipales han detallado que los hechos han sucedido durante la mañana en el barrio de Coll de’n Rabassa, cuando el conductor se ha subido a la acera de la calle y ha arrollado a varias personas. Como consecuencia de los hechos, una niña ha muerto y otras dos personas, que corresponden a la madre y la abuela de la menor fallecida, han resultado heridas.
Por otro lado, el conductor, que tiene una edad cercana a los 50 años, ha resultado ileso, si bien ha sido trasladado al hospital para llevarle a cabo varias pruebas. Si bien todavía deben esclarecerse las causas del suceso, las primeras informaciones apuntan a que habría perdido el control del vehículo, motivo por el que se habría subido a la acera. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado servicios de emergencia, con un equipo de psicólogos del 112 desplegados para atender a los familiares de la niña que ha perdido la vida.
