Cristian Portilla, el candidato apoyado por la ultraderecha, será el nuevo alcalde de Bucaramanga
El aspirante, ungido por Jaime Andrés Beltrán y respaldado por Abelardo de la Espriella, se impone por casi 30 puntos frente a su principal contrincante. El abstencionismo superó el 70%
Jaime Andrés Beltrán, un pastor evangélico que se hizo conocido como “el Bukele colombiano” cuando ganó la Alcaldía de Bucaramanga en 2023, celebró con euforia en la noche del domingo. La decisión del Consejo de Estado de destituirlo en agosto por doble militancia y la convocatoria a unas elecciones atípicas para elegir su reemplazo no le hicieron mella a su poder: su candidato, Cristian Portilla, arrasó con el 45,7% de los votos, casi 30 puntos más que su principal contrincante. “No les ganamos por 5.000 votos, como decían. ¡Les ganamos por más de 40.000!”, exclamó. Aunque la abstención superó el 30% y la apatía era evidente en las calles, nadie auguraba un triunfo tan contundente.
El exalcalde ha buscado nacionalizar su victoria y se la ha dedicado al ultraderechista Abelardo de la Espriella, candidato presidencial para las elecciones del año próximo. “Este solo es el comienzo de lo que viene para Bucaramanga, pero también para Colombia. Hoy tenemos alcalde y mañana tendremos presidente”, dijo antes de hacer un saludo militar que caracteriza a De la Espriella y proclamar que está “firme por la Patria”. El ultra, que apoyó al pastor e incluso asistió al cierre de campaña de su candidato hace una semana, se anotó la victoria a través de un mensaje en X. “¡Primer triunfo electoral de los Defensores de la Patria! Mi abrazo de felicitación a Cristian Portilla. Junto al exalcalde Jaime Andrés Beltrán, el nuevo mandatario respaldó y acompañó nuestro proyecto desde el primer día”, celebró.
Información en desarrollo. Habrá actualización en breve...
