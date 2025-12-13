‘Los domingos’, en cine, y ‘Anatomía de un instante’, en serie, ganan en los premios Forqué 2025

La 31ª edición de los galardones que entregan los productores reconocen como mejores actores de cine a José Ramón Soroiz y a Patricia López Arnaiz, y en series a Javier Cámara y a Esperanza Pedreño

Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, ha ganado en la 31ª edición de los premios Forqué los galardones a mejor largometraje de ficción y a mejor interpretación femenina para su coprotagonista, Patricia López Arnaiz. En series el triunfo ha sido para Anatomía de un instante, (en Movistar+), serie liderada por Alberto Rodríguez. Como suele ocurrir en los Forqué, la ceremonia ha sido tan musiquera como aburrida, y a los presentadores, Daniel Guzmán y Cayetana Guillén Cuervo, les acompañaba en una desafortunadísima decisión una seudo inteligencia artificial, bautizada como TIA, que generaba comentarios y vídeos de, por ejemplo, la conversión en bebés de intérpretes presentes en la gala. Solo había que observar las miradas desde el patio de butacas para comprender que si son premios a la creación, encadenar chistes sobre una IA, aunque sea a costa de ella, parecía un bofetón a los asistentes.

Los Forqué los otorga Egeda, la entidad de gestión de derechos intelectuales de los productores, organismo que preside Enrique Cerezo, y suelen señalar el camino a los premios Goya. Suelen señalar, cierto, pero hay ediciones en que no acierta. En 2024 ganó aquí El 47 y luego llegó la cuadratura del círculo de los Goya con el triunfo ex aequo entre el drama de Marcel Barrera y La infiltrada, de Arantxa Echevarría; en 2023 triunfó 20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urrusola, y en los galardones de la Academia de cine el Goya a mejor película lo obtuvo La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona. Hay otra excepción curiosa que diferencia los Forqué de los Goya: Pedro Almodóvar nunca ha ganado en los premios de los productores, así que los años en que una producción de El Deseo —la empresa de los hermanos Almodóvar— ganaba el Goya principal nunca había obtenido recompensa similar previa en la gala de Egeda. Este año desde El Deseo venía Sirât, de Oliver Laxe, y tampoco ganó. Por ello, no resuelve dudas con respeto al Goya a mejor filme de ficción.

El actor José Ramón Soroiz, con su premio. Alberto Ortega (Europa Press)

La noche arrancó marcada por el fallecimiento esa misma mañana del actor hispanoargentino Héctor Alterio. Guillén Cuervo arrancó asegurando: “Esta industria siempre ha mirado con respeto al pasado y reconoce a quienes nos han precedido, a una generación que tumbó muros, abrió puertas y ventanas e hizo de este mundo un sitio más amable donde vivir. Así que empecemos la gala con nuestro amor y nuestro aplauso para Héctor Alterio”. Antes, en la alfombra, la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España había declarado: “Héctor Alterio ha estado trabajando hasta ayer. Los artistas no llegan a bajarse del escenario”.

Eva Libertad, con el equipo de 'Sorda', agradeciendo el premio a Cine y Educación en valores. Mariscal (EFE)

En interpretación, además de López Arnaiz (que fue devorada por los nervios con el galardón en la mano) triunfaron, en cine, José Ramón Soroiz por Maspalomas, y en televisión Javier Cámara por Yakarta, y Esperanza Pedreño, por la segunda temporada de Poquita fe.

Patricia López Arnaiz interviene tras recoger el premio por 'Los domingos'. A. Pérez Meca (Europa Press)

El premio a mejor documental lo obtuvo Flores para Antonio, de Isaki Lacuesta y Elena Molina; el de mejor película iberoamericana lo logró la argentina Belén, de Dolores Fonzi; el galardón al Cine y Educación en Valores lo ganó Sorda, de Eva Libertad (la única de sus cuatro candidaturas que se convirtió en uno de los trofeos); el Forqué a mejor filme de animación se lo llevó la extraordinaria Decorado, de Alberto Vázquez, y el mejor corto lo ganó Ángulo muerto, de Cristian Beteta.

Javier Cámara, con el galardón a mejor interpretación masculina en una serie por 'Yakarta'. A. Pérez Meca (Europa Press)

Finalmente, el premio del público lo obtuvo El cautivo, de Alejandro Amenábar, y la Medalla de Oro de Egeda, el homenaje a una carrera de un productor, fue por primera vez para una productora, Emma Lustres, de Vaca Films, que ha estado detrás de Golpes, Celda 211, Cien años de perdón, El niño, Hasta el cielo o Quien a hierro mata.