Ir al contenido
_
_
_
_
América Colombia
En directo
Bucaramanga

Cristian Portilla, el candidato apoyado por la ultraderecha, será el nuevo alcalde de Bucaramanga

El aspirante, ungido por Jaime Andrés Beltrán y respaldado por Abelardo de la Espriella, se impone por casi 30 puntos frente a su principal contrincante. El abstencionismo superó el 70%

Lucas Reynoso
Lucas Reynoso
Bogotá -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Jaime Andrés Beltrán, un pastor evangélico que se hizo conocido como “el Bukele colombiano” cuando ganó la Alcaldía de Bucaramanga en 2023, celebró con euforia en la noche del domingo. La decisión del Consejo de Estado de destituirlo en agosto por doble militancia y la convocatoria a unas elecciones atípicas para elegir su reemplazo no le hicieron mella a su poder: su candidato, Cristian Portilla, arrasó con el 45,7% de los votos, casi 30 puntos más que su principal contrincante. “No les ganamos por 5.000 votos, como decían. ¡Les ganamos por más de 40.000!”, exclamó. Aunque la abstención superó el 30% y la apatía era evidente en las calles, nadie auguraba un triunfo tan contundente.

El exalcalde ha buscado nacionalizar su victoria y se la ha dedicado al ultraderechista Abelardo de la Espriella, candidato presidencial para las elecciones del año próximo. “Este solo es el comienzo de lo que viene para Bucaramanga, pero también para Colombia. Hoy tenemos alcalde y mañana tendremos presidente”, dijo antes de hacer un saludo militar que caracteriza a De la Espriella y proclamar que está “firme por la Patria”. El ultra, que apoyó al pastor e incluso asistió al cierre de campaña de su candidato hace una semana, se anotó la victoria a través de un mensaje en X. “¡Primer triunfo electoral de los Defensores de la Patria! Mi abrazo de felicitación a Cristian Portilla. Junto al exalcalde Jaime Andrés Beltrán, el nuevo mandatario respaldó y acompañó nuestro proyecto desde el primer día”, celebró.

Información en desarrollo. Habrá actualización en breve...

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Lucas Reynoso
Lucas Reynoso
Es periodista de EL PAÍS en la redacción de Bogotá.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Las derechas de Santander se disputan la herencia de Jaime Andrés Beltrán, el fugaz ‘Bukele’ de Bucaramanga

Lucas Reynoso | Bucaramanga

Margarita Guerra, la candidata de Carlos Caicedo, será la nueva gobernadora del Magdalena

Lucas Reynoso | Bogotá

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La tragedia tras unas frambuesas envenenadas: la Fiscalía trae nuevas pistas al caso de las tres niñas intoxicadas con talio
  2. Otra pelea entre funcionarios cercanos a Petro agudiza las grietas al interior del Gobierno
  3. Amenazas de visado y presiones diplomáticas: así cerró Europa el asilo a los colombianos
  4. De Arauca a Tumaco, los educadores aplauden la ley que convierte el arte en asignatura obligatoria en los colegios públicos
  5. Las derechas de Santander se disputan la herencia de Jaime Andrés Beltrán, el fugaz ‘Bukele’ de Bucaramanga
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_