Boric deja La Moneda con la esperanza de un retorno de la izquierda en 2030

Después de un periodo de cuatro años, el izquierdista Gabriel Boric ha entregado La Moneda al presidente José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano, de la derecha conservadora, en una ceremonia realizada este miércoles en el Senado, ubicado en Valparaíso, a unos 120 kilómetros de Santiago. El frenteamplista fue el presidente más joven en la historia de Chile y ha culminado su mandato con 40 años, cumplidos el pasado 11 de febrero. Tras la ceremonia de cambio de mando, en el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso, a unos 120 kilómetros de Santiago, en medio de los vítores de sus partidarios, Boric se subió a un auto, que condujo él mismo, junto a su pareja, la química ambiental Paula Carrasco; con Violeta en sus brazos, la hija de ambos que nació hace ocho meses, y Valen, el hijastro del ahora exjefe de Estado.

Este miércoles ha sido un día lleno de simbolismos. Boric ingresó a La Moneda, en Santiago, las 8.00 horas junto a Paula Carrasco y salió del Palacio presidencial dos horas después, sin corbata, tal cual lo hizo estos cuatro años, y con la banda presidencial cruzada sobre su traje azul. Recibió los honores de la Guardia de Carabineros, en medio de aplausos de los funcionarios. “Ha sido un honor haber trabajado con ustedes” dijo a los policías, a quienes agradeció por “cuidar la casa de todos los chilenos, durante todo este tiempo”.

Gabriel Boric a su llegada al cambio de Mando en Valparaíso. Cristóbal Venegas

Previamente, se tomó una última fotografía oficial con su Gabinete dentro del Palacio, que publicó en su cuenta de X con el siguiente mensaje: “Porque el trabajo por Chile y su gente no lo he hecho solo, muchas gracias equipo: ministras, ministros, subsecretarias y subsecretarios. Ha sido un tremendo honor compartir esta noble tarea por las chilenas y chilenos con ustedes!“.

Para despedirlo, también lo acompañaron su padre, Luis Boric, y sus hermanos Simón y Tomás. El mandatario saliente, además, se subió a uno de los techos de del Palacio para tomarse una fotografía final, de una manera informal. Antes de salir de La Moneda, por la puerta ubicada frente a la Plaza de la Constitución, y en medio de los aplausos de sus partidarios, dijo, emocionado, las que fueron sus últimas palabras como mandatario de Chile: “Como dice el adagio, gracias por tanto y perdón por lo poco. Pero hemos dado nuestro mejor esfuerzo”. “Donde quiera que me toque estar, sin cargo alguno, voy a seguir trabajando desde la militancia, desde la dignidad del cargo de expresidente de la República para construir un Chile más justo, un Chile mejor para todos y todas”.

A las 12.29 horas, Kast se convirtió en el nuevo presidente de Chile, en una ceremonia solemne en el Congreso Nacional. Fue la presidenta de Senado, Paulina Núñez, de Renovación Nacional, de la derecha tradicional, quien acaba de ser electa en el cargo, a quien Boric entregó su banda presidencial tricolor —azul, blanco y rojo—, para que luego la parlamentaria se la pasara a Kast. Un detalle en esto es que no es la misma banda: en 2022, Boric encargó a un taller de mujeres, Tejedoras revolucionarias, que le confeccionaran la simbólica prenda. Kast hizo lo propio y Cristián Gutiérrez, un artesano de Cañete, en la Macrozona sur Chile, trabajó dos semanas durante febrero en su fabricación. El republicado le agregó el escudo de Chile, con bordados dorados: ningún gobernante desde el retorno de la democracia en 1990 había incorporado el símbolo: el último había sido el dictador Augusto Pinochet (1973-1990).

Gabriel Boric tras el cambio de mando, en el Congreso Nacional. Cristian Soto Quiroz

Debuta la nueva oposición

Boric llegó el 11 de marzo de 2022 a La Moneda después de haber sido diputado por dos periodos, entre 2014 y 2022. Pero su historia pública arrancó mucho antes, mientras fue dirigente estudiantil, cuando desde la Universidad de Chile, donde cursó Derecho, lideró, junto a quien fue después su portavoz en el Gobierno, Camila Vallejo, y Giorgio Jackson, que fue parte de su Gabinete hasta 2023 y es su compañero de ruta política, el movimiento estudiantil de 2011. Este miércoles ha entregado La Moneda a Kast, quien está en sus antípodas ideológicas, pues es la primera vez en Chile, desde el retorno a la democracia en 1990, que el país sudamericano tiene un mandatario de la ultraderecha y que en 1988, en el plebiscito en que se votó la continuidad del dictador Augusto Pinochet, apoyó al régimen autoritario. En cambio, Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), de la derecha moderada, fue opositor a la dictadura.

José Antonio Kast asume la presidencia de Chile, este miércoles. Cristian Soto Quiroz

El frenteamplista no logró que su sector mantuviera La Moneda, pues Kast derrotó ampliamente en diciembre la candidata de las izquierdas, la comunista Jeannette Jara, quien obtuvo casi un 42% versus el amplio respaldo, del 58%, con el que ganó del republicano. Así, la izquierda chilena, el Partido Socialista (PS) y sus socios del PPD, el Frente Amplo (FA) que lidera Boric y el Partido Comunista (PC), ha empezado este 11 de marzo un larga noche, después de que la venció la extrema derecha conservadora, por lo que ha estado en duro proceso de reflexión, que incluyen mea culpas, con miras a regresar a La Moneda en 2023.

Aunque entre sus formaciones tienen muchas diferencias, entre ellas solo hay consenso: deben mantenerse en la unidad para tener un papel preponderante en su debut como oposición y enfrentar a la Administración de Kast, desde la centroizquierda a la izquierda, de la Democracia Cristiana al PC.

Gabriel Boric carga a su hija despúes del cambio de mando en Chile. Pablo Sanhueza (REUTERS)

En enero, en una entrevista que Boric concedió a EL PAÍS, dijo que seguirá cumpliendo un papel político, pero su idea es que, durante “un tiempo prudente”, mantenerse fuera de la contingencia y evitar comentar sobre el comienzo del Gobierno de Kast. Aunque, “evidentemente, si hay mentiras o ataques arteros, tendré que defender lo logrado”, agregó.

El frenteamplista fue invitado la noche de este lunes al programa Las dos caras de La Moneda, de Mario Kreutzberger, Don Francisco, el popular animador chileno. Hizo varias reflexiones, como, por ejemplo, que “ser presidente es como tener la cordillera en la espalda; algo hermoso, pero muy pesado”. También habló de lo que viene y señaló que la política es su profesión, pero que es un proyecto colectivo y que, por lo tanto, seguiría trabajando. “Yo no me voy con la ambición de volver en cuatro años, ni en ocho ni en 12. No es una ambición personal”, dijo y agregó que hay varios liderazgos en el progresismo.

Gabriel Boric se retira del Congreso de Valparaíso en su vehículo personal. CRISTOBAL VENEGAS

Este martes, en una de los ultimas actividades, inauguró en Maipú, un municipio del sector poniente de Santiago, la 29° Comisaría de Carabineros de La Farfana. En la ceremonia, desde el público le gritaron: “¡2030!“, en alusión a una eventual candidatura presidencial dentro de cuatro años. Boric sonrió y dijo: “No me digan eso, si acá tienen a alguien mejor para eso”. Se refería al alcalde de esa comuna, Tomás Vodanovic, su compañero en el Frente Amplio y quien, en los comicios de octubre de 2025, fue el más votado de Chile.

En tanto Camila Vallejo, la exportavoz, en una entrevista este domingo a The Clinic, dijo: “El progresismo va a volver a ser gobierno más temprano que tarde”, aunque agregó que no tiene “ninguna aspiración de ser presidenta”.