Milei regala a sus ministros un ensayo que enaltece a proxenetas, narcos y machistas

El presidente argentino reúne a sus funcionarios más cercanos y les obsequia un libro del economista Walter Block que elogia el rol social de chantajistas y empleadores de niños, entre otros

Javier Milei agasajó a sus ministros y colaboradores más cercanos con un asado en la quinta presidencial y, quizá con espíritu navideño, le obsequió a cada uno un ejemplar del mismo libro. Defendiendo lo indefendible se titula la obra del economista estadounidense Walter Block y en ella ha abrevado profusamente el presidente argentino. Originalidad no le falta: desde el pensamiento autodenominado libertario, el libro enaltece al mercado y al interés individual como grandes ordenadores de la vida humana y encomia la labor social de narcotraficantes, chantajistas, machistas, prostitutas y empleadores de niños, entre otros tipos a los que considera héroes.

En la residencia de Olivos, en las afueras de Buenos Aires, Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, se sentaron a la cabecera de la mesa, el lunes pasado por la noche. El motivo del encuentro, según se informó, fue trazar un balance de gestión, a dos años de asumido el Gobierno ultraderechista, y planificar las próximas iniciativas. El menú incluyó empanadas, variedad de carnes asadas, ensaladas y tiramisú. Sonrientes y satisfechos, los presentes posaron para la foto oficial con el libro de Block en sus manos.

Nacido en 1941 en Brooklyn, el autor fue discípulo de una de las estrellas del firmamento de Milei, el economista Murray Rothbard (1926-1995), y se desempeñó como profesor de la Universidad Loyola Nueva Orleans, privada y católica. Hoy es considerado un referente del anarcocapitalismo y de la escuela austríaca de economía. Milei ha citado y alabado en múltiples oportunidades a Block. En otros casos, casi lo ha plagiado: como cuando, antes de ser candidato a presidente, decía que un padre tiene derecho a vender a un hijo o una empresa a contaminar un río. Block, por su parte, ha retribuido al mandatario con elogios tan poco mesurados como los de su admirador. “Es simplemente magnífico”, dijo recientemente sobre el presidente argentino, en un mensaje difundido por redes sociales. “Está haciendo un trabajo superlativo”, abundó.

El libro que obsequió Milei fue publicado originalmente en 1976 y es una apología de la aplicación, hasta sus últimas consecuencias, de los principios libertarios. La idea núcleo de Defendiendo lo indefendible es que “la agresión frente a no agresores es ilegítima” y que, si una acción no implica violencia física, no debe ser prohibida por el Estado. A partir de esas premisas, sostiene que diferentes individuos, a los que se suele considerar “malas personas”, “no son culpables de conducta violenta” y “benefician a la sociedad” gracias a las virtudes del mercado libre, al que define como “amoral”.

El primer capítulo es La prostituta. Argumenta: “Podríamos definir prostituta como aquella que realiza un intercambio voluntario de servicios sexuales por una tarifa. Lo esencial de esta definición es el intercambio voluntario“, destaca, porque la prostituta “es libre de dejar de serlo cuando quiera”. Al margen de los condicionantes socioeconómicos que omite, la tesis de Block consiste en que la sexualidad siempre es una relación mercantil. “A fin de cuentas, para que alguien acceda a tener sexo con nosotros, siempre hay que ofrecerle algo. En el caso explícito de la prostitución, lo que se ofrece es dinero. En otros casos, la compra no es tan transparente. El modelo de la mayoría de citas es el mismo que el de la prostitución: el chico paga el cine, la cena, las flores, etc., y la chica le recompensa con servicios sexuales. Este modelo también se da en los matrimonios en que el marido lleva la economía, y la mujer cumple con el sexo y las labores del hogar". Lo esencial de esta definición es que se supone la existencia de un servicio.

Podría pensarse que, si el autor acepta la prostitución ejercida voluntariamente, su condena recaería sobre el proxenetismo. Error. “La función intrínseca del chulo es la de intermediario”, escribe en el capítulo siguiente. “Al igual que el agente inmobiliario, de seguros, de bolsa [...] el chulo cumple la función de juntar a las partes del intercambio por un coste inferior al que supondría tener que juntarse sin su ayuda”.

Entre los clientes del abogado defensor Block están también los cultores del machismo. “El cerdo machista debe ser considerado heroico por estar en contra de dos graves errores del movimiento de liberación de las mujeres”, afirma. Los yerros feministas serían “las leyes de mismo sueldo por un mismo trabajo" y “la filosofía antidiscriminatoria”: para el autor, “cualquier ataque contra la discriminación es un intento de restringir opciones que están abiertas a todos los individuos”.

El capítulo cuatro del libro está dedicado a analizar la figura del narcotraficante. Block reconoce que se trata de “un negocio turbio”, pero atribuye sus efectos negativos a la prohibición de las drogas. “El narcotraficante es el responsable de bajar el precio de la droga, mientras que las fuerzas de ‘la ley y el orden’ tienen la culpa de que el precio suba, pues interfieren en la actividad del traficante. Por ello, la figura a la que deberíamos considerar heroica es la del vilipendiado narcotraficante”. A más vendedores, supone, menor precio. Para que no queden dudas, más adelante añade: “El narcotraficante, que media para bajar los precios, incluso corriendo riesgos a nivel personal, es el único que salva vidas y alivia el problema”.

Bajo la ley de la oferta y la demanda, enaltece también al chantajista. “Si la oferta de chantaje es rechazada, el chantajista puede ejercer su derecho a la libertad de expresión y hacer público el secreto. No hay ningún problema en ello”, anota.

A Block le parecen loables figuras como el difamador, el policía corrupto o el usurero. Incluso el empresario que contrata niños, pese a que las leyes y declaraciones que intentan restringir o abolir el trabajo infantil tienen antecedentes desde, al menos, dos siglos atrás. “Los malos de la película no son los que contratan niños, sino los que prohíben el mercado libre de trabajo infantil”, plantea Block. Los últimos son “los culpables de la indecible miseria de todos los que por ley están condenados al desempleo”. Como en su defensa de la prostitución, la clave que validaría la contratación de menores es que “nadie les obliga a trabajar”, porque “cualquier acuerdo laboral se realiza de forma totalmente voluntaria [...], si no se obtuviera un beneficio mutuo, el contrato no se realizaría”.

Acaso la primera parte de la cita no se corresponda con el asunto, pero es difícil desestimar la pertinencia de la segunda: “Hume”, escribió Jorge Luis Borges, “notó para siempre que los argumentos de Berkeley no admitían la menor réplica y no causaban la menor convicción”.