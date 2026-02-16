Eclipse solar anular de febrero de 2026 en Chile: cuándo y dónde se verá fenómeno astronómico

Chile vuelve a ser testigo de un eclipse solar anular. El fenómeno astronómico, que también es conocido como anillo de fuego, ya se vio en gran parte del territorio del país sudamericano en octubre de 2024. La cobertura solar se repetirá en febrero de este año, aunque a diferencia de lo ocurrido hace un poco más de un año este nuevo eclipse será visible solo en algunos municipios y con una observación que será parcial.

Este anillo de fuego abre el calendario de eclipses para América, que cuenta con otras tres fechas en donde los chilenos y los habitantes de otros países del continente podrán ver eclipses lunares. En Europa la atención total se la lleva el eclipse total de sol que el próximo 12 de agosto aparecerá en los cielos de España, un acontecimiento que no ocurría hace 114 años en la Península Ibérica.

Qué es un eclipse solar anular

La NASA señala que este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero se encuentra en su punto más alejado de la Tierra o cerca de él. Debido a su mayor distancia, la Luna parece más pequeña que el Sol y no lo cubre por completo. Como resultado, la Luna aparece como un disco oscuro sobre un disco más grande y brillante, creando lo que parece un anillo alrededor de la Luna.

Cuándo y dónde se verá el eclipse en Chile

El eclipse solar anular ocurrirá el 17 de febrero de 2026 y será totalmente visible en la Antártida. El sitio web especializado Star Walk afirma que el fenómeno astronómico comenzará a las 6.56 horas (hora chilena) y la fase anular llegará a las 8.42 horas. El eclipse alcanzará su punto máximo a las 9.12 horas para finalizar la fase anular a las 9.41 horas. El eclipse finalizará por completo a las 11.27 horas. Este fenómeno no será visible para gran parte del territorio chileno continental, pero hay dos municipios en donde, al menos, se podrá observar de manera parcial. Se trata de Cabo de Hornos (en específico, la ciudad de Puerto Williams) y Punta Arenas, ambas de la región de Magallanes y en plena Patagonia, en el extremo sur del país. Los habitantes de ambas localidades verán el eclipse a partir de las 7.04 horas.

El calendario de eclipses

Los chilenos verán un nuevo eclipse en unas pocas semanas más, ya que el calendario ha fijado un nuevo eclipse lunar total, conocido como luna de sangre, para el 3 de marzo. Este fenómeno también aparecerá en varios puntos de América, Asia, Australia y en las islas del Pacífico. El 27 y 28 de agosto se registrará un eclipse lunar parcial, que también se verá en América, África, Europa y en algunas islas del Pacífico.