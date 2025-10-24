‘Decorado’: el mundo cuqui entra en depresión

La nueva película de dibujos del director de ‘Unicorn Wars’ ahonda en la tensión entre sus amorosos personajes y una realidad oscura y cruel

En su ensayo El poder de lo cuqui, Simon May apuntaba a cómo detrás de lo “cute” —término que aglutina a la tendencia estética de lo tierno, mono y adorable— se esconden muchos de los miedos e inquietudes de este tiempo. Según esa teoría, bajo lo cuqui y su apariencia de felicidad redonda color rosa, subyace todo lo que no va bien.

En su anterior película animada, Unicorn Wars, Alberto Vázquez contraponía a sus ositos amorosos a un mundo violento y bélico. En su nuevo largometraje, Decorado, son unos lindos ratoncitos (las mismas caras redondas, los mismos ojos grandes entre naricillas infantiles) los que se enfrentan a un complejo entramado de pequeñas miserias, laborales, de pareja...

Decorado parte del cortometraje homónimo (ganador del Goya de 2017) para narrar la historia de María y Arnold, una pareja enfrentada a una crisis existencial en la que cabe todo, incluso demasiado. Película de autoayuda, drama romántico, terror distópico, historia de juguetes rotos, aventura espiritual, apocalipsis capitalista, espejo de depresiones y fantasmas… esa sobrecarga en la mochila de Decorado es su punto más débil.

Con todo, Vázquez logra transmitir un desasosiego muy particular, y sus tiernos dibujos se convierten en vehículos de una sordidez que incomoda. En Decorado, Arnold es el personaje principal. Un ratón en paro que poco a poco cae en la depresión y el abandono. El mundo que le rodea no es para menos. Se trata de una realidad orwelliana con ecos a El show de Truman en la que se despliega un universo lleno de referencias al presente.

Entre los mejores personajes están una setita y sus hijos (vendedores ambulantes de los productos de Alma, la corporación que lo rige todo, con ecos a multinacionales bien conocidas) que sufren todo tipo de humillaciones. Esta trama colateral, como la de la amistad con el fantasma Ramiro, funciona mejor que la crisis de pareja que vertebra la película. Fábula sobre el vacío existencial del presente, Decorado es cáustica en su búsqueda de una salida para sus personajes, un oscuro laberinto que sitúa al espectador ante el fracaso de un mundo en el que no hay salida ni para los más tiernos.