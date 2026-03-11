Videoanálisis | La hora cero de Kast

José Antonio Kast ha asumido este miércoles la presidencia de Chile. Lo ha hecho dando varias señales, entre ellas, renunciar al Partido Republicano, de extrema derecha, que fundó hace unos años, y trasladándose a vivir a La Moneda junto a su esposa, Pía Adriasola, la nueva primera dama. El jefe de Estado recibió la banda presidencial en el Congreso Nacional con un escudo bordado en el centro. Ningún gobernante desde el retorno de la democracia había incorporado el símbolo institucional, siendo el último el dictador Augusto Pinochet (1973-1990). Ahora arranca el “Gobierno de emergencia” prometido, que tiene como pilares la seguridad, la inmigración irregular y el crecimiento económico.

Una de las interrogantes que se abren a partir de ahora es si la contingencia les permitirá enfocarse en los tres pilares mencionados o, como suele ocurrir, tendrán que adaptarse en el camino. También el espacio que ocuparán sus convicciones conservadoras sobre libertades individuales y derechos reproductivos.