Argentina ofrece un canje de letras para aplazar vencimientos de deuda

Mientras aún evalúa cómo afrontará el viernes el pago de más de 4.200 millones de dólares de deuda, el Gobierno argentino anunció para este miércoles un canje voluntario de letras en el mercado local, con el propósito de postergar dos semanas los vencimientos previstos. El 2026 será un año desafiante para la Administración de Javier Milei en materia de deuda: con reservas internacionales hoy negativas, enfrentará vencimientos que, en total, rondan los 20.000 millones de dólares.

El Ministerio de Economía comunicó la convocatoria a una licitación para canjear las letras denominadas Lelink, vinculadas al dólar y que caducan el próximo 16 de enero. Según datos oficiales informados por el Congreso nacional, para esa fecha vencen letras por 6.073.996 millones de pesos (unos 4.000 millones de dólares).

La propuesta oficial es que este miércoles sean cambiadas por otras letras similares con vencimiento a fin de mes. “El objetivo de esta licitación es que el roll over [refinanciación] de los instrumentos de cobertura dólar linked se realice con menor incertidumbre", detalló la Secretaría de Finanzas.

El plan económico de Milei atravesó múltiples tensiones durante 2025 y, tras los rescates del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Gobierno de Donald Trump, terminó el año en relativa calma financiera, con la inflación en torno al 2,5% mensual, con la actividad y el consumo aún en crisis.

En 2026, los primeros desafíos que enfrenta Argentina son los ingentes vencimientos de deuda. De acuerdo con el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), a lo largo de este año el país deberá pagar deuda en moneda extranjera por más de 19.500 millones de dólares, correspondientes a títulos públicos y compromisos con el FMI y otros organismos multilaterales de crédito. Además, afrontará vencimientos por 194 billones de pesos.

La prueba inicial será este viernes, cuando el Gobierno de Milei deberá cancelar más de 4.200 millones de dólares, en concepto de intereses y cuota de capital de bonos soberanos en moneda estadounidense. Las reservas brutas del Banco Central de la República (BCRA) llegan a 43.000 millones de dólares, pero las reservas netas resultan negativas por unos 15.000 millones, según estimaciones privadas. El Tesoro nacional cuenta con depósitos en el BCRA por 1.970 millones de dólares.

El Ejecutivo ha asegurado que realizará el pago correspondiente a este 9 de enero, pero no confirmó todavía de dónde sacará los recursos faltantes. Las especulaciones incluyen colocaciones de títulos en el mercado local y un préstamo Repo —repurchase agreement, en inglés— con bancos y entidades financieras. Otra opción sería recurrir al intercambio de monedas –swap, en inglés– acordado con Estados Unidos, pero solo activado en parte en octubre pasado, cuando Trump respaldó a Milei antes de las elecciones de medio término.

La manera en que se resuelva la situación será una señal clave para los mercados financieros. La semana pasada, el Servicio de Investigación del Congreso de EE UU publicó un informe sobre el swap de 20.000 millones de dólares otorgado por Trump a Argentina. Aunque destaca las reformas aplicadas por Milei, el documento pone en duda la estabilidad financiera del país y su capacidad para cumplir con los pagos de deuda.

El informe advierte que Argentina no cuenta con un superávit comercial sólido generador de divisas y que sigue dependiendo del apoyo externo. “Si el gobierno de Milei se encuentra sin las divisas suficientes para pagar la deuda y mantener los objetivos de la política cambiaria”, concluye, “probablemente enfrentará decisiones políticas difíciles, como incumplir su deuda por décima vez [en la historia del país] o permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso”.