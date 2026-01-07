Una empresa apunta que la asistente de Begoña Gómez la acompañó en tres de más de 20 reuniones

El juez Peinado envía a la UCO para que la analice la información de la compañía Making Science Group, que participó en el desarrollo del ‘software’ gestionado por la Complutense

El representante de Making Science Group, una empresa que participó en el desarrollo del software vinculado a la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha enviado al juez instructor Juan Carlos Peinado un listado de las más de 20 reuniones en las que participó dicha compañía entre abril de 2022 y febrero de 2024 para el desarrollo del proyecto. Según consta en dicho documento, la asistente de la esposa del presidente Pedro Sánchez, Cristina Álvarez, estaba “convocada” o “asistió” a tres de esas citas. Tras recibir dicha información, el magistrado se la ha enviado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que la analice.

Entre otras supuestas irregularidades, el juez Peinado atribuye un delito de malversación a Begoña Gómez y Cristina Álvarez. El magistrado indaga si la asistente ayudó a la mujer de Sánchez en su actividad privada en la UCM. Además, también mantiene imputada a la esposa del presidente por apropiarse presuntamente de ese software (que era gratuito). Las dos investigadas rechazan las acusaciones.

Peinado pidió en diciembre a varias compañías (Google, Indra, Telefónica, Deloitte, Making Science, Devoteam y Flat 101) que aportasen las “agendas y actas” que guardasen de “todas las reuniones que tuvieron lugar con relación al desarrollo de la plataforma digital”. José Antonio Martínez Aguilar, representante de Making Science Group, ha respondido con un escrito de 14 páginas, donde plasma los encuentros registrados, las “personas convocadas” y el “asunto”.

En su escrito, al que tuvo acceso EL PAÍS, Martínez Aguilar incide en que estas reuniones eran de “de contenido eminentemente técnico, y mayormente de seguimiento de avance de proyecto”: “No se levantaba acta formal y las agendas (cuando existían) se comunicaban por correo electrónico por parte de la Dirección (Universidad Complutense u otros intervinientes). A las reuniones asistían ingenieros, jefes de proyecto e informáticos encargados de desarrollar el proyecto”. En 2025, durante su comparecencia en la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid, el representante de Making Science ya dijo: “El proyecto se desarrolló como cualquier proyecto de desarrollo de software [...] Fue un proyecto más”, reiteró.

El listado de Making Science —que el magistrado ha enviado a la UCO para que lo analice de cara a sus informes— refleja tres reuniones presenciales y más de una veintena online, que comienzan el 19 de abril de 2022 (primera a la que asiste un empleado de esta empresa, a la que se le solicitará su incorporación al proyecto porque se necesitaba un “experto” en la plataforma Cloud, de Google) y se prolongan hasta febrero de 2024. En todas las citas se sitúa a Begoña Gómez.

Pero, según este documento, el nombre de Cristina Álvarez no aparece hasta un encuentro virtual fijado el 11 de enero de 2023, donde figura como “convocada”. El representante de Making Science precisa que era una “reunión de seguimiento” para “tratar diferentes aspectos técnicos del avance del proyecto”, de la que “no consta acta”. La asistente vuelve a ser “convocada” a otra reunión online de “seguimiento” el 3 de marzo de 2023, para lo que se aporta su dirección personal de correo electrónico.

La tercera cita se produjo el 7 de febrero de 2024. Fue en la sede madrileña de Making Science. Y Álvarez figura como “asistente”: “En esta reunión se plantea a Making Science continuar el desarrollo del proyecto en una segunda fase. Después de la reunión, Making Science envió un presupuesto para la segunda fase del proyecto y no se obtuvo respuesta”, apostilla Martínez Aguilar.