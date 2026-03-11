El primer discurso de Kast como presidente de Chile, en vivo | El mandatario llega a La Moneda tras su investidura en Valparaíso

El nuevo mandatario saluda a sus adherentes y a sus ministros en su ingreso a la sede del Gobierno

Este miércoles 11 de marzo se ha concretado el cambio de mando presidencial que marca el fin de la Administración de izquierdas de Gabriel Boric y el inicio del Gobierno de derechas de José Antonio Kast. El nuevo mandatario, que hasta antes de ejercer el cargo era militante del Partido Republicano, de la extrema derecha, llega a La Moneda con la idea de implementar un Gobierno de emergencia, un concepto que ha instalado desde la campaña presidencial que le permitió ganar la segunda vuelta de las elecciones de diciembre de 2025.

La ceremonia del traspaso del poder se ha realizado en la sede del Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso. El presidente saliente ha entregado a su sucesor la piocha de O’Higgins, el símbolo del traspaso del poder Ejecutivo. Kast ha recibido su banda presidencial de manos de la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Su primera actividad pública ha sido una visita al liceo público Augusto D’Halmar, en el municipio de Ñuñoa. Después se ha trasladado hasta el palacio de Gobierno, en donde entrega su primer discurso como gobernante.