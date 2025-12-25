Los preferidos de Carolina Bazán: “Cada vez que viajo me traigo una salsa de ají. Tengo el más picante del mundo. ¡Brutal!”

La mantequilla, el queso y las papas fritas con vinagre son parte de los productos predilectos de la chef chilena y fundadora del restaurante ‘Ambrosía Bistró’ en Santiago

Al revisar la trayectoria de la cocinera Carolina Bazán (1980) uno se da cuenta que desde muy joven estuvo a cargo de desafíos importantes. En 2003 debutó con el primer Ambrosía en pleno centro de Santiago, a un costado de la Casa Colorada, donde rápidamente se hizo de un nombre en la escena gastronómica capitalina, la que se vio sorprendida por la propuesta ecléctica y atrevida de una cocinera tan joven. Después de algunos viajes en 2013 apareció con un nuevo Ambrosía, esta vez en Las Condes, al oriente de la capital chilena, con el que se consolidó y recibió varios premios. Más tarde, en 2017, vendría el primer Ambrosía Bistró en la calle Nueva de Lyon —esta vez en sociedad con su esposa, la sommelier Rosario Onetto—, el que el año pasado aterrizó en el MUT (Mercado Urbano Tobalaba). Su propuesta, como siempre, es una explosión de sabrosas preparaciones que se pasean sin mayores problemas entre pastas, currys, tiraditos, risottos y hasta hamburguesas; las que no dejan de sorprender a sus comensales que a diario repletan el local, el más grande que ha comandado en sus más de dos décadas de carrera. Pero como no sólo de trabajo vive esta cocinera, aquí comenta algunas cosas que le gusta probar fuera de su feudo.

Pregunta. ¿Un restaurante que recomienda para ir a comer en la noche?

Respuesta. Aunque últimamente he salido poco a comer —y me gustaría salir más— me quedo con Cora Bistró (Monseñor Félix Cabrera 14, Providencia), porque siempre hay algo que sorprende, tienen ricos vinos y es muy piola, muy de barrio. Me recuerda mucho a los bistró que visitaba cuando vivía en Paris.

La chef chilena, en su casa el 22 de diciembre. SOFIA YANJARI

P. ¿Dónde se come el mejor sándwich de Santiago?

R. En la Fuente Alemana (Pedro de Valdivia 210, Providencia), el Rumano. A mí me gusta pedirlo italiano [palta, mayonesa y tomate] y con harta mayonesa. De hecho, es la inspiración de mi hamburguesa (de la carta del Ambrosia Bistro).

P. ¿Un lugar que no falla a la hora de desayunar o simplemente tomar un café?

R. El Café Altura, antes en la Vega Central (Dávila Baeza 700, Recoleta) y que ahora me queda justo abajo del restaurante en el MUT (Apoquindo 2730, Las Condes). Y también ahí está Desayuno Rebelde, que tiene unos panes que están muy buenos.

P. ¿Algo que siempre tiene en el refrigerador de su casa?

R. Mantequilla, queso Grana Padano y distintas salsas de ají. Cada vez que viajo me traigo una, incluso tengo una de la variedad Carolina Reaper, que en su momento fue el ají más picante del mundo. ¡Brutal!

P. ¿Lo imprescindible en la cocina de su casa?

R. Un buen cuchillo, un microplane [rallador] y una licuadora de alta potencia.

P. ¿Dónde compra lo que come en casa?

R. Verduras compro en la verdulería de la esquina de mi casa. Para el resto pido bastante online, pero para darme un gustito voy al Jumbo a comprar un quesito y luego paso por Las Bellotas (Candelaria Goyenechea 3850, nivel -1, Vitacura), me compro un jamón y de pasadita me como un par de tapas en la barra y me saco una buena conversa con quien me atienda.

P. ¿Algún placer culpable que confesar?

R. Algunas veces en el Jumbo o en la cadena KiosClub encuentro esas papas fritas con vinagre, que son mis favoritas.