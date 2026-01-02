Javier Milei impulsa un bloque regional contra el “cáncer del socialismo”

El presidente argentino, Javier Milei, anunció en una entrevista en la noche del jueves que trabaja en la creación de un bloque regional con otros países gobernados por la derecha. El objetivo de la alianza es, según Milei, plantarse “frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones”. Ese bloque conservador, todavía sin nombre, supondría un contrapeso al liderazgo progresista que ejercen figuras como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la mexicana Claudia Sheinbaum en Latinoamérica. El apoyo de Milei a la ofensiva estadounidense contra Venezuela es una de las grandes diferencias con los líderes de izquierda del continente.

En un adelanto de la entrevista concedida a la cadena internacional CNN, que se difundirá entera el 11 de enero, Milei se mostró esperanzado tras las últimas victorias regionales de candidatos de derecha, como la de José Kast en Chile y Nasry Asfura en Honduras. “Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero, mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. Si en todos los países donde se aplica es un fracaso”, declaró Milei.

En este 2026 se celebrarán elecciones presidenciales en cinco países de América Latina, entre los que están dos de los tres más poblados de la región —Brasil y Colombia—, hoy gobernados por la izquierda. Costa Rica inaugurará el calendario electoral el 1 de febrero. La seguirá Perú (2 de abril), Colombia (31 de mayo), Haití (30 de agosto) y Brasil (4 de octubre).

Milei anticipó que las conversaciones para crear un bloque regional ya están en marcha: “Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de diez países que estamos trabajando y vamos a seguir avanzando”, detalló. “Nuestra propuesta será abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: ya sea el socialismo del siglo XXI o el woke, ni hablar de las versiones más extremas”, agregó el mandatario ultra.

El pasado 10 de diciembre, Milei coincidió en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo con el presidente de Paraguay, Santiago Peña; con el de Ecuador, Daniel Noboa; y el panameño José Mulino. Con Peña y Mulino volvió a encontrarse diez días después en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur celebrada en Foz do Iguaçu. Entre uno y otro viaje al exterior, Milei recibió en Buenos Aires al ultra José Kast sólo dos días después de haber sido elegido como el sucesor del izquierdista Gabriel Boric en Chile.

En la cita semestral de Mercosur, Milei y Lula encabezaron las distintas posturas continentales sobre la ofensiva de Estados Unidos en Venezuela. El líder argentino tildó a Nicolás Maduro de “narcodictador” y aplaudió “la presión” que ejerce Donald Trump contra él, con medidas como el bloqueo de buques petroleros venezolanos, la principal fuente de ingresos del país caribeño. Lula, en cambio, advirtió de una posible “catástrofe humanitaria” si Trump ordena una intervención armada en Venezuela.

El antecedente más cercano al bloque que planea Milei es el Grupo de Lima, creado en 2019 para buscar una salida regional a la crisis política del país caribeño.