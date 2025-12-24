Cómo funciona el comercio durante la Navidad 2025 y el Año Nuevo 2026 en Chile

Los días 25 de diciembre y el 1 de enero son feriados irrenunciables, jornadas que alteran la apertura de los supermercados y los centros comerciales en el país sudamericano

Las dos últimas semanas del calendario de Chile están marcadas por dos fechas claves. Este jueves 25 de diciembre es la celebración de la Navidad; y el próximo 1 de enero se festeja el Año Nuevo 2026. Ambas jornadas son feriados irrenunciables, festivos que están fijados por la ley chilena como de descanso obligatorio para todos los trabajadores del comercio. Esta normativa altera el funcionamiento de los supermercados, centros comerciales —conocidos también como malls—, tiendas de retail y otros grandes almacenes, que deben cerrar sus puertas.

Cuál es el horario del comercio en Navidad

La norma legal establece que los centros comerciales y los supermercados deben cerrar con anticipación durante la tarde del miércoles 24 de diciembre y permanecer cerrados durante el jueves 25. El funcionamiento normal de estos establecimientos se retoma el viernes 26 de diciembre. Algunas tiendas y malls han fijado sus horarios para estas jornadas: Parque Arauco, en el municipio de Las Condes, en el sector oriente de Santiago, funcionará el día 24 entre 9.00 a 18.00 horas (horario chileno); las sucursales de Mall Plaza operarán en el día de Nochebuena hasta las 18.00 horas; y los recintos de Cenco Malls cerrarán sus puertas a las 19:00 horas. Las cadenas de supermercados también han fijado sus horarios de cierre para el 24 de diciembre: Líder cierra a las 18.00 horas; Jumbo a las 18.30 horas; Santa Isabel a las 19.30; y Tottus a las 19.00 horas.

Cómo funcionarán las tiendas en Año Nuevo

Las tiendas del país sudamericano aún no detallan su cronograma para la semana del Año Nuevo, aunque la normativa obliga a que las tiendas cierren sus puertas el miércoles 31 de diciembre a las 20.00 horas, para mantenerlas clausuradas durante todo el jueves 1 de enero de 2026 hasta su reapertura el viernes 2.

Cuáles son los comercios que abrirán sus puertas

El ministerio del Trabajo ha detallado que durante los feriados irrenunciable del 25 de diciembre y del 1 de enero pueden funcionar los clubes; restaurantes; establecimientos de entretenimiento, tales como: cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets; locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos; casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados¡, establecimiento de venta de combustibles (conocidas como bencineras o servicentros); farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria; y las tiendas de conveniencia asociada a establecimientos de venta de combustibles

Cuáles son los feriados irrenunciables

El sistema laboral de Chile considera los llamados feriados irrenunciables, que contemplan los días 1 de mayo (Día del Trabajador), 18 y 19 de septiembre (Fiestas Patrias y las Glorias del Ejército), 25 de diciembre (Navidad) y 1 de enero (Año Nuevo) de cada año. De acuerdo a las normativas vigentes, estas jornadas son libres para gran parte de los trabajadores del país, incluyendo a quienes trabajan en comercios esenciales como supermercados y farmacias. Quienes necesiten adquirir productos básicos durante esos días deberán ir a negocios atendidos por sus propios dueños o boticas que abren sus puertas de acuerdo a un turno.