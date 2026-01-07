2026, el año del eclipse total en España

No es raro que haya eclipses solares, al menos se producen dos cada año. Lo que ya no es habitual es poder verlos sin necesidad de salir de casa. Y esto es lo que va a ocurrir este año en España, y de una forma más privilegiada en territorio aragonés, especialmente en el sur de esta comunidad autónoma. El próximo 12 de agosto de este recién estrenado 2026 se producirá un eclipse solar total que podrá verse desde la península Ibérica, algo que no pasaba desde 1912.

“Es una oportunidad única, un regalo cósmico poder ver esta maravilla de la naturaleza. No tendremos ocasión igual en nuestra vida”. Con esta pasión habla Stelyanos Pyrzas, astrofísico del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA, fundación del Gobierno autónomo y de España) que trabaja también en Galáctica, el museo astronómico más grande de Europa pegado al Observatorio de Javalambre, en la comarca de Gúdar-Javalambre, a 2.000 metros sobre el mar, en la provincia de Teruel. Pyrzas lo tiene claro: “No hay una sola persona viva que pueda contar el eclipse anterior a este en España”. Razones le sobran, 114 años han pasado desde entonces.

Más información Los eclipses que van a oscurecer España iluminarán los misterios de la corona solar

Por eso, muchos no quieren perderse esta oportunidad. Y la provincia de Teruel estará a tope el próximo mes de agosto. Lo sabe bien el divulgador Nacho Pérez, de la empresa concesionaria de Galáctica, AstroÁndalus, que coordina todas las actividades en torno a esta “coincidencia cósmica” que atravesará la Península, de oeste a este, a eso de las 20.30 y oscurecerá el sol tapándolo con la luna durante poco más de minuto y medio.

“Queremos hacer una fiesta con 800 personas y los hoteles están desbordados. Con algunos hemos cerrado habitaciones para nuestros participantes, pero solo tienen 200 camas y necesitamos 800”, cuenta Pérez. Y esto sin contar con todo el interés que ha despertado el fenómeno en torno a los ciudadanos de a pie. No hay web turística de la provincia de Teruel que no anuncie el eclipse como el evento del año. En total, la mitad de plazas de alojamientos rurales del sur de Aragón ya están reservadas desde hace meses, muchas por extranjeros de distintos lugares. No solo Europa, también Estados Unidos, donde pudo verse en 2017 el último eclipse solar total como este. Para evitar problemas de seguridad y coordinarlo todo, el Gobierno de Aragón cuenta con un plan estratégico en el que también participan el resto de instituciones provinciales y locales y el CEFCA.

¿Qué tiene el cielo de Teruel para ser el más privilegiado para observar este fenómeno?. Según Javier Cenarro, director del CEFCA, el impacto del eclipse será “muy importante en Aragón porque el 100% de la provincia de Teruel va a poder observarlo, y lo mismo va a ocurrir en la provincia de Zaragoza y una buena parte de la de Huesca. Pero Teruel es más privilegiado, no solo por estar en esa franja de totalidad, sino porque sus cielos, que normalmente son muy limpios, además tienen una nubosidad muy baja en el período estival”. Y dentro de Teruel, “el Observatorio de Javalambre, a una importante altitud y sin obstáculos en el horizonte, es el lugar elegido por agencias internacionales y por científicos de todo el mundo para estudiar el eclipse y contarlo al resto del mundo”, según detalla este directivo. “Estamos en contacto con otros compañeros de fuera que se dedican a la física solar y van a venir para hacer sus investigaciones desde el Observatorio de Javalambre”, añade Pyrzas, para quien este “es un lugar clave desde donde observar este fenómeno y poder investigarlo”.

Del resto de los ciudadanos se encargarán en Galáctica. “Nosotros, como divulgadores, tenemos que tejer un hilo entre dos idiomas, el de la ciencia y el de la calle”, explica Nacho Pérez, enumerando todas las actividades que han preparado para “enseñar sobre el eclipse” a periodistas, universitarios o escolares. De hecho, llevan ya todo el curso yendo a las aulas de los más pequeños, de primero a tercero de Primaria, para contarles qué pasará en agosto, cuando el sol quede oscurecido por la luna a pesar de ser 400 veces más grande que ella. También han realizado observaciones en los patios de los colegios para enseñarles a los pequeños cómo hacerlo de una forma segura.

Precisamente para observar el eclipse, Galáctica ha incorporado un nuevo telescopio solar, “muy potente, para que la gente pueda disfrutar del fenómeno y aprender”, cuenta Pérez. Al final, todo esto “nos genera mucho trabajo y muchos preparativos”, añade Pyrzas, pero es, insiste, “una oportunidad única”.

Y lo mismo supone para la economía de la zona. Que Aragón se encuentre en esa franja de totalidad del eclipse es una oportunidad económica para 157 localidades incluidas en ella, que esperan que este turismo astronómico llene sus arcas el próximo agosto. De hecho, hasta los grupos Leader han lanzado el proyecto “Teruel bajo las estrellas, Rumbo al eclipse 2026” y el Plan Eclipse del Gobierno incluye zonas de acampadas controladas en los distintos municipios para poder acoger a tantos turistas. Se espera tanta afluencia, que la Consejería de Medio Ambiente liderada por Manuel Blasco ha establecido también zonas de protección de la naturaleza para evitar destrozos y minimizar lo posible el riesgo de incendios.

El Universo brinda este año una oportunidad a esta parte de la España vacía, que el próximo agosto puede acabar más llena que las playas del Mediterráneo.