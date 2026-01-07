Argentina toma un nuevo préstamo con bancos internacionales por 3.000 millones de dólares

Los fondos se usarán para fortalecer las reservas del Banco Central y afrontar los vencimientos de deuda

A dos días de los primeros y multimillonarios vencimientos de deuda que deberá afrontar en 2026, Argentina anunció este miércoles un acuerdo con seis bancos internacionales que le prestarán 3.000 millones de dólares. Se trata de una operación de pase pasivo –conocida como repo–, pactada a un año y con una tasa del 7,2%. Los fondos se usarán para alimentar las escasas reservas de divisas del Banco Central de la República (BCRA).

Argentina tiene que pagar a lo largo de este año deuda en moneda extranjera por más de 19.500 millones de dólares, según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El primer vencimiento, correspondiente a bonistas privados, está fechado este viernes 9 de enero y es por 4.200 millones. El Gobierno de Javier Milei había confirmado que realizaría el pago, pero hasta este martes contaba con reservas netas negativas en el BCRA y menos de 2.000 millones en la cuenta del Tesoro nacional.

“El BCRA fortalece sus reservas al concertar un nuevo repo [sigla del inglés repurchase agreement] con bancos internacionales por 3.000 millones de dólares”, informó la entidad. El comunicado no precisó qué bancos participaron de la operación. Como garantía, se presentaron bonos soberanos.

El Gobierno de Milei ya había tomado nueva deuda con dos acuerdos repo similares en 2025: las operaciones fueron por 1.000 y 2.000 millones de dólares, a tasas superiores a la obtenida ahora, del 8,8% y el 8,25%, respectivamente.

Según el BCRA, las ofertas que recibió en esta oportunidad superaron en casi un 50% el monto licitado. “El fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible”, añadió el comunicado oficial.

Para poder concretar el pago a los tenedores de bonos que vencen este viernes, el Tesoro nacional deberá comprarle ahora al BCRA las divisas. Pero ya no afectará las magras reservas del Banco Central.

El plan económico de Milei atravesó múltiples tensiones durante 2025 y requirió dos rescates financieros, del Fondo Monetario Internacional (FMI) primero y luego del Gobierno de Donald Trump. Tras imponerse la ultraderecha en las elecciones de medio término, cerró el año en relativa calma.

Los primeros desafíos que enfrentará en 2026 son los ingentes vencimientos de deuda. Como parte de la ingeniería financiera para abordarlos, el Gobierno de Milei anunció para este miércoles un canje voluntario de letras vinculadas al dólar que caducan el próximo 16 de enero. De acuerdo con los datos oficiales del OPC, esos vencimientos suman 6.073.996 millones de pesos (unos 4.000 millones de dólares) y la idea del Ejecutivo es, a través de las nuevas letras, postergarlos dos semanas.