Federico X de Dinamarca viaja a Groenlandia para mostrar unidad ante las amenazas de Trump

“El bienestar del pueblo groenlandés me interesa mucho”, declara el monarca en su segunda visita a la isla ártica en menos de un año

El rey Federico X de Dinamarca ha iniciado este miércoles una simbólica visita de tres días a Groenlandia —la segunda en menos de un año— en medio de la crisis provocada por el interés de Donald Trump de anexionarse este territorio danés a Estados Unidos.

La visita se produce después de que Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos iniciaran en enero conversaciones diplomáticas para resolver la crisis entre las partes, tras meses de tensión en el seno de la OTAN por las constantes amenazas de Trump. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió el pasado viernes de que el deseo de Trump de hacerse con el control de Groenlandia no había cambiado.

“Estoy muy feliz de estar de vuelta en Groenlandia y encontrarme con los groenlandeses”, ha declarado Federico X tras almorzar con las autoridades del territorio en Nuuk, la capital, según recogió la televisión pública danesa DR.

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, y el presidente del Parlamento de la isla, Kim Kielsen, recibieron un par de horas antes al monarca en el aeropuerto de Nuuk.

“El bienestar del pueblo groenlandés me interesa mucho. Siempre ha sido así y siempre lo será”, ha declarado Federico X, que ha evitado responder al ser preguntado por su opinión sobre la presión a la que ha sido sometida Groenlandia en los últimos meses por Trump.

El rey, que llevaba un plumífero negro con las banderas danesa y groenlandesa en el lado izquierdo del pecho, visitará este miércoles la principal empresa de la isla, la pesquera Royal Greenland, y la sede del comando ártico encargado de vigilar y proteger la soberanía del reino de Dinamarca en esta región.

Federico X charla con unos soldados daneses, este miércoles en Nuuk. Bo Amstrup (via REUTERS)

La familia real danesa realiza tradicionalmente visitas anuales a Groenlandia. El rey Federico ha pasado largas temporadas en el territorio semiautónomo del Reino de Dinamarca, incluida una expedición de cuatro meses sobre la capa de hielo de la isla.

El programa continuará el jueves en Maniitsoq, 140 kilómetros al norte de la capital, donde Federico X se reunirá con emprendedores locales, y en Kangerlussuaq, donde el viernes visitará a los alumnos de un programa de instrucción militar básica en el Ártico creado recientemente.

El anuncio a finales del mes pasado de un preacuerdo con la OTAN para reforzar la seguridad en el Ártico y el inicio de las reuniones del grupo de trabajo de alto nivel consensuado entre EE UU, Dinamarca y Groenlandia han rebajado la tensión, pero no han alejado las fantasmas.

“Por desgracia, creo que el deseo [de Trump] es el mismo, es algo de lo que hemos hablado mucho. La presión sobre Groenlandia es completamente inaceptable”, declaró la primera ministra Frederiksen, el viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich.