Trascendente elección presidencial en Chile

Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Este domingo, Chile enfrenta una elección presidencial que marcará no solo su rumbo interno, sino que puede impactar en el equilibrio político del cono sur. Los dos proyectos en disputa —Jara y Kast— son antagónicos. Y por eso la región observa con atención: lo que ocurra en Santiago tendrá repercusiones inmediatas en Lima, Buenos Aires, Bogotá y Brasilia.

Jara: transformación democrática

Jara propone reconstruir un Estado social que apunte a mejorar condiciones sociales: una reforma tributaria progresiva, un nuevo sistema de pensiones, fortalecimiento de salud y educación públicas, incremento del sueldo mínimo, igualdad de género como política estructural y una estrategia de desarrollo productivo basada en innovación y transición verde.

Su desafío es demostrar que la transformación democrática es posible sin repetir los errores del frustrado proceso constitucional. Carga con el desgaste del Gobierno Boric, pues se percibe como la continuidad del actual Gobierno, y sus críticos califican sus propuestas como insostenibles desde el punto de vista fiscal.

Kast: orden ¿a costa de derechos?

Kast representa un proyecto de recentralización autoritaria. Su programa contempla ampliar facultades policiales, reducir contrapesos institucionales o endurecer la legislación penal como acciones de “mano dura” contra la delincuencia, y a la vez propone un fuerte recorte fiscal que ayude a regresar a la meta fiscal así como deportaciones masivas.

Reivindica un “orden” inspirado en modelos punitivos como Bukele, con una narrativa que presenta la democracia como obstáculo para la seguridad. Sus críticos señalan que la propuesta de recorte fiscal sería irresponsable, o dudan de que realmente la aplicaría. Señalan un estilo polarizador y que sus propuestas generarían retrocesos en derechos de mujeres y diversidades.

Impacto regional: un efecto de onda

Chile es un polo migratorio clave. Un Gobierno de Kast podría derivar en militarización de fronteras y deportaciones aceleradas, generando presión especialmente sobre Perú y Bolivia. Es un tema que ya está generando titulares en Perú. En términos de seguridad, en una región donde el crimen organizado avanza, la elección chilena puede incidir directamente en la narrativa continental. Si gana Kast, se fortalecería la tendencia hacia la “mano dura”, con pocos contrapesos, y puede estimular campañas similares en países como Perú de cara al 2026. Si gana Jara, se fortalecería el mensaje de que la seguridad exige más Estado e inversión social, no menos democracia.

Perú 2026: el efecto espejo

Las elecciones en Chile influirán en el clima electoral de la región y en Perú. Un triunfo de Kast puede reforzar candidaturas peruanas que explotan miedo y la inseguridad, que plantean mano dura con tendencia al autoritarismo y, a la vez, una política antiinmigrante. A la vez puede reforzar la importancia de la responsabilidad fiscal, en contraste con el déficit fiscal al que llevó en Perú el populismo de los partidos que dominaron el congreso corrupto estos años.

Un triunfo de Jara sugeriría que es posible impulsar reformas sin caer en autoritarismos, y reafirmaría la continuidad de políticas progresistas con énfasis en seguridad inclusiva y derechos humanos, potenciando alianzas. Tal vez, debido a que sería un gobierno de continuidad, con menos impacto en el clima electoral peruano.