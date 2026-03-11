El primer discurso de Kast como presidente de Chile, en vivo | El mandatario llega a La Moneda tras su investidura en Valparaíso
El nuevo mandatario saluda a sus adherentes y a sus ministros en su ingreso a la sede del Gobierno
Este miércoles 11 de marzo se ha concretado el cambio de mando presidencial que marca el fin de la Administración de izquierdas de Gabriel Boric y el inicio del Gobierno de derechas de José Antonio Kast. El nuevo mandatario, que hasta antes de ejercer el cargo era militante del Partido Republicano, de la extrema derecha, llega a La Moneda con la idea de implementar un Gobierno de emergencia, un concepto que ha instalado desde la campaña presidencial que le permitió ganar la segunda vuelta de las elecciones de diciembre de 2025.
La ceremonia del traspaso del poder se ha realizado en la sede del Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso. El presidente saliente ha entregado a su sucesor la piocha de O’Higgins, el símbolo del traspaso del poder Ejecutivo. Kast ha recibido su banda presidencial de manos de la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Su primera actividad pública ha sido una visita al liceo público Augusto D’Halmar, en el municipio de Ñuñoa. Después se ha trasladado hasta el palacio de Gobierno, en donde entrega su primer discurso como gobernante.
Kast recibe los honores de la guardia del palacio de La Moneda
El presidente José Antonio Kast ha recibido los honores de la guarda oficial del palacio de La Moneda, que le ha dado la bienvenida con la interpretación del himno nacional.
Kast camina junto a la primera dama en la alfombra roja de La Moneda
El presidente José Antonio Kast ha caminado de la mano de su esposa, la primera dama Pía Adriasola, en la alfombra roja que se ha instalado en la plaza de la Constitución, que está ubicada a pocos metros del ingreso al palacio de La Moneda. En aquel lugar recibirá los primeros honores de la guardia oficial del palacio.
Kast llega a la plaza de la Constitución, a pocos metros de La Moneda
El presidente José Antonio Kast ha llegado hasta la plaza de la Constitución, un sitio que está ubicado al frente de la puerta principal del palacio de La Moneda. El mandatario se ha desplazado en el coche oficial Ford Galaxie, desde donde ha saludado a sus adherentes. Desde ahí caminará a la puerta de la sede de Gobierno, en donde lo esperan sus ministros.
Kast inicia su trayecto a La Moneda en el Ford Galaxie
Tras una breve actividad en la Escuela de Carabineros de Chile ubicada en Providencia, el presidente se traslada con una gran comitiva de seguridad hasta la Alameda, para reunirse con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien lo acompaña en el habitual trayecto a La Moneda a bordo del Ford Galaxie descapotable para saludar a sus simpatizantes que lo esperan desde hace horas en el centro de Santiago. Está previsto que a las 21.00 horas el nuevo mandatario ofrezca su primer discurso desde el balcón presidencial que mira a la Plaza de la Constitución.
Kast se traslada a La Moneda para dar su primer discurso presidencial
El Presidente José Antonio Kast se alista a iniciar un recorrido desde la calle San Antonio con Alameda. En la misma intersección, se encontrará con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien lo acompañará en su traslado a La Moneda a bordo del Ford Galaxie descapotable.
Kast en el Liceo Augusto D'Halmar: "Quisimos marcar el acento en la juventud, en la calidad de la educación"
En su primera actividad pública como presidente de Chile, José Antonio Kast visita el Liceo Augusto D'Halmar de Ñuñoa. “Esto es muy emocionante, estuve aquí hace ocho años atrás y me sorprendieron. Ustedes son la esperanza de Chile, el futuro de Chile. De un Chile que ha tenido dificultades, que hemos vivido divisiones y aquí hemos tenido un ejemplo concreto de lo que ustedes tienen en su lema: trabajo, lealtad y felicidad. Los invito a transmitir esa felicidad”. Kast agradeció a los padres de los alumnos, a los directores de los colegios. “No es casualidad que hoy estemos acá”, sostuvo. “Quisimos marcar el acento en la juventud, en la esperanza, en la calidad de la educación”, agregó.
Videoanálisis | La hora cero de Kast
Una de las interrogantes que se abren a partir de ahora es si la contingencia le permitirá al Gobierno de emergencia de Kast enfocarse en los tres pilares de la campaña -seguridad, migración irregular y economía- o tendrán que adaptarse en el camino. También el espacio que ocuparán sus convicciones conservadoras sobre libertades individuales y derechos reproductivos.
Aquí el vídeo análisis de la periodista Antonia Laborde
Kast llega al Liceo Augusto D'Halmar junto a algunas de sus ministras
El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha llegado hasta el Liceo Augusto D'Halmar de Ñuñoa en su primera actividad pública tras asumir el cargo. El mandatario, que ha sido recibido por los alumnos del recinto y por el alcalde del municipio, el independiente Sebastián Sichel, ha llegado en compañía de la ministra de Educación, María Paz Arzola; la ministra del Deporte, Natalia Duco; la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; y la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.
Kast aterriza en la Escuela de Carabineros
El presidente José Antonio Kast ha aterrizado en su helicóptero en la Escuela de Carabineros, en Santiago, para realizar su primera actividad como mandatario en un liceo del municipio de Ñuñoa.
José Antonio Kast ya es oficialmente presidente de Chile, el más derechista desde el retorno a la democracia en 1990. Arropado de su círculo de hierro y de aliados internacionales, el conservador de 60 años ha jurado en el cargo este miércoles, 11 de marzo, aproximadamente a las 12.29 horas, después de que el izquierdista Gabriel Boric le ha entregado la piocha de O'Higgins, el símbolo de traspaso de poder del Ejecutivo, en el Salón de Honor del Congreso de Chile, en la ciudad de Valparaíso. “¡Ahora sí, viva Chile!”, se escuchó gritar a uno de los asistentes a la ceremonia.
Kast viaja en helicóptero a Santiago tras el almuerzo en Cerro Castillo
El presidente José Antonio Kast ha abordado un helicóptero desde el palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar, para viajar con rumbo a Santiago. El mandatario ha dejado el almuerzo con las autoridades internacionales, que se ha extendido por más tiempo del esperado y que ha retrasado la agenda del mandatario. Apenas llegue a la capital chilena, el presidente se dirigirá hasta el Liceo Augusto D'Halmar, en el municipio de Ñuñoa, en donde participará de la ceremonia inaugural del Año Escolar 2026.
El Gobierno de Kast presenta el nuevo logo del Ejecutivo
El recién instalado Gobierno del presidente José Antonio Kast ha presentado el nuevo logo que identifica a la Administración en su arribo a La Moneda. El emblema, que ya está incorporado en todas las redes sociales gubernamentales, consiste en un círculo azul con un borde rojo, que al interior posee un texto blanco que dice Gobierno de Chile junto a una estrella blanca. En la parte inferior del logo aparece un gráfico similar a las cintas de separación de los sitios en construcción, que lleva la leyenda Trabajando para usted.
Estudiantes protestan en el liceo público que visitará Kast en Ñuñoa
Un grupo de estudiantes secundarios de diversos liceos públicos del municipio de Ñuñoa, en el sector oriente de Santiago, ha llegado a protestar al frente del Liceo Augusto D'Halmar, el recinto en donde el presidente José Antonio Kast realizará su primera actividad pública. El grupo ha llegado hasta el lugar denunciando una supuesta censura en contra de los alumnos del establecimiento, luego que circulara un comunicado interno en donde se solicitaba evitar las manifestaciones durante la actividad presidencial.
Después de un periodo de cuatro años, el izquierdista Gabriel Boric ha entregado La Moneda al presidente José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano, de la derecha conservadora, en una ceremonia realizada este miércoles en el Senado, ubicado en Valparaíso, a unos 120 kilómetros de Santiago. El frenteamplista fue el presidente más joven en la historia de Chile y ha culminado su mandato con 40 años, cumplidos el pasado 11 de febrero. Tras la ceremonia de cambio de mando, en el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso, a unos 120 kilómetros de Santiago, en medio de los vítores de sus partidarios, Boric se subió a un auto, que condujo él mismo, junto a su pareja, la química ambiental Paula Carrasco; con Violeta en sus brazos, la hija de ambos que nació hace ocho meses, y Valen, el hijastro del ahora exjefe de Estado.
Una diputada republicana asume el cargo con un ‘cosplay’ de carabinera
La joven diputada republicana Javiera Rodríguez ha protagonizado uno de los momentos más polémicos de la ceremonia de juramento de los nuevos parlamentarios en la sede del Congreso Nacional de Valparaíso. Rodríguez, que es hija de Carabineros, ha llegado hasta la sede legislativa con un atuendo que ha sido denominado por la prensa local como un cosplay del uniforme de la policía chilena. En la vestimenta de la republicana ha aparecido una leyenda que dice “chao pensiones de gracia”, en una alusión a las pensiones de gracia que el Estado ha entregado a las víctimas de violencia policial durante el estallido social de 2019. El gesto lo ha realizado frente al también diputado Gustavo Gatica, que es una de las víctimas emblemáticas de la represión durante las revueltas.
La Casa del Rey publica imágenes del rey Felipe VI en el cambio de mando
La Casa del Rey de España ha publicado algunas imágenes del rey Felipe VI durante su participación en el cambio de mando en Chile, donde José Antonio Kast ha asumido como presidente por los próximos cuatro años.
Boric entrega una carta a Kast en medio del cambio de mando
El expresidente Gabriel Boric ha explicado el contenido de un papel que ha entregado a su sucesor, el actual mandatario José Antonio Kast, en plena ceremonia del cambio de mando en el salón de honor del Congreso Nacional en Valparaíso. El exgobernante ha aclarado que el papel contiene un mensaje especial para Kast. “Lo tiene él. Es una carta”, ha dicho Boric en una entrevista a Chilevisión. El militante del Frente Amplio, de la nueva izquierda chilena, no ha detallado el contenido del texto.
Lula califica como una “descortesía” diplomática la invitación de Kast al hijo de Bolsonaro
El presidente de Brasil, Lula da Silva, ha cuestionado la invitación extendida al senador Flavio Bolsonaro, el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, a la ceremonia de cambio de mando en la que José Antonio Kast ha asumido como presidente de Chile. El líder progresista sudamericano había sido uno de los invitados confirmados al acto en Chile, pero finalmente desistió de viajar debido a la presencia de Bolsonaro. Según el medio CNN Brasil, Lula ha calificado como una “descortesía” diplomática el gesto de las nuevas autoridades chilenas.
El embajador de Estados Unidos en Chile: “Creo que el cable chino ya se acabó”
El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, ha dado por terminado el polémico proyecto del cable que une al país sudamericano con China, que ha derivado en sanciones por parte de Washington en contra de algunos funcionarios del Gobierno de Gabriel Boric, entre ellos el ex ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Durante la ceremonia del cambio de mando, el diplomático estadounidense ha cerrado la controversia. “Creo que el cable chino ya se acabó. No creo que vaya a seguir, pero vamos a ver. Chile puede elegir lo que quiere hacer, pero la cosa es que si Chile quiere ser socios de nosotros, y si nosotros queremos ser socios de Chile, nosotros tenemos que aprender lo que es mejor por los ambos países”, ha dicho. El embajador ha felicitado la llegada de José Antonio Kast al Ejecutivo, pero ha enfatizado que su representación diplomática trabaja con las Administraciones de diversos colores políticos.
Kast reconoce al Rey por su rol “unificador”
El presidente José Antonio Kast ha saludado a los invitados internacionales a la ceremonia de cambio de mando, en donde ha asumido la dirección del Ejecutivo de Chile por los próximo cuatro años. Durante el almuerzo especial en el palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar, el nuevo mandatario ha entregado palabras de reconocimiento especial al rey Felipe VI de España, del que destacó su “rol unificador más allá de las diferencias”. En su brindis, Kast ha invitado al monarca español a que visite la Antártida. También ha recordado el paso de la hija del Rey, la princesa Leonor, que hace casi un año llegó al país sudamericano a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano.
Gabriel Boric conduce su coche tras dejar el poder
El expresidente Gabriel Boric ha dejado la ciudad de Valparaíso, en donde se ha realizado la ceremonia de cambio de mando, conduciendo su propio coche junto a su familia. El militante del Frente Amplio, de la nueva izquierda, se ha detenido en una gasolinera en el camino a Santiago en donde entregó una breve entrevista. “Yo vengo de los movimiento sociales, no me olvido de eso. Así que hay que mantener siempre humildad y estar dispuesto a aprender”, dijo el exmandatario a Chilevisión. Boric ha dicho además que tras dejar La Moneda seguirá yendo al estadio para ver partidos de fútbol.
Kast visitará una escuela pública en su primera actividad como presidente
El presidente José Antonio Kast viajará durante la tarde de este miércoles a Santiago para realizar su primera actividad pública oficial antes de ingresar al palacio de La Moneda. El mandatario llegará hasta el municipio de Ñuñoa, en el sector oriente de la capital, para visitar el Liceo Augusto D'Halmar, una escuela pública que ha destacado porque sus egresados tienen el mejor rendimiento en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). Kast llegará al lugar en compañía de su ministra de Educación, María Paz Arzola.
José Antonio Kast ha asumido la tarde de este miércoles la presidencia de Chile, convirtiéndose en el jefe de Estado más derechista desde el retorno a la democracia en 1990. En el Congreso Nacional, ubicado en Valparaíso, el abogado, de 60 años, recibió la banda presidencial con un escudo bordado. Ningún gobernante desde el retorno de la democracia había incorporado el símbolo institucional, siendo el último el dictador Augusto Pinochet (1973-1990). En vez de prometer, Kast juró desempeñar fielmente su cargo, lo que tiene una connotación religiosa porque se acepta la tarea frente a Dios. Para dar una señal de que su equipo trabajará desde el primer momento en el Gobierno de emergencia prometido, el nuevo mandatario tiene una agenda en terreno para esta tarde, y se trasladará a vivir esta noche a La Moneda.
Kast recibe a las delegaciones internacionales en Cerro Castillo
El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha recibido a los invitados de las delegaciones internacionales que han asistido al cambio de mando de este miércoles. El mandatario se ha instalado en la puerta de palacio de Cerro Castillo, en el municipio de Viña de Mar, para saludar a cada uno de los asistentes. En el lugar se realiza un almuerzo oficial, el que antecede a su viaje a Santiago para ingresar por primera vez al palacio de La Moneda como mandatario en ejercicio.
La Moneda recibe los muebles del presidente José Antonio Kast
Los encargados del palacio de La Moneda, la sede del Ejecutivo chileno, han iniciado los preparativos para recibir al nuevo presidente José Antonio Kast. La situación es particular, ya que el mandatario ha decidido vivir en el palacio, algo que no había ocurrido desde 1958. Minutos después de la ceremonia de cambio de mando se ha iniciado la mudanza con la llegada de los primeros muebles.
La ministra de Seguridad viaja a Puerto Varas por el ataque contra un carabinero
La recién asumida ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ha confirmado que durante esta jornada viajará al municipio de Puerto Varas, en la zona sur de Chile, en donde el sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, fue baleado en la cabeza, en un ataque que lo ha dejado con muerte cerebral.
María Corina Machado: “Felicitamos al pueblo de Chile”
La opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha agradecido a Chile tras haber sido invitada al cambio de mando en donde José Antonio Kast ha asumido la presidencia del país sudamericano. Machado ha destacado el respaldo que ha recibido durante su visita, en especial por la comunidad migrante. “No hay fronteras, literalmente. Desde que he llegado aquí a Chile la cantidad de venezolanos pero también ciudadanos de otros países que se nos acercan con lágrimas en los ojos, por la emoción de lo que está ocurriendo en Venezuela”. “Para mí, como venezolana, ha sido un acto muy emocionante, el ejercicio de la democracia y en una institución republicana como es el Congreso. Es muy emocionante verlo de manera cívica, alegre y felicitamos al pueblo de Chile”, ha enfatizado la antichavista.
El presidente Kast se traslada hacia el palacio de Cerro Castillo
El presidente José Antonio Kast ha iniciado su viaje desde el Congreso Nacional en Valparaíso hasta el palacio presidencial de Cerro Castillo, en el vecino municipio de Viña del Mar, en donde recibirá a algunos invitados en un almuerzo oficial. Kast se traslada en el coche descapotable oficial, desde donde saluda a sus adherentes.
José Antonio Kast con la banda presidencial, este miércoles. / Rodrigo Garrido / REUTERS
Kast porta la banda presidencial con el escudo de Chile
La banda presidencial que porta el presidente José Antonio Kast lleva el escudo de Chile en el centro. El símbolo ha causado controversia, ya que el último portador de ese diseño había sido el dictador Augusto Pinochet (1973-1990). Aun así, este formato de banda presidencial había sido utilizado por otros mandatarios a lo largo del siglo XX.
La presidenta del Senado cierra la sesión del cambio de mando
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, ha cerrado la sesión especial del Congreso por el cambio de mando. Kast ha abandonado el salón de honor de la sede legislativa en medio de los saludos hacia los invitados. Un momento especial ocurrió en su encuentro con el mandatario argentino Javier Milei, a quien ha abrazado.
El error en el juramento de los nuevos ministros
Un pequeño error ha complicado el juramento de los 24 ministros del presidente José Antonio Kast. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, nombró a todos los secretarios de Estado, aunque olvidó mencionar a la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien fue la última en asumir el cargo.
El cambio de mando en las redes sociales
La cuenta oficial de X del Gobierno de Chile ha cambiado de administración momentos después de que Gabriel Boric entregara el mando a José Antonio Kast. “Esta es la última publicación del mandato del Presidente Gabriel Boric Font. Gracias por acompañarnos en este camino. Desde ahora las redes sociales del Gobierno de Chile serán administradas por el equipo del Presidente electo José Antonio Kast”, señala el mensaje publicado en el perfil.
El juramento del Gabinete de Kast en el Congreso
Tras recibir el mando del país, el presidente José Antonio Kast encabeza el juramento de los ministros que integran el Gabinete. El primero en asumir el cargo ha sido el ministro del Interior, Claudio Alvarado.
Boric deja el Congreso como expresidente de Chile
El expresidente Gabriel Boric se ha retirado del salón de honor del Congreso Nacional tras entregar el poder a José Antonio Kast. Sin la banda presidencial ni la piocha de O'Higgins, el militante del Frente Amplio ha abandonado el edificio legislativo en medio de los aplausos de sus adherentes.
Kast firma los decretos del traspaso de mando
El presidente José Antonio Kast ha firmado los primeros decretos de traspaso del poder con el ahora exmandatario Gabriel Boric. Con ello se pone fin a cuatro años de Administración progresista en el país sudamericano.
José Antonio Kast asume la presidencia de Chile en Valparaíso. / Rodrigo Garrido / REUTERS
Kast jura como presidente de Chile
José Antonio Kast ha jurado como presidente de Chile, en una ceremonia realizada en el salón de honor del Congreso Nacional, en Valparaíso. El representante de las derechas ha recibido la banda presidencial de parte de la presidenta del Senado, Paulina Núñez. El mandatario saliente, Gabriel Boric, de la izquierda progresista, ha entregado a Kast la piocha de O'Higgins, el símbolo del poder en el país sudamericano.
Kast ingresa al salón de honor del Congreso para recibir el poder
El presidente electo José Antonio Kast ha ingresado al salón de honor del Congreso Nacional, en Valparaíso, para recibir el poder de las manos del mandatario saliente Gabriel Boric. El nuevo gobernante luce una corbata azul a diferencia del actual presidente, que durante sus cuatro años de Administración no ha usado corbata.
El ahora exmilitante del Partido Republicano ha saludado a varias personas antes de ingresar a la testera.
