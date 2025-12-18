La Cámara de Diputados aprueba el presupuesto de Milei, pero rechaza su ajuste a las universidades

Con nueva conformación tras las elecciones legislativas, la Cámara baja da media sanción al proyecto presupuestario y no admite el recorte de fondos para la educación superior y la atención a personas con discapacidades

Javier Milei estaba preparado para comenzar a disfrutar los beneficios de haberse impuesto en las recientes elecciones legislativas. Pero no pudo celebrar. En el debut de su nueva conformación, la Cámara de Diputados argentina aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de presupuesto para 2026 presentado por el Gobierno ultraderechista. Su propuesta, que ahora deberá ser tratada por el Senado, no consiguió apoyos suficientes para sostener los recortes de fondos a las universidades públicas y a la atención de personas con discapacidades, su gran apuesta de la jornada.

El debate presupuestario, que duró más de 12 horas, fue el primero desde que asumió Milei: hasta ahora, el presidente había optado por no negociar con los partidos opositores, por lo que ha gobernado sin ley de presupuesto, a fuerza de decretos para asignar y ajustar recursos. La decisión de, esta vez, dar la discusión estuvo en parte determinada por el cambio en la relación de fuerzas legislativas: en octubre, La Libertad Avanza —el partido de Milei— se impuso con el 40% de los votos en las elecciones de medio término y alcanzó la primera minoría parlamentaria. También incidieron las exigencias de buscar consensos y solidez institucional requeridas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por el Gobierno de Donald Trump, los benefactores que rescataron al plan económico de Milei en abril y septiembre últimos

El presupuesto de Milei prevé gastos totales por 148 billones de pesos (unos 100.000 millones de dólares), con un aumento del PBI del 5% para 2026 y una inflación anual del 10,1%. Las estimaciones optimistas del Gobierno contrastan con la tasa inflacionaria acumulada en lo que va de este año (27,9%) y con las proyecciones de crecimiento pronosticadas por consultoras privadas (esperan una expansión del 3,2% del PBI el año que viene).

La asignación de recursos que pretende el Gobierno supone la continuidad del ajuste fiscal y la reducción del Estado que viene aplicando desde hace dos años. Por ejemplo, en el área de educación y cultura establece una merma real de recursos del 1% respecto de 2025 y de casi el 48% respecto de 2023.

“Este presupuesto es la base sobre la cual se va avanzar en las reformas que la Argentina necesita”, defendió la iniciativa la diputada Juliana Santillán, de La Libertad Avanza (LLA), al inicio del debate. “Nos autolimitamos para no gastar más de lo que se recauda, eliminando la emisión monetaria y, de esa manera, garantizando mayor previsibilidad”, terció, en la misma dirección, Diego Hartfield, también de LLA.

Para la oposición, en cambio, “este presupuesto no es meramente un ejercicio de austeridad fiscal, sino que es la decisión política de abandonar los oficios de educar, curar y cuidar que sostienen el lazo social en la Argentina”, según advirtió Maximiliano Ferraro, de la centrista Coalición Cívica. Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, apuntó que el proyecto “ataca a dos sectores: a las mujeres y a la cultura”. Agustín Rossi, de la bancada kirchnerista, cuestionó la propuesta oficialista porque “carece de una mirada sobre la economía real. Es imposible seguir gobernando de espaldas a la realidad de los argentinos”, dijo.

Finalmente, en la votación en general, el presupuesto de Milei consiguió 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. El partido conservador PRO, fundado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), fue el principal aliado de LLA, que también sumó apoyos de sectores disidentes del peronismo y de otras fuerzas centristas y provinciales.

Lo que no pudo conseguir el Gobierno fueron los apoyos necesarios para derogar dos leyes aprobadas este año a instancias de la oposición, luego vetadas por el presidente y luego ratificadas por el Congreso con mayorías especiales. Se trata de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en la atención a las personas con discapacidades, sancionadas con el objetivo de revertir los efectos de la motosierra presidencial. El Ejecutivo nunca las aplicó y ahora, como parte del proyecto de presupuesto, aspiraba a que fueran eliminadas.

Pese a las tensas negociaciones que se extendieron hasta avanzada la medianoche, con promesas de fondos extra para diversas provincias, incluso a minutos de la votación, el capítulo del proyecto que incluía ambas derogaciones fue rechazado con 123 votos frente a 117. La oposición celebró con gritos y aplausos en el recinto.

Después de tratar el presupuesto, la Cámara de Diputados continuó debatiendo otras dos leyes impulsadas por el Gobierno: la ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal —prohíbe el déficit de las cuentas públicas y la emisión monetaria sin respaldo— y una reforma del régimen penal tributario —para propiciar el blanqueo de fondos, elevar los umbrales a partir de los cuales personas y empresas pueden ser investigada por evasión fiscal—. El debate continuará en el Senado y el Ejecutivo espera que sus iniciativas sean convertidas en ley antes de fin de año.