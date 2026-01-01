Los preferidos de Guillermo Rodríguez: “Me gusta comer chicharrones en marraqueta, con pebre”
El especiero, los ajos y un aceite de oliva extra virgen chileno son algunos elementos imprescindibles para este cocinero con más de cuarenta años de trayectoria
No vamos a venir a descubrir acá a Guillermo Rodríguez, un cocinero con más de cuarenta años de trayectoria al más alto nivel. Parte importante de su carrera estuvo ligada al premiado restaurante Bristol del Hotel Plaza San Francisco (Alameda 816, Santiago) y también a sus colaboraciones con distintas administraciones de gobierno en diversas cenas y recepciones oficiales. En ambos escenarios Rodríguez se destacó por revalorizar la cocina tradicional chilena y sus productos, sorprendiendo una y otra vez con preparaciones criollas trabajadas y presentadas a un nivel superior. Hace poco más de quince años se independizó totalmente para dedicarse cien por ciento a su Espacio Gastronómico, empresa con la que presta servicios de alta gastronomía para todo tipo de eventos y, por supuesto, muchos matrimonios. Por lo mismo, sus fines de año son más que agitados, aunque nunca tanto como para no compartir sus datos a la hora de comer y disfrutar cuando tiene algo de tiempo libre.
Pregunta. ¿Un restaurante que recomienda para ir a comer en la noche?
Respuesta. Recomendaría El Baco (Nueva de Lyon 113, Providencia), porque para mí es el mejor restaurante de Santiago.
P. ¿Dónde se come el mejor sándwich de Santiago?
R. La Fuente Suiza (Irarrázaval 3361, Ñuñoa) es un muy buen lugar para comer sándwichs, pero la mejor lengua italiana de Santiago se come en la Fuente Chilena (Apoquindo 4900, Las Condes).
P. ¿Un lugar que no falla a la hora de desayunar o simplemente tomar un café?
R. El Aligot (Isidora Goyenechea 2890, Las Condes), literalmente, nunca falla.
P. ¿Algo que siempre tiene en el refrigerador de su casa?
R. Mostaza de Dijon, variedad de quesos, una vinagreta de hierbas y espumante muy helado
P. ¿Lo imprescindible en la cocina de su casa?
R. Un muy buen especiero, ajos y un buen aceite de oliva extra virgen. Por supuesto, chileno.
P. ¿Dónde compra lo que come en casa?
R. Las verduras y frutas en una feria libre que tengo cerca de mi casa. Todo lo demás en el supermercado.
P. ¿Algún placer culpable que confesar?
R. Comer chicharrones en marraqueta, con pebre.
