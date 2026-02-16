La policía investiga el suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena (Málaga)

La Policía Nacional investiga el suicidio este fin de semana de una menor de 14 años en Benalmádena (Málaga, 78.338 habitantes). La chica fue vista por última vez este sábado a primera hora de la tarde y fue encontrada finalmente sin vida en el sótano familiar, donde los servicios de emergencia solo pudieron confirmar su muerte. Según ha adelantado el periódico local Sur, los padres aseguraron a los agentes que la joven sufría bullying en el instituto donde estudiaba, el IES Benalmádena. Es una circunstancia que fuentes de la delegación de Educación de la Junta de Andalucía no aclaran todavía, aunque sí explican que la consejería está “recabando información” para conocer la situación de la joven en su centro educativo.

La familia de la menor le había perdido la pista en torno al mediodía de este sábado. Había dejado de responder las llamadas de teléfono, algo poco habitual, y puso en alerta a sus progenitores. Estos, de hecho, avisaron a la Policía Local de Benalmádena, que lanzó un mensaje entre sus patrullas para ver si la localizaban en alguna zona del municipio. A última hora de la noche, uno de los familiares bajó al sótano de la vivienda y encontró allí a la chica, avisando inmediatamente a la policía.

La Policía Local de Benalmádena se comunicó entonces, poco después de la medianoche, con el servicio de Emergencias 112 Andalucía. Fuentes de este organismo relatan que se activó a efectivos del servicio de emergencias del 061, cuyos sanitarios no pudieron hacer nada para salvar la vida de la menor. También acudieron agentes de la Policía Nacional, que obtuvieron indicios que apuntaban a que la muerte había sido un suicidio, como han confirmado este lunes fuentes policiales.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para aclarar las circunstancias de la muerte. Según Sur, los padres aseguraron a los investigadores que la chica sufría acoso escolar, aunque desde la delegación de Educación de la Junta de Andalucía no lo han confirmado. Fuentes de la Administración andaluza sí que explican que han solicitado información al centro educativo en el que estudiaba la menor “para conocer todos los detalles de la situación de la alumna en el centro”.

El suicidio es, según la OMS, un problema de salud pública que no depende de una sola causa, sino en el que influyen múltiples factores: sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales. La persona que se suicida no quiere acabar con su vida, sino con el sufrimiento que padece.

Si necesita ayuda, tiene pensamientos o ideaciones suicidas puede llamar al 024; al teléfono de la Esperanza (717 003 717) o escribir por WhatsApp al 666 640 665. También ofrece asistencia la Fundación ANAR (900 20 20 10).