Las propuestas de Jeannette Jara, la exministra que lucha por mantener a la izquierda en La Moneda

Jeannette Jara (Santiago, 51 años), militante del Partido Comunista y candidata única de los partidos del oficialismo que respaldan a la Administración del presidente Gabriel Boric, se impuso como la triunfadora de la primera vuelta de los comicios presidenciales. La candidata presidencial busca extender la permanencia de la izquierda en el palacio de La Moneda, algo que no ocurre desde 2005 con la elección de la socialista Michelle Bachelet como sucesora del también socialista Ricardo Lagos.

La abogada se ha instalado como presidenciable gracias al impulso que le ha dado su gestión como ministra del Trabajo del actual Gobierno, un cargo que abandonó para enfrentar la carrera presidencial. Bajo su mandato, Jara avanzó en las negociaciones que permitieron la promulgación de las leyes de reducción de 40 horas laborales semanales y la reforma previsional. Pese a estos logros, la representante del oficialismo enfrenta un complejo panorama, ya que los últimos sondeos publicados antes de la veda muestran que en la segunda vuelta sería derrotada por cualquiera de los principales postulantes de la derecha.

La exministra ha centrado su discurso en los temas de economía, migración y seguridad. En otros asuntos, como la despenalización del aborto —que ha sido una bandera de lucha del progresismo chileno—, Jara ha debido equilibrar su postura ante la de algunos partidos que respaldan su candidatura como la Democracia Cristiana. Sobre este tema, la candidata ha dicho que respaldará el proyecto de interrupción del embarazo sin causales que ha sido presentado por el Ejecutivo. Otro asunto complejo para la candidata han sido las relaciones exteriores, ya que se ha mostrado crítica hacia los gobiernos de Cuba y Venezuela, lo que ha sido cuestionado desde su propio partido.

Economía

Jara ha centrado sus propuestas en la mantención de algunos beneficios obtenidos durante el Gobierno de Boric y en su expansión. Una de las medidas principales ha sido la imposición de un ingreso vital de los trabajadores de 750.000 pesos (795 dólares). A estas acciones se suma la restricción del cobro en unidad de fomento (UF) en salud, educación y arriendo de vivienda. También pretende imponer un sistema de Consumo Eléctrico Vital (CEV) para bajar las cuentas de la luz. En materia sindical, la candidata ha dicho que buscará establecer la negociación multinivel o negociación ramal.

Pensiones

En pensiones, la abanderada de la izquierda ha prometido mantener los alcances de la reforma que vio la luz durante su gestión, que incluye el alza paulatina de la pensión para los actuales jubilados. Los encargados del programa de la candidata no han descartado que la exministra avance en nuevas modificaciones al sistema, más allá de lo que se ha logrado acordar durante la actual Administración.

Seguridad

La representante de la izquierda ha marcado la diferencia con las propuestas de los candidatos opositores, que han enfocado su discurso en endurecer la labor policial y en la responsabilidad de la justicia. Jara se ha sumado a la iniciativa del Gobierno que busca impulsar el levantamiento del secreto bancario, para así seguir la ruta del dinero ilícito. Otras iniciativas es el control de las armas para reducir el poder de fuego de las bandas criminales; la implementación de un registro biométrico; uso de tecnologías como drones e inteligencia artificial; y el fortalecimiento de la seguridad municipal y privada.

Migración

El programa de la candidata no menciona las deportaciones masivas. En su lugar, la propuesta apunta al fortalecimiento del Sistema Nacional de Migraciones con medidas de ordenamiento migratorio laboral, y programas de convivencia intercultural. Jara propone un empadronamiento biométrico nacional temporal para identificar a los extranjeros, este proceso de empadronamiento será acotado a máximo 6 meses y quienes no se sometan a él serán expulsados del país. En cuanto al control fronterizo, la candidata propone un Plan Estratégico de Control Fronterizo y un fortalecimiento de las medidas de seguridad con personal de Carabineros y el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Vivienda

Antes de la primera vuelta, la candidata oficialista ha prometido la construcción de 360.000 viviendas para cubrir el déficit habitacional de Chile. En la segunda vuelta, Jara ha decidido incorporar una idea de la abanderada Evelyn Matthei, de Chile Vamos, de la derecha tradicional, que ha quedado en el camino en la carrera presidencial. La iniciativa es conocida como Chao Pie, que busca que el Estado brinde ayuda a las personas menores de 40 años que no han adquirido su primera vivienda, cubriendo el pie (abono inicial) del crédito hipotecario.

Salud

En la campaña de la segunda vuelta, la candidata ha incorporado una idea del candidato presidencial Franco Parisi, del populista Partido de la Gente, que propone la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) al precio de los medicamentos. En la campaña de la primera vuelta, Jara había presentado el programa Salud para Chile, propone garantizar el acceso a medicamentos a domicilio en atención primaria y regular valores máximos en fármacos esenciales.