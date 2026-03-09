Detenido un vecino de Sant Joan de les Abadesses por agredir sexualmente a una joven

Los Mossos d’Esquadra han detenido este lunes a un vecino de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès, Girona) por haber agredido sexualmente en un domicilio a una joven de la localidad el pasado 27 de febrero. Esta detención llega después que los mossos también detuvieran el pasado jueves día 5 en Ripoll al agresor sexual de otra mujer, en este caso los hechos sucedieron el pasado miércoles día 4 en plena calle. Ante estos hechos, que han causado alarma entre los 3.400 vecinos de la población, el pasado viernes el Consistorio convocó una concentración de rechazo a estas agresiones y de apoyo a las víctimas.

Según ha informado la Policía Autonómica, este lunes por la mañana han detenido en Sant Joan de les Abadesses a un hombre de 43 años como presunto autor del delito de agresión sexual que sufrió una joven el pasado 27 de febrero en esta misma localidad. Según fuentes cercanas al caso, los hechos ocurrieron de madrugada en un domicilio del municipio y la víctima, de 20 años, y el agresor todo apunta que se conocían.

Una vez presentada la denuncia por los hechos, la Unidad de Investigación (UI) de Ripoll abrió una investigación que ha culminado este lunes con la detención del sospechoso. El detenido, a quien le constan tres antecedentes policiales, aunque no por cuestiones contra la libertad sexual, pasará el próximo miércoles ante el juzgado de primera instancia e instrucción de Ripoll.

Los Mossos d’Esquadra sostienen que esta agresión sexual no tiene ninguna relación con otra agresión que ocurrió en la misma localidad cinco días después. En este caso, los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles día 4 sobre las 21.00 horas cuando un hombre abordó a una mujer que paseaba a su perro por la calle en el barrio de la Coromina del Bac. Se abalanzó sobre ella, la tiró al suelo y la retuvo mientras le hacía tocamientos. Ella se resistió y el agresor la amenazó con un cuchillo y le causó heridas.

Cuando la mujer, de unos 40 años, se pudo liberar, fue a denunciar los hechos a la comisaría de los Mossos de Ripoll, y con la descripción que dio de su atacante y declaraciones de varios testigos, iniciaron una investigación para identificar al autor de los hechos. Las pesquisas dieron sus frutos y pocas horas más tarde, sobre las 06.00 horas de la madrugada del jueves día 5, los agentes detuvieron al sospechoso en Ripoll como presunto autor de un delito de agresión sexual con violencia e intimidación sin penetración y otro delito de lesiones.

El detenido, de 30 años y sin antecedentes, el pasado sábado día 7 fue puesto a disposición del Juzgado de primera instancia e Instrucción de Ripoll y el juez decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. La causa está abierta por un delito de agresión sexual sin penetración con violencia e intimidación y otro delito de lesiones agravadas por uso de instrumento peligroso.

A raíz de estas dos agresiones sexuales en menos de una semana, el Ayuntamiento convocó el viernes día 6 en la plaza Major una concentración de rechazo a estas agresiones machistas y de apoyo a las afectadas, a la que acudieron unas 250 personas. En las redes sociales los vecinos muestran su indignación por las agresiones y algunos lamentan que el municipio no cuente con un cuerpo de Policía Local.