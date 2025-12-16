El Gobierno de Milei arremete contra los principales dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino

En una maniobra de riesgo cuando faltan pocos meses para el Mundial 2026, en el que la selección albiceleste defenderá el título, el Gobierno de Javier Milei redobla su pulso contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A la avanzada judicial ya en marcha, con diversas causas que investigan supuestas irregularidades, este lunes la Casa Rosada sumó una presentación ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para que evalúe las eventuales faltas éticas de Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA desde 2017, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. La AFA respondió con un comunicado donde denunció un “ataque coordinado” de la Administración que lidera Milei.

“Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”, le reclamó a la Conmebol la senadora Patricia Bullrich, figura clave del Gobierno. La exministra de Seguridad fue la encargada de elevar a la federación regional una presentación contra Tapia y Tobiggino detallando “presuntas violaciones al Código de Ética”, “a la política anticorrupción, antisoborno” y a “los principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses en las contrataciones, uso adecuado de recursos y prevención del lavado de activos”.

En sus redes sociales, Bullrich aludió a “mansiones”, “Ferraris” y “plata sucia” vinculadas a los denunciados. “¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? [...] ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias?”, preguntó la senadora. “La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable”, aseguró.

El enfrentamiento entre el Gobierno y la AFA tiene trasfondo político. Por un lado, Tapia es un dirigente cercano al peronismo, principal oposición a la ultraderecha. Y, por otro lado, la mayoría de los clubes del fútbol argentino, con Tapia al frente, defiende el modelo institucional de las asociaciones civiles y rechaza el ingreso de las sociedades anónimas deportivas, una iniciativa empujada por Milei. En el marco de esa disputa, el Gobierno ha buscado usufructuar y potenciar el malestar de buena parte de los aficionados al fútbol con la organización de los torneos, los arbitrajes y la calidad de los espectáculos.

En este momento tramitan al menos cuatro expedientes judiciales simultáneos que involucran a la máxima dirigencia del fútbol local. La semana pasada, la Justicia ordenó el registro a las instalaciones de la AFA y de 17 clubes, en una causa que investiga presunto lavado de dinero por medio de una entidad financiera, Sur Finanzas, y que se originó en una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente del Gobierno.

La DGI también presentó una denuncia penal contra los responsables de la AFA por la virtual apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social: el perjuicio fiscal superaría, según la acusación, los 7.500 millones de pesos (unos cinco millones de dólares). Otro expediente indaga las operaciones de clubes con la financiera Real Central y una cuarta causa investiga la propiedad de una fastuosa estancia en la localidad de Pilar (Buenos Aires), atribuida a testaferros de dirigentes de clubes.

La conducción de la AFA respondió a las acusaciones este lunes, mediante un extenso comunicado. “Aún hoy insisten con presentarnos como la AFA peronista, cuando fuimos nosotros quienes no acompañamos con nuestra imagen la compulsa proselitista. Tanto nuestro tesorero como nuestro presidente fueron investigados y oportunamente sobreseídos en todas las causas iniciadas en el marco de una evidente persecución política hacia ambos”, indica el texto, que enumera logros de la gestión y embates de los últimos gobiernos nacionales. En particular durante la presidencia de Milei, señala, la AFA sufrió un “ataque coordinado” de funcionarios y legisladores, que incluyó “amenazas de la intervención” tras la reelección de Tapia como presidente, un año atrás.

“Un capítulo aparte”, añade el comunicado de la AFA, “se lo lleva la intención de imponer las sociedades anónimas deportivas, en contra de la libertad que tienen los clubes a través de sus dirigentes para elegir el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro”. La declaración concluye con una fuerte crítica al plan económico de Milei y cita la cantidad de puestos de trabajo perdidos y de empresas cerradas desde la asunción del presidente ultraderechista hace dos años.