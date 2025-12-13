Elecciones presidenciales de Chile 2025, en vivo | Kast y Jara se disputan la segunda vuelta

Los horarios de votación de este domingo y las sanciones por no hacerlo

Todos los ciudadanos que estén inscritos al padrón electoral podrán sufragar este domingo, 14 de diciembre, desde las 08.00 horas hasta las 18.00 horas. Para consultar el establecimiento y las urnas se puede ingresar a la página web del Servicio Electoral (Servel). El voto es obligatorio en esta elección para todos los chilenos mayores de 18 años. Los que incumplan con este deber, sin una causa justificada y declarada ante las autoridades, arriesgan multas que oscilan entre las 0,5 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale a unos 35.000 a 105.000 pesos chilenos (38 a 114 dólares). Si el elector es extranjero en Chile, el voto no es obligatorio.