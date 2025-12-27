Milei consigue la aprobación de su primer presupuesto en el Congreso

No resultó todo como pretendía, pero al menos logró lo que no había podido en los dos años que lleva como presidente: Javier Milei pudo celebrar, finalmente, la aprobación en el Congreso de un presupuesto para el próximo año. Con 46 votos a favor y 25 en contra, el Senado argentino sancionó este viernes la ley presupuestaria para 2026, aunque sin los ajustes para las universidades y para la atención a personas discapacitadas que impulsaba el Gobierno ultra. El resultado fue la expresión del poder parlamentario que ganó La Libertad Avanza —el partido de Milei— con su reciente triunfo en las elecciones de medio término, en las que se impuso con el 40% de los votos. “Viva la libertad, carajo”, fue el mensaje que publicó el presidente en sus redes sociales para festejar la aprobación.

El presupuesto de Milei, con el que aspira a continuar aplicando su motosierra sobre el Estado, prevé para 2026 gastos totales por 148 billones de pesos (unos 100.000 millones de dólares), con un aumento del PBI del 5% y una inflación anual del 10,1%. Esas estimaciones oficiales distan de las proyecciones de las consultoras privadas (esperan un crecimiento del 3,2% del PIB el año que viene) y de la desaceleración inflacionaria efectivamente lograda por el Gobierno hasta el momento (la tasa acumulada este año llega al 27,9%).

La iniciativa también proyecta para el año que viene un superávit fiscal primario del sector público nacional equivalente al 1,5% del PIB, con un incremento del 20,6% en el gasto público, por debajo de la inflación.

Desde su asunción en diciembre de 2023, Milei gobernó sin presupuesto aprobado, asignando y retirando recursos por decreto o simples resoluciones. Esta vez, cambió de estrategia por expresa exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Gobierno de Estados Unidos, como contraparte de los rescates económicos que concedieron a Argentina en abril y septiembre últimos, respectivamente.

En un debate que se extendió durante casi diez horas, los discursos de los senadores ultra se centraron en elogiar el plan económico de Milei y “el superávit fiscal”. “Este presupuesto expresa el rumbo económico que eligió la sociedad argentina. Es un presupuesto que no improvisa, no engaña, no promete lo que no se puede cumplir”, dijo la senadora Patricia Bullrich, la principal referente de Milei en la Cámara alta. “El déficit cero no se negocia, es la linea roja que separa el futuro del desastre”, remarcó al cerrar el debate.

La mayoría de las críticas las formuló la bancada peronista, que denunció el recorte de fondos públicos, de políticas sociales y jubilaciones, el desfinanciamiento de los Estados provinciales y del sistema científico, la desindustrialización y el endeudamiento, entre otras cosas. “Este presupuesto viola sistemáticamente la Constitución Nacional”, apuntó el senador Jorge Capitanich y detalló que el proyecto tiene “inconsistencias de carácter estructural” y “metas fiscales inadmisibles”.

El artículo del presupuesto que más cuestionamientos recibió fue el que elimina una serie de metas mínimas de financiamiento para la educación (6% del PBI), la ciencia (1%), las escuelas técnicas y el equipamiento de defensa nacional, previstas por ley como un horizonte futuro. En el rechazo a ese punto confluyeron legisladores peronistas y de otras fuerzas de centro, incluso habituales aliados del Gobierno.

“Este artículo viola claramente el principio constitucional de progresividad, es una regresión total del derecho a la educación”, apuntó la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. “Y no tiene nada que ver con el déficit fiscal, porque no se asignan partidas presupuestarias, sino que es una declaración de principios en contra de la educación pública”, insistió. De todos modos, la voluntad del Ejecutivo terminó primando: en la votación en particular, el capítulo en cuestión se aprobó con 42 votos a favor y 28 en contra.

Si bien el Gobierno consiguió su aprobación, el presupuesto de Milei perdió una parte sustancial en el camino. El proyecto oficial llegó mutilado a la Cámara de Senadores. Una semana atrás, al darle media sanción, la Cámara de Diputados había rechazado la derogación de dos leyes aprobadas este mismo año a instancias de la oposición: las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en la atención a las personas con discapacidades. El propósito de ambas normas es revertir los recortes de fondos instrumentados por Milei en esas áreas. El presidente ya las vetó, pero el Congreso las ratificó. El Ejecutivo intentó nuevamente darlas de baja a través del presupuesto y volvió a fracasar. En el Senado, ni siquiera intentó volver a la carga, para no arriesgar la aprobación de todo el presupuesto. Mientras tanto, las dos leyes continúan vigentes, pero el Ejecutivo se niega, hasta ahora, a aplicarlas.