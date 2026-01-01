Calendario 2026 en Chile: los feriados y fines de semana largo del nuevo año
Las jornadas establecidas en el país sudamericano incluyen los feriados irrenunciables, que obligan al cierre de los supermercados y los centros comerciales
Chile ha definido todos sus feriados legales en el año 2026. Estos días están destinados para el descanso de la mayoría de los trabajadores y de los estudiantes de todos los niveles. En el calendario se marcan conmemoraciones nacionales, de los pueblos originarios, religiosas y cívicas. A ello se suman los feriados irrenunciables, jornadas establecidas en la ley laboral del país sudamericano, que ordenan el cierre del comercio para ofrecer un receso laboral para todos sus empleados. También existen feriados regionales, que rigen sólo para alguna región en específico del territorio nacional.
¿Cuántos feriados tendrá el 2026?
Este 2026 habrán 17 días feriados en Chile, de los cuales 12 caerán durante algún día hábil de la semana. En 2025 hubo 19 jornadas de feriados y 12 de ellos alcanzaron algún día en medio de la semana. El calendario de 2026 marca seis fin de semanas largos —los días extendidos de descanso cuando un feriado es un lunes o un viernes—, igual que el anterior.
Los feriados del año 2026 en Chile
Enero
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo (irrenunciable)
Abril
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Sábado 4 de abril: Sábado Santo
Mayo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (irrenunciable)
- Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
Junio
- Sábado 20 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
Julio
- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
Agosto
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
Septiembre
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable)
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
Noviembre
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
Diciembre
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)
Cuáles son los feriados regionales
El calendario 2026 también incluye algunos feriados que rigen en algunas regiones o municipios específicos. Los dos festivos que no son nacionales son el domingo 7 de junio, en el que se conmemora el Asalto y Toma del Morro de Arica, y que rige solo para la región de Arica y Parinacota. El otro feriado de este tipo es el natalicio de Bernardo O’Higgins, el prócer independentista chileno, que se celebra el jueves 20 de agosto solo en los municipios de Chillán y Chillán Viejo, en la región de Ñuble.
Los fines de semana largo
Los seis fines de semana largo de este año serán el viernes 3 de abril (Semana Santa); el viernes 1 de mayo (Día del Trabajador); el lunes 29 de junio (San Pedro y San Pablo); el viernes 18 de septiembre (Fiestas Patrias); el lunes 12 de octubre (Encuentro de Dos Mundos); y el viernes 25 de diciembre (Navidad).
Los días ‘sándwich’
La legislación chilena contempla que un día de conmemoración que no tenga carácter religioso o tradicional puede moverse para permitir que todos estos días se junten. Aquellos días están debidamente marcados en el calendario oficial. También, y de manera particular con un acuerdo con cada empleador, los trabajadores pueden fijar un día libre puente —conocido popularmente como sándwich— cuando, por ejemplo, un día feriado religioso cae un jueves. En ese caso, el empleado podría negociar para conseguir una jornada libre el viernes.
Cuáles son los feriados irrenunciables
El sistema laboral de Chile considera los llamados feriados irrenunciables, que contemplan los días 1 de mayo (Día del Trabajador), 18 y 19 de septiembre (Fiestas Patrias y las Glorias del Ejército), 25 de diciembre (Navidad) y 1 de enero (Año Nuevo) de cada año. De acuerdo a las normativas vigentes, estas jornadas son libres para gran parte de los trabajadores del país, incluyendo a quienes trabajan en comercios esenciales como supermercados y farmacias. Quienes necesiten adquirir productos básicos durante esos días deberán ir a negocios atendidos por sus propios dueños o boticas que abren sus puertas de acuerdo a un turno.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Lo más visto
- La embajadora de Chile en Nueva Zelanda tensiona la política tras llamar a la autodeterminación de Rapa Nui
- Los mejores 30 libros del primer cuarto del siglo XXI (perfectos para leer en verano)
- Año Nuevo 2026 en Chile: las comunas que tendrán espectáculos de fuegos artificiales para la celebración
- Sin Boric no habría Kast
- El quiosquero de La Moneda: “Alessandri era formal y seco; Allende muy bueno para conversar; y Boric, paternal”