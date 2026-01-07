Generalitat y Ayuntamiento de València buscan espacio provisional para el museo de Sorolla

La Generalitat y el Ayuntamiento de València buscarán un espacio provisional, que podría ser el Museo de la ciudad, para acoger los cuadros del pintor Joquín Sorolla fruto de la colaboración con la Hispanic Society of America hasta que se puedan instalar en el Palacio de la Comunicaciones de València. Así lo han acordado este miércoles el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa, María José Catalá, en la reunión que han mantenido en el Ayuntamiento de València, tras la que han destacado la colaboración entre ambas instituciones en distintos ámbitos.

Sobre la creación de un espacio expositivo museístico dedicado aSorolla en la ciudad de València, el president ha indicado que mientras se resuelve el recurso presentado por el colegio de arquitectos quieren adelantar la llegada de los cuadros para que puedan verse antes de que acabe la legislatura, y luego ya se trasladen al antiguo edificio de Correos.