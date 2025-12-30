Los mejores 30 libros del primer cuarto del siglo XXI (perfectos para leer en verano)

Cerrando la primera etapa de este siglo, EL PAÍS Chile convocó a un jurado a destacar los mejores libros editados a partir de 2000. Escritores, críticos, periodistas, libreros y académicos escogieron los volúmenes que lograron impacto en los lectores, trascendieron en la industria editorial y funcionan hoy como lecturas recomendadas para estas vacaciones. Acá se encuentra una selección de autores y obras que no distinguen nacionalidad ni género: colecciones de cuentos, novelas, biografías y poesía, todos libros hijos de una era en la que se terminaron de separar los límites de la ficción y la no ficción, y lo híbrido se terminó por consolidar.

Recorre los campos azules, Claire Keegan (Eterna Cadencia, 2008)

Es la narradora irlandesa del momento, y el nombre que más se repite en este jurado. De sus libros de relatos breves se han hecho dos películas, una de ellas Small Things Like These (2024) protagonizada y producida por Cillian Murphy, y The quiet girl (2022), basada en su novela corta Foster (2009). También el sueco Karl Ove Knausgård ha escrito ensayos sobre su ficción y sus relatos han sido publicados en The New Yorker, Granta y The Paris Review. En esta, su segunda colección de cuentos (2007), demuestra en siete relatos por qué es una maestra del género. Una gran narradora de la soledad, la vida rural y los detalles. Por Felipe Gana.

La primera mano que sostuvo la mía, Maggie O´Farrell (Libros del Asteroide, 2018)

Una fascinante y delicada novela de atmósferas que, al mejor estilo de la autora de Hamnet (2020), entrelaza dos historias situadas en distintos tiempos y lugares: la de una joven artista en el Londres bohemio de los años cincuenta y la de una pareja contemporánea que acaba de tener un hijo. La lectura revela cómo las decisiones íntimas, los silencios y los vínculos afectivos perduran más allá del tiempo y moldean nuestras identidades y destinos. Publicada originalmente en 2010, obtuvo el premio Costa Novel, uno de los más importantes y prestigiosos premios literarios del Reino Unido. Por María José Naudon.

El fin del homo sovieticus, de Svetlana Aleksiévich (Acantilado, 2015)

Entre 1991 y 2012, Aleksiévich recogió cientos de testimonios de hombres y mujeres que vivieron el desplome de la URSS. Personas comunes y corrientes que creían en el ideario comunista, que participaron de él y crecieron amando al camarada Stalin; pero también de prisioneros que fueron catalogados como enemigos del pueblo, de niñas que nacieron en campos de trabajo y algunos que jamás fueron tan felices como en los 90, en los brazos del capitalismo. Aleksiévich los dejó hablar, les permitió contar sus secretos, dar rienda suelta a su decepción y perplejidad. En este libro reproduce todas esas voces para armar el relato del ánimo de una verdadera civilización destruida. Es un réquiem. No sé si existe un libro más ilustrativo para entender la experiencia soviética. Pocos más desoladores. Por Roberto Careaga.

Missing, Alberto Fuguet (Tusquets, 2025)

Lanzada el 2009 y reeditada este año, en esta novela el autor de Mala onda va en busca de Carlos, su tío favorito, al que la familia le perdió el rastro. Carlos llegó a EEUU con 19 años, fue reclutado en los días de Vietnam, se hizo hippie, conducía un Mustang y escuchaba a Led Zeppelin; luego cayó preso y en 1986, desapareció de la faz de la tierra. Nadie supo más de él. La figura del tío perdido se volvió una obsesión para Fuguet, que transformó la búsqueda en uno de sus mejores libros. Novela sin ficción en la que narra la historia de Carlos Fuguet, sus razones para desaparecer y cómo lo encontró. También, cómo se encontró a sí mismo y se reencontró con su padre. Por Andrés Gómez Bravo.

La amiga estupenda, Elena Ferrante (Lumen, 2011)

Esta es la entrañable historia que inaugura la tetralogía sobre la amistad de dos mujeres, con Nápoles como telón de fondo. En este primer volumen, en plenos años cuarenta, el paisaje de la ciudad se infiltra en la biografía de los personajes, un espejo del cual parece difícil escapar. La escritura fluye liviana pero profunda. Un ejercicio tan difícil como extraordinario, heredado de las mejores maestras italianas, que vuelven a Elena Ferrante una de las escritoras fundamentales de este siglo. Por Carmen García Palma.

Bonsai, Alejandro Zambra (Anagrama, 2006)

El debut literario del escritor chileno, es una obra ineludible de los primeros años de los dos mil, instaló una sensibilidad única y demostró eso de que “es difícil hacer las cosas fáciles” con maestría. La historia de dos estudiantes, Julio y Emilia quien desaparece misteriosamente mientras el protagonista se refugia en la soledad de cuidar un árbol minúsculo. La influencia de Zambra se sigue notando en los escritores que le siguieron. Por Felipe Gana.

Un hombre enamorado, Karl Ove Knausgård (Anagrama, 2014)

Es excesivo, hasta cierto punto absurdo y claramente narciso, pero aun así el enorme proyecto de Karl Ove Knausgård de narrar su vida (Mi lucha, seis tomos y 3.600 páginas) es fascinante y adictivo. Sumergirse en un otro para mirar con lupa sus terrores y miserias -también chispazos luminosos-, para descubrir que ahí también está uno mismo. Aún me impacta esa cotidianidad desesperante de un noruego que se asoma a los 50, cría niños, trata de escribir, pierde cualquier tipo fe, se enamora, se desarma y luego se rearma. Ahí, en ese día a día que Knausgård narra sin prisa ni pausa, hundiéndose hasta lo insoportable, ahí se asoma un corazón común a cualquiera. Verlo es verse, y verse en caer en cuenta de la sobrecogedora experiencia de la existencia. Por Roberto Careaga.

El invencible verano de Liliana, Cristina Rivera Garza (Literatura Random House, 2021)

Premio Pulitzer 2024, este libro es una conmovedora memoria, un retrato de Liliana, la única hermana de la autora, víctima de femicidio en 1990 cuando tenía 20 años. Una obra en la que la escritora mexicana recoge archivos, recuerdos, heridas, reconstruye escenas y trae al presente la vida creativa y luminosa de Liliana, quien perdura en las páginas de este ejemplar. “La muerte pasa. La muerte nunca deja de pasar”, apunta Rivera Garza. Por Javier García Bustos.

El año del pensamiento mágico, Joan Didion (Random House, 2021)

La escritora y periodista estadounidense transforma el duelo en una reflexión literaria de extraordinaria lucidez y honestidad. Con una narración inteligente y sin sentimentalismo, pero no por eso poco emotiva, vamos entendiendo cómo la mente intenta resistirse a la pérdida. Ganador del National Book Award (2005), leerlo es una forma de entender y acompañar el duelo. Por Daniela Correa.

Tu voz existe, vida de Pedro Lemebel, Jovana Skarmeta-Marcelo Simonetti (Planeta, 2025)

Un libro, una biografía, fraguada en pandemia, que recupera y trae a la escena actual al entrañable, pero a veces temido y aborrecido escritor que reivindicó “lo marica” en el contexto de la dictadura de Pinochet, inaugurando un campo performático y literario singular, pero especialmente un lenguaje mestizo (conflictivo) y de resistencia. Los autores, amorosamente, develan el cuerpo a cuerpo de Lemebel con la vida (y por ello con la muerte, su muerte) llevándonos no solo a la memoria de lo que fuimos, sino de lo que hoy somos “huachos” de sus gestos. Este libro se complementa y se enreda con el de Oscar Contardo, Loca Fuerte. Retrato de Pedro Lemebel (Ediciones UDP, 2022); ambos como acercamiento íntimo de un símbolo que, como tal, puede ser comprendido desde los múltiples recodos de la memoria, la experiencia y el afecto. Por Sonia Montecino Aguirre.

Las gratitudes, Delfine De Vigan (Anagrama, 2021)

A través de la observación de Michka, una mujer mayor que vive en un hogar de ancianos, la escritora francesa nos muestra los desafíos del envejecimiento digno. Su cotidianeidad y su epopeya son narradas por su hija adoptiva, y su fonoaudiólogo. El texto y unos notables diálogos afásicos nos llevan a pasajes en los que las palabras se pierden y resultan insuficientes para transmitir el fondo del temor de Michka en esta novela: el miedo a la muerte, a desaparecer, a no haber tenido tiempo suficiente para agradecer. Por Alemka Tomicic.

Mientras dormías, cantabas; Nayareth Pino Luna (Libros de la Mujer Rota, 2021)

Esta es la historia de una familia que está pasando el Año Nuevo en un barrio periférico de Santiago y que esconde un secreto bajo distintos escenarios narrativos. Entre cumbias y la resaca del primero de enero, este es un libro ágil escrito de una forma muy aguda sobre un Chile particular, mostrando encuentros y diferencias generacionales. Mejor Novela en los Premios Literarios del Ministerio de las Culturas (2022), acaba de ser editada en España de una autora que seguirá dando que hablar. Por María Paz Rodríguez.

El distraído, Ernesto Rodríguez (Ediciones UDP, 2023)

“Hay fuerzas que pasan a través de nosotros o nos azotan o refrescan. No entendemos esas fuerzas”, anotó Ernesto Rodríguez (1930-2022) en El distraído, sus pensamientos, ensayos y poemas sobre lo terrenal y lo insondable. Un libro de los que casi no se escriben, con la materia de toda una vida y la muerte encimándosele. Por Vicente Undurraga.

Sangre en el ojo, Lina Meruane (Eterna Cadencia, 2012)

Mezclando realidad y ficción, la chilena Lina Meruane narra la historia de una escritora, en Nueva York, que sufre un derrame en un ojo y luego en el otro, reflexiona sobre cómo los problemas de salud replantean la vida. Usando como eje la vulnerabilidad, el resentimiento y la forma en que los sentidos alterados transforman la percepción del mundo y de las relaciones. Por Mario Cerda.

Calle Londres 38, Phillipe Sands (Anagrama, 2025)

Es un muy buen momento leer este verano la monumental obra de Phillipe Sands. Un libro que logra unir a través de un hilo casi invisible el proceso judicial del dictador Pinochet en Londres y la presencia en Chile del nazi Walther Rauff. Recomendable porque no solo se trata de un gran ensayo e investigación periodística, sino además un buen ejercicio para ejercitar nuestra frágil memoria. Por Hugo Forno.

Melvill, Rodrigo Fresán (Random House, 2022)

Siempre estoy recomendando la obra del argentino Rodrigo Fresán porque me parece el mejor escritor vivo. Un buen punto de partida es esta novela más breve dentro de las suyas (aunque no por ello menos prodigiosa) que se sumerge en la vida de Alan Melvill, padre del autor de Moby Dick, y cómo su hijo escritor lo escribe y reescribe desde pequeño, cuando lo vio delirar entre fiebres y amarrado a su cama. La siempre deslumbrante erudición de Fresán, y su estilo inconfundible, traen de la muerte a Herman Melville (ahora con apellido transformado) para contar una historia de fantasmas y vampiros y de amor inmenso por la literatura. Por María José Navia.

Kramp, María José Ferrada (Emecé, 2017)

Todo lo que he leído de esta gran autora chilena me ha dejado cautivada. Ganadora del premio Marta Brunet por su obra infantil e incorporada este año a la Academia Chilena de la Lengua, “Kramp” es su primera novela y es de esos libros que se me quedaron para siempre enganchados en el alma. Una bellísima, muy sencilla y a la vez perspicaz historia padre-hija, desde una mirada brillante y entrañable, en un Chile muy del cotidiano. Por Ana Josefa Silva.

El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, Tatiana Tíbuleac (Impedimenta, 2019)

En la primera novela de la escritora de Moldavia, un hijo recuerda el último verano con su madre moribunda, en un relato áspero sobre el resentimiento, el duelo y la reconciliación tardía. Una novela profundamente humana que transforma una relación rota en un relato de una belleza única en la que conviven el dolor, el humor y la ternura. Por María José Naudón.

No digas nada, Patrick Radden Keefe (Reservoir Books, 2021)

Ganador del National Book Critics Circle Award y considerado por The New York Times en 2019 como mejor libro del año, No digas nada es una investigación periodística sobre el IRA (el Ejército Republicano Irlandés) y un relato extraordinario en sus matices y en la construcción de sus personajes, a partir del secuestro y desaparición de una madre en un barrio obrero católico. Su historia se conecta con la de dos hermanas muy jóvenes que se unen a la lucha armada en Irlanda del Norte bajo el naciente liderazgo de Gerry Adams. El libro muestra cómo esas trayectorias se entrelazan hasta hoy y permite entender mejor no solo ese período sino también la manera en que las revoluciones nacen y mueren. Por Marcela Aguilar.

Última carta a un lector, Gerald Murnane (Gris Tormenta, 2023)

A los ochenta y dos años, Murnane decidió cómo cerrar su vida literaria: leer, durante doce meses, sus quince libros publicados en cincuenta años de trabajo y preparar un informe o ensayo sobre cada uno. El resultado es un libro excepcional, magnífico y sorprendente de quien según The New York Times es el mejor escritor en lengua inglesa del que la mayoría nunca ha oído hablar. Por Marco Antonio de la Parra.

La era del entusiasmo, Óscar Contardo (Planeta, 2025)

Pop y político; Óscar Contardo investiga acá lo que pasó en la década del 90 en este eriazo remoto y presuntuoso, que es como le decía Enrique Lihn a Chile. Así, busca explicar nuestro pasado (y con eso este presente) en medio de acomodos y operaciones políticas con la figura omnipresente de Pinochet al fondo; de los testimonios de voces protagónicas o secretas como Enrique Correa, el Rumpy o Marcelo Cicali. Así, asistimos al racconto de viejas fiestas inolvidables o vacías, de los efectos de la televisión trash de las teleseries de Sabatini, Mea Culpa y Viva el Lunes y de los extraños espejismos de nuestro desarrollo económico. Porque hablar del pasado siempre tiene doble fondo: nada más feroz, revelador y urgente que el gesto de la memoria. Por Álvaro Bisama.

La otra hija, Annie Ernaux (Los libros de la mujer rota, 2022)

La Premio Nobel francesa narra un capítulo de su vida que la constituye y la determina en un aspecto identitario fundamental. A los 10 años, Annie descubre que tuvo una hermana que había fallecido antes de que ella naciera. Este evento, que revela un secreto familiar, motiva una profunda exploración reflexiva. Ernaux, con una escritura afilada, es hábil para hacernos parte de él y conducirnos a través de las razones y condiciones de su existencia —y la nuestra—, muchas de ellas, si no todas, de naturaleza azarosa. Por Alemka Tomicic.

Las malas, Camila Sosa (Tusquets, 2019)

Leerla es enfrentarnos a una literatura viva, incómoda y necesaria. Somos testigos de la experiencia travesti, donde la escritora y actriz argentina nos habla de una marginalidad cargada de mucha violencia pero, también, de gran ternura. Su lenguaje poético y sin concesiones, nos obliga a mirar donde evitamos hacerlo. Por Daniela Correa.

Limonov, Emanuel Carrere (Anagrama, 2011)

Ladrón, vagabundo, sirviente, poeta, novelista, soldado, traidor, político: todo eso fue Eduard Limónov (1943-2020), pero sin Emmanuel Carrère no habría adquirido el estatus de mito. Es la materia de su libro Limónov (2011), una biografía que más que con las herramientas plásticas de la narrativa, opera con la brutalidad de un afiladísimo cuchillo para contar la vida real de un poeta salvaje, punk y nacionalista soviético de los 70 que terminó como un enemigo de Putin en la Rusia del siglo XXI. Quizás los hechos reales son suficientes para asombrarse, pues tras exiliarse Limónov dio tumbos y tumbos por el underground neoyorquino, la bohemia intelectual parisina y la Guerra de los Balcanes, pero la fuerza de la escritura de Carrère consigue que en esa vida al límite también veamos cómo la historia se balancea al borde del precipicio. Por Roberto Careaga.

Imposible decir adiós, Han Kang (Literatura Random House, 2021)

La escritora coreana es una de las grandes revelaciones literarias de los últimos años. Autora de una obra reflexiva, con una prosa de gran resonancia poética, en la que se encuentran las historias personales con los dramas colectivos, y donde late la pregunta por el ser humano. En esta novela, la narradora viaja a la casa de una amiga que se encuentra internada en el hospital, para alimentar a su pequeña cotorra. Pero una tormenta de nieve se interpone en su camino. De un modo imprevisto, la narradora se aproximará a la memoria de la madre de su amiga y al recuerdo de una gran tragedia. Una novela conmovedora y bellamente escrita. Por Andrés Gómez Bravo.

El cabrito, Juan Luis Salinas (La Pollera Ediciones, 2025)

Un texto autobiográfico que resuena a lo mejor de la literatura de autoficción dibujando la vida de un pueblo, Punitaqui, del norte chico chileno en plena dictadura, desde la perspectiva narrativa de un niño-hombre que sufre los avatares de su condición homosexual. El cabrito, sinónimo de niño y símbolo de la experiencia trashumante, culinariamente convertido en charqui o en “salón” (huesos salados que circulaban entre la comunidad), se entrevera en este libro con la práctica masculina e infantil de “salar” (manchar, deshonrar) con tierra bajo los pantalones, dando una densidad cultural al complejo trance de construir al otro como alteridad. No es un libro ni una escritura que “ajusta cuentas” o que asuma el designio de la víctima y el resentimiento, sino más bien una asombrosa autoetnografía de la chilenidad profunda. Por Sonia Montecino Aguirre.

Berta Isla, Javier Marías (Alfaguara, 2017)

Mejor libro del año (Babelia), Berta Isla es un relato inquietante porque nos inserta en el opaco mundo del espionaje desde un escenario doméstico, con una protagonista que, como el lector, no sabe realmente lo que está ocurriendo. Que tiene más preguntas que respuestas. Por Ana Josefa Silva.

Matadero Franklin, Simón Soto (Planeta, 2018)

Inspirada en la trayectoria del Cabro Carrera, Mario Leiva, la novela de Soto nos sumerge en los llamados bajos fondos del barrio Matadero en el Santiago del siglo pasado. La carnicería, tanto en el sentido figurado como literal, es el punto de inicio del hombre que se convertiría en uno de los mayores narcotraficantes de Chile. Veloz y feroz, la pluma de Soto se vuelve un cuchillo que al tiempo que corta las escenas de lo que parece una buenísima serie de streaming, va destripando y fileteando a sus estremecedores personajes. Sus páginas son una muy buena dosis de adrenalina. Por Daniela Figueroa Videla.

Obra reunida, Ximena Rivera Órdenes (Libros del Cardo, 2016)

Leyendo la gran poesía de Ximena Rivera Órdenes (Viña del Mar, 1959-Valparaíso, 2013) aparecen formas, posibilidades y relaciones entre palabras y seres que apenas intuíamos. En todo sentido su poesía es una revelación. “Cerrar los ojos es restaurarse por dentro antes de caer”, se le lee decir. Por Vicente Undurraga.

Poesía, Violeta Parra (Editorial Universidad de Valparaíso, 2016)

Un libro imprescindible, sobre una de las compositoras y poetas más grandes de Latinoamérica. El ejemplar contiene poemas, décimas, composiciones inéditas, además de comentarios y estudios esclarecedores de la académica Paula Miranda y la poeta Rosabetty Muñoz, entre otros textos. En este volumen, se reúnen los versos más emblemáticos, las emociones, las demandas y las huellas de un país descritas por una artista compleja, generosa y lúcida. Por Javier García Bustos.

El jurado también recomienda:

ROBERTO CAREAGA: 2666, Roberto Bolaño. Alfaguara, 2004. ALVARO BISAMA: Las oscurecidas. Carmen García. Santiago, Emecé, 2018. MARCELA AGUILAR: Leo y olvido, Andrea Palet. Ediciones Bastante, 2017. SONIA MONTECINO AGUIRRE: El exilio interior. La vida de María Moliner, Inmaculada de la Fuente, Turner Noema, 2011. DANIELA CORREA: La invención de la naturaleza, Andrea Wulf. Taurus, 2016. ANDRÉS GÓMEZ BRAVO: Expiación, Ian Mac Ewan. Anagrama, 2001. HUGO FORNO: Los Valientes están solos, Roberto Saviano. Anagrama, 2022. FELIPE GANA: Oráculo, Álvaro Bisama, (2025). CARMEN GARCIA: El corazón del daño, María Negroni. Random House, 2021. MARIA JOSE NAVIA: Zorro, Dubravka Ugresic. Impedimenta, 2019. MARIA JOSE NAUDON: Volver la vista atrás. Juan Gabriel Vásquez, Alfaguara, 2021. DANIELA FIGUEROA VIDELA: Fractura, Andrés Neumann. Alfaguara, 2018. MARIO CERDA: La Dimensión desconocida, Nona Fernández. Random House, 2016. ANA JOSEFA SILVA: La Vida Doble, Arturo Fontaine. Tusquets Editores, 2010. VICENTE UNDURRAGA: Insensatez, Horacio Castellanos Moya. Random House, 2004. JAVIER GARCIA BUSTOS: Autor material, Matías Celedón. Banda Propia Editoras, 2023. ALEMKA TOMICIC: Un lugar soleado para gente sombría, Mariana Henríquez. Anagrama, 2024. MARCO ANTONIO DE LA PARRA: Apuntes sobre una enciclopedia mágica, María José Ferrada. Ediciones UDP. MARIA PAZ RODRIGUEZ: Muere lentamente quien no sueña, Florencia Eluchans. Planeta, 2025.

