Elecciones presidenciales de Chile 2025, en vivo | Kast y Jara se disputan la segunda vuelta
La candidata de la izquierda y el postulante de la ultraderecha compiten para suceder al actual mandatario Gabriel Boric
Este domingo 14 de diciembre los chilenos deben volver a las urnas para elegir al nuevo presidente en una segunda vuelta que enfrenta a candidatos totalmente antagónicos. La candidata de la izquierda Jeannette Jara, y el postulante de la ultraderecha, José Antonio Kast, compiten por ser el sucesor del actual mandatario de izquierda, Gabriel Boric, que deja el cargo el 11 de marzo de 2026. Con esta elección, que se realiza con voto obligatorio para todos los chilenos habilitados en el padrón electoral, se pondrá fin a una extensa campaña que ha estado marcada por los temas de seguridad, economía y migración, además de las críticas a la gestión del Ejecutivo.
Jeannette Jara, la comunista que busca el centro
El liderazgo de Jeannette Jara (Santiago, 51 años) arrancó en 1997, cuando fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile. Y aunque fue subsecretaria de Previsión Social durante dos años en el segundo Gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018), fue a partir de marzo de 2022, cuando asumió como ministra del Trabajo del frenteamplista Gabriel Boric, que se hizo popular. Tanto así, que en tres años se convirtió en la principal figura de la izquierda chilena, llevando sorpresivamente al Partido Comunista (PC), en el que milita desde los 14 años, a una posición tan protagónica como inédita: es primera vez que la formación tiene una candidatura competitiva a La Moneda. En junio ganó ampliamente las elecciones primarias del sector, con un 60%, a la socialdemócrata Carolina Tohá, exministra del Interior, y el 16 de noviembre pasó al desempate frente a José Antonio Kast, de la derecha radical, con quien se enfrenta este 14 de diciembre.
Kast, una década ensayando para llegar a La Moneda
En septiembre de 1988 se transmitió la franja electoral del plebiscito para decidir si Augusto Pinochet seguía o no en el poder. En uno de los episodios de la campaña por el Sí apareció un estudiante de 22 años llamado José Antonio Kast. En representación de la comunidad gremialista de la Universidad Católica de Chile, el alumno de Derecho decía estar “convencido” de que la obra del régimen militar iba en “directo beneficio” de su generación. El joven de aspecto germano era el hermano pequeño de Miguel Kast, quien había ejercido como ministro durante la dictadura. Casi 40 años después de aquella aparición televisiva, el abogado, de 59 años, busca por tercera vez llegar a la Presidencia de Chile. Si lo consigue, como indican las encuestas, los chilenos tendrán por primera vez un jefe de Estado que respaldó a Pinochet. “Si estuviera vivo, votaría por mí”, dijo el candidato de las derechas, en su primer intento por arribar a La Moneda, en 2017.
Los horarios de votación de este domingo y las sanciones por no hacerlo
Todos los ciudadanos que estén inscritos al padrón electoral podrán sufragar este domingo, 14 de diciembre, desde las 08.00 horas hasta las 18.00 horas. Para consultar el establecimiento y las urnas se puede ingresar a la página web del Servicio Electoral (Servel). El voto es obligatorio en esta elección para todos los chilenos mayores de 18 años. Los que incumplan con este deber, sin una causa justificada y declarada ante las autoridades, arriesgan multas que oscilan entre las 0,5 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale a unos 35.000 a 105.000 pesos chilenos (38 a 114 dólares). Si el elector es extranjero en Chile, el voto no es obligatorio.
Gabriel Boric comienza a despedirse de La Moneda
Cuando por la noche de este domingo 14 de diciembre el Servicio Electoral chileno defina con la rapidez y eficiencia que lo caracteriza cuál de los dos candidatos a la Presidencia de Chile ganó —si Jeannette Jara, militante comunista, representante de las izquierdas, y José Antonio Kast, líder del extremista Partido Republicano, candidato de las derechas—, el presidente Gabriel Boric, militante del Frente Amplio, tomará el teléfono para saludar el triunfador en un mensaje que todos los chilenos podrán observar en sus televisores y teléfonos móviles. Es una tradición en la política chilena y reafirma, una vez más, un camino institucional que ha tenido el país sudamericano desde el retorno a la democracia en 1990, independiente de la ferocidad de cada campaña. Será, de paso, el primer hito de la despedida de Boric de La Moneda, que dejará el Palacio presidencial el 11 de marzo de 2026 y, con 40 años recién cumplidos, se instalará en un curioso papel de expresidente siendo todavía tan joven.
La votación de los chilenos en el exterior arranca en Nueva Zelanda
Nueva Zelanda se convierte en el primer país en abrir las mesas para las elecciones presidenciales de Chile, iniciando la votación en el exterior a las 16.00 horas de Chile. También será el primer territorio en entregar resultados, con locales electorales habilitados en las ciudades de Auckland y Wellington.
Los ciudadanos chilenos residentes en otros países solo pueden participar en los comicios presidenciales y, además, el voto en el exterior es de carácter voluntario.
Bienvenidos a la cobertura de las elecciones presidenciales de Chile
Hola a todos, a partir de este momento estaremos con ustedes para contarles en tiempo real lo que ocurra en las elecciones presidenciales que se celebran este domingo, 14 de diciembre. Chile elige entre dos candidatos totalmente opuestos entre sí. La comunista Jeannette Jara, abanderada de la izquierda y la centroizquierda, que propone fortalecer la protección social. El ultraconservador José Antonio Kast, apoyado por las derechas, que promete mano dura contra la inseguridad. A diferencia de Jara que debuta como aspirante presidencial, esta es la tercera vez que Kast intenta llegar al Palacio de La Moneda. Alguno de los dos regirá el destino del país entre 2026 y 2030. ¡Muchas gracias por acompañarnos!
