Ir al contenido
_
_
_
_
Comunidad Valenciana
MUSEOS

Generalitat y Ayuntamiento de València buscan espacio provisional para el museo de Sorolla

La decisión se toma tras el acuerdo de colaboración con la ‘Hispanic Society of America’

El País
El País
Valencia -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La Generalitat y el Ayuntamiento de València buscarán un espacio provisional, que podría ser el Museo de la ciudad, para acoger los cuadros del pintor Joquín Sorolla fruto de la colaboración con la Hispanic Society of America hasta que se puedan instalar en el Palacio de la Comunicaciones de València. Así lo han acordado este miércoles el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa, María José Catalá, en la reunión que han mantenido en el Ayuntamiento de València, tras la que han destacado la colaboración entre ambas instituciones en distintos ámbitos.

Sobre la creación de un espacio expositivo museístico dedicado aSorolla en la ciudad de València, el president ha indicado que mientras se resuelve el recurso presentado por el colegio de arquitectos quieren adelantar la llegada de los cuadros para que puedan verse antes de que acabe la legislatura, y luego ya se trasladen al antiguo edificio de Correos.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Valencia Parque Central sacará a subasta suelo frente a la estación Joaquín Sorolla para costear el soterramiento de las vías

El País | Valencia

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 17,99€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 37,75€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_