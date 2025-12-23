Calendario escolar 2026 en Chile: cuándo comienzan las clases en el próximo año

El ministerio de Educación entrega las fechas del fin de las vacaciones de verano y el inicio de las actividades en los colegios del país sudamericano

El ministerio de Educación de Chile (Mineduc) ha oficializado el calendario escolar para el año 2026, que define las fechas del fin de las vacaciones de verano, que han comenzado durante el mes de diciembre en la mayoría de los colegios del país sudamericano, y el retorno a las aulas en todo el territorio. El cronograma establecido por la autoridad ha fijado además las fechas de las vacaciones de invierno, que se diferencian entre las regiones chilenas.

Este calendario se debe aplicar en todas las escuelas de la enseñanza primaria (básica) y media (secundaria) públicas —de administración municipal y de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP)— en todo Chile. Los establecimientos particulares o subvencionados establecen su propio programa de actividades para el próximo año.

Cuándo comienzan las clases en 2026

El Mineduc ha informado que el retorno de los estudiantes a los colegios será el día miércoles 4 de marzo de 2026 en todos los establecimientos del país. Dos días antes, el lunes 2 de marzo, los docentes volverán a sus escuelas para planificar los primeros días de las clases.

Las vacaciones de invierno en cada región

El calendario escolar determina una diferenciación en el inicio y el término de las vacaciones entre las regiones, para considerar los factores sanitarios —frenar la posible circulación de los virus respiratorios entre los niños que asisten al colegio— o climáticos. De acuerdo a la planificación, desde las regiones de Antofagasta hasta Los Ríos —lo que incluye a la capital, Santiago de Chile— se ha establecido que el receso comenzará el lunes 22 de junio y finalizará el viernes 3 de julio, con el retorno a clases previsto para el lunes 6 de julio. Entre Arica y Parinacota y Tarapacá, las vacaciones de invierno iniciarán el lunes 13 de julio y se extenderán hasta el viernes 24 de julio, con retorno a clases el lunes 27 de julio. En Los Lagos, el calendario establece la pausa invernal desde el lunes 6 de julio hasta el viernes 17 de julio, retomando las clases el lunes 20 de julio. En las regiones de Aysén y Magallanes, en el extremo sur del país, se contempla un receso de tres semanas, que comienza el lunes 29 de junio y finaliza el viernes 17 de julio, con retorno a clases el lunes 20 de julio.

Los otros días libres del calendario

La planificación escolar considera los feriados laborales fijados para todo el año, aunque también contempla otras jornadas libres para cada comunidad. Mineduc ha señalado que cada colegio podrá determinar las actividades académicas que realizará en torno a las distintas conmemoraciones nacionales e internacionales, las que se deben incorporar en coherencia con los planes de estudios vigentes. Por ejemplo, los días libres por las Fiestas Patrias del 18 de septiembre (que en la mayoría de las escuelas se extienden por una semana) se pueden fijar de cualquier manera, siempre y cuando no alteren el avance de los programas educativos.

Cuándo empiezan las clases en la educación superior

La educación superior cuenta con su propio cronograma. Las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica son autónomos para determinar el inicio y el cierre de sus actividades académicas, además de determinar sus vacaciones de invierno. En la mayoría de las instituciones el inicio del año académico 2026 se concretará en marzo, mientras que las vacaciones se han fijado para los meses de julio o agosto. El cierre será en diciembre.